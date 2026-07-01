ГУАШЬ
ГУАШЬ - краски, состоящие из тонко растёртых пигментов с водно-клеевым связующим (гуммиарабик, пшеничный крахмал, декстрин и другое) и примесью белил, а также произведение искусства, выполненное этими красками.
(Французское gouache, от итальянского guazzo - водяная краска). Гуашь обычно употребляется для живописи по бумаге, картону, полотну, шёлку, кости. Возникла как разновидность акварели, когда для достижения плотности красочного слоя к водяным краскам начали примешивать белила. Подобно темпере, гуашь наносится ровным плотным непрозрачным слоем. Техника гуаши исключает пастозный мазок, поскольку прочность её красочного слоя относительно слабая, при высыхании он сильно светлеет. Контраст непрозрачных матовых тонов гуаши с нежными и прозрачными красками акварели широко использовали в средневековой книжной миниатюре. С эпохи Возрождения гуашь подцвечивали рисунки, исполняли эскизы для живописных произведений, выполняли портретные миниатюры. В России техника гуаши достигла высокого развития в начале XIX века, ею виртуозно владел Ф.П. Толстой, создававший в ней близкие «обманке» иллюзорные изображения цветов и фруктов. С конца XIX - начала XX веков гуашь применялась и при работе над большими станковыми произведениями; её особенности (плотность и матовость тонов) использовались для достижения декоративных эффектов (А.Н. Бенуа, А.Я. Головин). Получила широкое распространение в графике русского авангарда 1910-1920-х годов (А.А. Дейнека, В.М. Ермолаева, М.Ф. Ларионов, В.В. Лебедев, К.К. Чеботарёв и другие). Гуашью также выполняют оригиналы плакатов, эскизы декораций, оформительные работы.
Иллюстрации:
Ф. П. Толстой. «Букет цветов, бабочка и птичка». Гуашь. 1820. Третьяковская галерея (Москва). Архив БРЭ.