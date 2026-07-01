ГУАШЬ

ГУАШЬ - крас­ки, со­стоя­щие из тон­ко рас­тёр­тых пиг­мен­тов с вод­но-клее­вым свя­зую­щим (гум­миа­ра­бик, пше­нич­ный крах­мал, дек­ст­рин и другое) и при­ме­сью бе­лил, а так­же про­из­ве­де­ние искусства, вы­пол­нен­ное эти­ми крас­ка­ми.

(Французское gouache, от итальянского guaz­zo - во­дя­ная крас­ка). Гуашь обыч­но упот­реб­ля­ет­ся для жи­во­пи­си по бу­ма­ге, кар­то­ну, по­лот­ну, шёл­ку, кос­ти. Воз­ник­ла как раз­но­вид­ность ак­ва­рели, ко­гда для дос­ти­же­ния плот­но­сти кра­соч­но­го слоя к во­дя­ным крас­кам на­ча­ли при­ме­ши­вать бе­ли­ла. По­доб­но тем­пе­ре, гуашь на­но­сит­ся ров­ным плот­ным не­про­зрач­ным сло­ем. Тех­ни­ка гуаши ис­клю­ча­ет пас­тоз­ный ма­зок, по­сколь­ку проч­ность её кра­соч­но­го слоя от­но­си­тель­но сла­бая, при вы­сы­ха­нии он силь­но свет­ле­ет. Кон­траст не­про­зрач­ных ма­то­вых то­нов гуаши с неж­ны­ми и про­зрач­ны­ми крас­ка­ми ак­ва­ре­ли ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­ли в средневековой книж­ной ми­ниа­тю­ре. С эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния гуашь под­цве­чи­ва­ли ри­сун­ки, ис­пол­ня­ли эс­ки­зы для жи­во­пис­ных про­из­ве­де­ний, вы­пол­ня­ли порт­рет­ные ми­ниа­тю­ры. В Рос­сии тех­ни­ка гуаши дос­тиг­ла вы­со­ко­го раз­ви­тия в начале XIX века, ею вир­ту­оз­но вла­дел Ф.П. Тол­стой, соз­да­вав­ший в ней близ­кие «об­ман­ке» ил­лю­зор­ные изо­бра­же­ния цве­тов и фрук­тов. С конца XIX - начала XX веков гуашь при­ме­ня­лась и при ра­бо­те над боль­ши­ми стан­ко­вы­ми про­из­ве­де­ния­ми; её осо­бен­но­сти (плот­ность и ма­то­вость то­нов) ис­поль­зо­ва­лись для дос­ти­же­ния де­ко­ра­тив­ных эф­фек­тов (А.Н. Бе­нуа, А.Я. Го­ло­вин). По­лу­чи­ла ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в гра­фи­ке русского аван­гар­да 1910-1920-х годов (А.А. Дей­не­ка, В.М. Ер­мо­лае­ва, М.Ф. Ла­рио­нов, В.В. Ле­бе­дев, К.К. Че­бо­та­рёв и другие). Гуашью так­же вы­пол­ня­ют ори­ги­на­лы пла­ка­тов, эс­ки­зы де­ко­ра­ций, офор­мительные ра­бо­ты.

Иллюстрации:

Ф. П. Тол­стой. «Бу­кет цве­тов, ба­боч­ка и птич­ка». Гу­ашь. 1820. Треть­я­ков­ская га­ле­рея (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)