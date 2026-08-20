ГУАМАН ПОМА ДЕ АЯЛА ФЕЛИПЕ

ГУАМАН ПОМА ДЕ АЯЛА (Guaman Poma de Ayala) ФЕЛИПЕ - пе­ру­ан­ский хро­нист.

При­над­ле­жал к знат­но­му ин­дей­ско­му ро­ду, но не имел род­ст­ва с Ин­ка­ми - пра­ви­те­ля­ми Кус­ко. Хри­стиа­нин во вто­ром по­ко­ле­нии. «Пер­вая но­вая хро­ни­ка и доб­рое прав­ле­ние» («El primer nueva corónica y buen go­bier­no») - фун­даментальный труд (1200 страниц) Гуаман Пома де Аяла, над которым он работал всю жизнь и за­кон­чил к 1615 году. В 1-м томе излагается ис­то­рия «им­пе­рии Ин­ков» - государства Тау­ан­тин­суйу. Во 2-м томе по­вест­ву­ет­ся о по­яв­ле­нии ев­ро­пей­цев и ус­та­нов­ле­нии ко­ло­ни­аль­ных по­ряд­ков. Хро­ни­ка ил­лю­ст­ри­ро­ва­на 398 ав­тор­ски­ми ри­сун­ка­ми, по сво­ему сти­лю на­по­ми­наю­щи­ми ев­ропейские средневековые ми­ниа­тю­ры и пред­став­ляю­щи­ми боль­шую цен­ность как са­мо­сто­ятельный ис­то­рический ис­точ­ник. В них до мель­чай­ших де­та­лей об­ри­со­ван об­лик древ­них пе­ру­ан­цев, изо­бра­же­но мно­же­ст­во ре­лигиозных, празд­нич­ных, во­енных, тру­до­вых и бы­то­вых сцен. Пред­по­ло­жи­тель­но ил­лю­ст­ра­ции долж­ны бы­ли ком­пен­си­ро­вать не­дос­та­ток сло­вар­но­го за­па­са ин­дей­ца-хро­ни­ста, не вла­дев­ше­го в со­вер­шен­ст­ве испанским языком «Пер­вая но­вая хро­ни­ка...» - при­мер син­те­за ев­ропейской хри­сти­ан­ской и тра­диционной ин­дей­ской куль­тур, по­иск внутреннего при­ми­ре­ния Биб­лии и ин­дей­ской ми­фо­ло­гии. Труд Гуамана Пома де Аялы, ко­то­рый он на­де­ял­ся пред­ста­вить испанскому ко­ро­лю, по­лон со­чув­ст­вия к судь­бе ин­дей­цев. Ру­ко­пись «Хро­ни­ки» не бы­ла опуб­ли­ко­ва­на при жиз­ни ав­то­ра, слу­чай­но най­де­на в 1908 году в Ко­ро­лев­ской библиотеке в Ко­пен­га­ге­не и из­да­на в 1936 году в Па­ри­же.

Иллюстрации:

«Вер­хов­ный Ин­ка Ман­ко Капак». Ри­су­нок Гуа­ма­на По­мы де Ая­лы из «Пер­вой но­вой хро­ни­ки и доб­ро­го прав­ле­ния». Архив БРЭ.