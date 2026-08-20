ГУАМАН ПОМА ДЕ АЯЛА ФЕЛИПЕ
ГУАМАН ПОМА ДЕ АЯЛА (Guaman Poma de Ayala) ФЕЛИПЕ - перуанский хронист.
Принадлежал к знатному индейскому роду, но не имел родства с Инками - правителями Куско. Христианин во втором поколении. «Первая новая хроника и доброе правление» («El primer nueva corónica y buen gobierno») - фундаментальный труд (1200 страниц) Гуаман Пома де Аяла, над которым он работал всю жизнь и закончил к 1615 году. В 1-м томе излагается история «империи Инков» - государства Тауантинсуйу. Во 2-м томе повествуется о появлении европейцев и установлении колониальных порядков. Хроника иллюстрирована 398 авторскими рисунками, по своему стилю напоминающими европейские средневековые миниатюры и представляющими большую ценность как самостоятельный исторический источник. В них до мельчайших деталей обрисован облик древних перуанцев, изображено множество религиозных, праздничных, военных, трудовых и бытовых сцен. Предположительно иллюстрации должны были компенсировать недостаток словарного запаса индейца-хрониста, не владевшего в совершенстве испанским языком «Первая новая хроника...» - пример синтеза европейской христианской и традиционной индейской культур, поиск внутреннего примирения Библии и индейской мифологии. Труд Гуамана Пома де Аялы, который он надеялся представить испанскому королю, полон сочувствия к судьбе индейцев. Рукопись «Хроники» не была опубликована при жизни автора, случайно найдена в 1908 году в Королевской библиотеке в Копенгагене и издана в 1936 году в Париже.
Иллюстрации:
«Верховный Инка Манко Капак». Рисунок Гуамана Помы де Аялы из «Первой новой хроники и доброго правления». Архив БРЭ.