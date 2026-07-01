ГУАМ
ГУАМ (Организация за демократию и экономическое развитие - ГУАМ) - международная региональная организация, в состав которой входят Азербайджан, Грузия, Молдавия и Украина.
В институционном становлении ГУАМ прошла несколько этапов. Консультативный форум ГУАМ был основан 10.10.1997 года в рамках саммита Совета Европы в городе Страсбур. В 1999-2005 годы в организацию входил Узбекистан (она именовалась ГУУАМ). 7.6.2001 года в рамках саммита глав государств была подписана Ялтинская хартия ГУУАМ. 23.5.2006 года на Киевском саммите ГУАМ была создана Организация за демократию и экономическое развитие - ГУАМ, главы государств подписали её устав. Цели ГУАМ: содействие социально-экономическому развитию; укрепление и расширение торгово-экономических связей; развитие и эффективное использование в интересах стран ГУАМ транспортно-коммуникационных магистралей и соответствующей инфраструктуры, расположенной на их территории; укрепление региональной безопасности во всех сферах деятельности; развитие отношений в области науки, культуры и в гуманитарной сфере; взаимодействие в рамках международных организаций; борьба с международным терроризмом, организованной преступностью и наркобизнесом. Исполнительный орган ГУАМ - Заседание министров иностранных дел, которое проводится 2 раза в год. Рабочий орган ГУАМ - Комитет национальных координаторов (КНК), его заседания проводятся ежеквартально поочерёдно в государствах-участниках. В соответствии с решениями Киевского саммита ГУАМ создан постоянно действующий Секретариат организации (штаб-квартира в Киеве), возглавляемый Генеральным секретарём. В 2004 году учреждена Парламентская ассамблея ГУАМ, в состав которой входят 3 комитета: политический, торгово-экономический, по вопросам науки, культуры и образования. В 2003 году ГУАМ предоставлен статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН. Реализуется Рамочная программа ГУАМ - США по содействию торговле и транспортировке, обеспечению пограничного и таможенного контроля, борьбе с терроризмом, организованной преступностью и распространением наркотиков.