ГУАМ

ГУАМ (Ор­га­ни­за­ция за де­мо­кра­тию и эко­но­мическое раз­ви­тие - ГУАМ) - меж­ду­народная ре­гио­наль­ная ор­га­ни­за­ция, в со­став ко­то­рой вхо­дят Азер­байд­жан, Гру­зия, Мол­да­вия и Ук­раи­на.

В ин­сти­туционном ста­нов­ле­нии ГУАМ про­шла несколько эта­пов. Кон­суль­та­тив­ный фо­рум ГУАМ был ос­но­ван 10.10.1997 года в рам­ках сам­ми­та Со­ве­та Ев­ро­пы в городе Страс­бур. В 1999-2005 годы в организацию вхо­дил Уз­бе­ки­стан (она име­но­ва­лась ГУУАМ). 7.6.2001 года в рам­ках сам­ми­та глав го­су­дар­ств бы­ла под­пи­са­на Ял­тин­ская хар­тия ГУУАМ. 23.5.2006 года на Ки­ев­ском сам­ми­те ГУАМ бы­ла соз­да­на Организация за де­мо­кра­тию и эко­но­мическое раз­ви­тие - ГУАМ, гла­вы го­су­дар­ств под­пи­са­ли её ус­тав. Це­ли ГУАМ: со­дей­ст­вие со­ци­аль­но-эко­но­мическому раз­ви­тию; ук­ре­пле­ние и рас­ши­ре­ние тор­го­во-эко­но­мических свя­зей; раз­ви­тие и эф­фек­тив­ное ис­поль­зо­ва­ние в ин­те­ре­сах стран ГУАМ транс­порт­но-ком­му­ни­кационных ма­ги­стра­лей и со­от­вет­ствую­щей ин­фра­струк­ту­ры, рас­по­ло­жен­ной на их тер­ри­то­рии; ук­реп­ле­ние ре­гио­наль­ной бе­зо­пас­но­сти во всех сфе­рах дея­тель­но­сти; раз­ви­тие от­но­ше­ний в об­ла­сти нау­ки, куль­ту­ры и в гу­ма­ни­тар­ной сфе­ре; взаи­мо­дей­ст­вие в рам­ках меж­ду­народных организаций; борь­ба с меж­ду­народным тер­ро­риз­мом, ор­га­ни­зованной пре­ступ­но­стью и нар­ко­биз­не­сом. Ис­пол­нительный ор­ган ГУАМ - За­се­да­ние ми­ни­стров ино­странных дел, ко­то­рое про­во­дит­ся 2 ра­за в год. Ра­бо­чий ор­ган ГУАМ - Комитет национальных ко­ор­ди­на­то­ров (КНК), его за­се­да­ния про­во­дят­ся еже­квар­таль­но по­оче­рёд­но в го­су­дар­ст­вах-участ­ни­ках. В со­от­вет­ст­вии с ре­ше­ния­ми Ки­ев­ско­го сам­ми­та ГУАМ соз­дан по­сто­ян­но дей­ствую­щий Сек­ре­та­ри­ат организации (штаб-квар­ти­ра в Кие­ве), воз­глав­ляе­мый Ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём. В 2004 году уч­реж­де­на Пар­ла­мент­ская ас­самб­лея ГУАМ, в со­став ко­то­рой вхо­дят 3 ко­ми­те­та: по­ли­тический, тор­го­во-эко­но­мический, по воп­ро­сам нау­ки, куль­ту­ры и об­ра­зо­ва­ния. В 2003 году ГУАМ пре­до­став­лен ста­тус наб­лю­да­те­ля в Ге­не­раль­ной Ас­самб­лее ООН. Реа­ли­зу­ет­ся Ра­моч­ная прог­рам­ма ГУАМ - США по со­дей­ст­вию тор­гов­ле и транс­пор­ти­ров­ке, обес­пе­че­нию по­гра­нич­но­го и та­мо­жен­но­го конт­ро­ля, борь­бе с тер­ро­риз­мом, ор­га­ни­зованной прес­туп­но­стью и рас­про­стра­не­ни­ем нар­ко­ти­ков.

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