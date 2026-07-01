ГУАДАЛУПЕ ВИКТОРИЯ
ГУАДАЛУПЕ ВИКТОРИЯ (Guadalupe Victoria) (Мануэль Феликс Фернандес (Fernández) - мексиканский государственный и политический деятель, первый президент Мексики.
Родился в зажиточной семье. Изучал право в колледже Сан-Ильдефонсо. В студенческие годы включился под руководством Х. Морелоса-и-Павона в борьбу за независимость Мексики. С 1810 года командовал партизанским отрядом. Выступал за установление в Мексике республики. В 1814 году возглавил восстание в Веракрусе. После поражения в 1817 году скрывался до 1821 года. В 1822 году, после установления в Мексике конституционной монархии император А. Итурбиде (Агустин I), был заключён в тюрьму. Сбежав из неё, Гуадалупе Виктория возглавил борьбу республиканских сил. После отречения Итурбиде в марте 1823 года совместно с Н. Браво и П. Селестино образовал триумвират, правивший страной. В октябре 1824 года избран президентом Мексики. Во время президентства Гуадалупе Виктория было отменено рабство и запрещена работорговля, создано национальное казначейство, открыты новые порты, началось строительство национального музея. Недостаток средств вынудил правительство Гуадалупе Виктория прибегнуть к займам, что привело к росту внешнего долга и налогов внутри страны, вызвало недовольство населения. В 1829 году Гуадалупе Виктория оставил пост президента и поселился в своём имении в Веракрусе.