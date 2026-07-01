ГУАДАЛУПЕ ВИКТОРИЯ

ГУАДАЛУПЕ ВИКТОРИЯ (Guadalupe Victoria) (Ма­ну­эль Фе­ликс Фер­нан­дес (Fernández) - мексиканский государственный и по­ли­тический дея­тель, пер­вый пре­зи­дент Мек­си­ки.

Ро­дил­ся в за­жи­точ­ной се­мье. Изу­чал пра­во в кол­лед­же Сан-Иль­де­фон­со. В сту­денческие го­ды вклю­чил­ся под руководством Х. Мо­ре­ло­са-и-Па­во­на в борь­бу за не­за­ви­си­мость Мек­си­ки. С 1810 года ко­ман­до­вал пар­ти­зан­ским от­ря­дом. Вы­сту­пал за ус­та­нов­ле­ние в Мек­си­ке рес­пуб­ли­ки. В 1814 году воз­гла­вил вос­ста­ние в Ве­рак­ру­се. По­сле по­ра­же­ния в 1817 году скры­вал­ся до 1821 года. В 1822 году, по­сле ус­та­нов­ле­ния в Мек­си­ке кон­сти­туционной мо­нар­хии император А. Итур­би­де (Агу­стин I), был за­клю­чён в тюрь­му. Сбе­жав из неё, Гуадалупе Виктория воз­гла­вил борь­бу рес­пуб­ли­кан­ских сил. По­сле от­ре­че­ния Итур­би­де в мар­те 1823 года совместно с Н. Бра­во и П. Се­ле­сти­но об­ра­зо­вал три­ум­ви­рат, пра­вив­ший стра­ной. В октябре 1824 года из­бран пре­зи­ден­том Мек­си­ки. Во вре­мя пре­зидент­ст­ва Гуадалупе Виктория бы­ло от­ме­не­но раб­ст­во и за­пре­ще­на ра­бо­тор­гов­ля, соз­да­но национальное ка­зна­чей­ст­во, от­кры­ты но­вые пор­ты, на­ча­лось строи­тель­ст­во национального му­зея. Не­до­ста­ток сред­ств вы­ну­дил пра­ви­тель­ст­во Гуадалупе Виктория при­бег­нуть к зай­мам, что при­ве­ло к рос­ту внеш­не­го дол­га и на­ло­гов внут­ри стра­ны, выз­ва­ло не­до­воль­ст­во на­се­ле­ния. В 1829 году Гуадалупе Виктория ос­та­вил пост пре­зи­ден­та и по­се­лил­ся в сво­ём име­нии в Ве­рак­ру­се.