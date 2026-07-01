ГУАДАЛЕТЕ БИТВА (Batalla de Guadalete)

Битва, состоявшаяся 19 июля 711 года близ реки Гуадалете, между армией вестготов и арабо- берберскими войсками, вторгшимися на территорию Вестготского королевства.

Сражение закончилось победой мусульманской армии, что положило начало завоеванию Пиренейского полуострова.

Войска под командованием Тарика ибн Зияда переправились из Африки в Испанию в конце апреля 711 года. В разобщенном королевстве Вестготов, терзаемом внутренними противоречиями, не удалось организовать оборону против завоевателей, несмотря на попытки короля Родерика (Родриго) оказать сопротивление. Численность участников битвы, по разным данным, колеблется от 2500 до 33 000 готов и от 1900 до 15000 мавров. Самой битве предшествовали два дня небольших стычек между армиями.

По-видимому, исход сражения решили неорганизованные действия вестготов и быстрая атака легкой мусульманской конницы. Неясной остается судьба короля Родериха: по одним данным он погиб в самом начале битвы (что и стало причиной паники среди христиан), по другим - ему удалось бежать. После сражения была найдена только его лошадь. Также в битве погибла большая часть вестготской знати, и руководить дальнейшей обороной полуострова оказалось фактически некому. Кроме того, обороноспособность Испании подорвали внутренние социальные конфликты между готами и старой иберо-римской аристократией, между христианами и евреями, страдавшими от антисемитских законов, и др.

Некоторые из внутренних противников вестготов сотрудничали с маврами . В целом, территория полуострова была захвачена мусульманами менее чем за 4 года.

Спустя пять веков, в 1231 г., близ Гуадалете произошла еще одна битва между христианами-кастильцами и мусульманами, закончившаяся победой христиан.

Исторические источники :

Античные и раннесредневековые источники по истории Испании. СПб., 2006.

Автор статьи: Крылов К.Е.