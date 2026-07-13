Грузия (Республика Грузия)

Гру`зия (Республика Грузия) — государство в центральной и западной части Закавказья. Площадь — 69,7 тыс. кв. км. Население — 3,713 млн человек (2014). Столица — Тбилиси. Г. в древности. В середине I тысяче­летия до н. э. в Зап. Грузии сформировалось Колхидское царство (Колхида), культовые и административные центры которого располагались на территории современных Вани и Саирхе. На рубеже IV—III вв. до н. э. в восточной части Г. возникло государство Иберия со столицей в Армазцихе (Мцхета). Основатель государства и основоположник царской династии — царь Фарнаваз. В III в. до н. э. Иберия — сильное политическое объединение, охватывавшее не только Вост. Г., но и соседние с ней южные и западные области. Во II в. н. э. на базе племенного объединения лазов, утвердившегося в Юго-Вост. Причерноморье и подчинившего Колхидское царство, оформилось Лазское (Эгрисское) царство (Лазика) со столицей Археополис (Цихегоджи). Грузия в Средние века. С III—IV вв. в Г. распространилось христиан­ство, ставшее государственной религией (в Картли в 326, в Лазике в 523). По преданию, просветительницей Г. является святая равноапостольная Нино. В начале IV в. Картли распалось на эриставства, а Лазика стала ареной ирано-византийских войн. В 373 Картлийское царство было поделено на сферы влияния Рима и Ирана. Усилившееся наступление сасанидского Ирана на позиции Картли вызвало стойкое сопротивление местного населения, особенно в правление царя Вахтанга I Горгасали (2-я половина V в.). При Вахтанге I большая часть южногрузинских и западногрузинских земель присоединилась к Картлийскому царству; проводились крупные строительные работы; был установлен католикосат (в 460-х); быстро рос Тбилиси, ставший в начале VI в. столицей Картли. Однако, в 523 Сасаниды, подавив восстание под предводительством царя Гургена против иранского господства и опираясь на местную знать, фактически упразднили в Картли царскую власть. Во главе страны был поставлен иранский правитель (марзпан), резиденция которого располагалась в Тбилиси. В 562, по завершении 20-летней войны за Закавказье, между Византией и Ираном был заключен договор , по которому Зап. Г. (Лазика) осталась под властью Византии. В начале VII в. византийское влияние усилилось и в Картли. В 650-е в Г. вторглись арабы (см. Арабские завоевания). Араб­ский полководец Хабиб ибн Маслама заключил с эрисмтаваром (правителем) Картли Степанозом II договор (так называемая Охранная грамота), положивший начало утверждению здесь власти халифата. C середины VII по середину VIII в. часть Вост. Г. (Тбилиси, Дманиси, Рустави) была захвачена арабами, продвижение которых на север было остановлено у Анакопии (Нового Афона) — будущей первой столицы Абхазского царства (см. Абхазия), сыгравшего видную роль в борьбе с арабами и последующем объединении Г. Византийское влияние сохранилось лишь в части Зап. Г. Центром Тбилисского эмирата (730-е) и резиденцией эмира Картли — наместника халифа в Г. стал Тбилиси. В крупных городах Г. размещались арабские военные гарнизоны; возводились мечети. С ослаблением Халифата (начало X в.) Г. освободилась от арабского господ­ства; тогда же ослабла ее политиче­ская зависимость от Византии. Однако влияние византийской традиции на культуру Г. сохранялось. В конце VIII — начале IX в. на территории Г. существовали крупные эриставства Картли и Кахети, Тао-Кларджетское княжество, Эрети, Абхазское царство и Тбилисский эмират. Одним из сильнейших правителей был «глава народа» (эрисмтавар) Картли. Во 2-й половине X — начале XI в. произошло объединение восточных и западных грузинских земель в единое государство; с этого времени для обо­значения всей Г. стал устойчиво употребляться собирательный термин «Сакартвело». Во главе объединенной Г. встал царь Баграт III (975—1014) из династии Багратионов, получивший титул «царь абхазов, картвелов, кахов, эров, куропалат». XI — начало XIII в. — время наибольшего политического усиления и расцвета экономики и культуры средневековой Г. Централизованная государственная власть опиралась на сложную административную структуру. Грузинское государство обладало высокоразвитым сельскохозяйственным производством (виноделие, шелководство и др.) и процветающим городским хозяй­ством. С 1080-х Г. подвергалась нападениям тюрок-сельджуков. В период «великой туретчины» («диди туркоба»), ее экономическое развитие замедлилось. В 1-й четверти XII в. при царе Давиде IV Строителе (1089—1125) вторжениям тюрок-сельджуков был положен конец, в состав Г. были включены соседние районы Закавказья — Ширван и Сев. Армения. Проводимые им реформы способствовали экономическому, политическому и военному развитию страны. В царствование Георгия III (1156—1184) и царицы Тамар (1178—1207), продолживших государственную политику Давида IV, влияние Г. распространилось на Сев. Кавказ и Вост. Закавказье, Иран­ский Азербайджан , Армению и Юго-Зап. Причерно­морье. Г. была одним из наиболее влиятельных государств Закавказья и Передней Азии, имевшим обширные международные связи, в том числе с Древнерусским государством (см. Киевская Русь). В XI—XIII вв. высокого уровня развития достигла грузинская культура — историография , филология, чеканка по металлу, зодчество, монументальная живопись и миниатюра , иконопись . К этой эпохе относится создание поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Грузинские культурно-просветительные центры действовали в монастырях как на территории Г. (Гелати, Икалто, Греми), так и за ее пределами — в Византии, Сирии и Палестине. Во 2-й четверти XIII в. Г. была завоевана монголами, нанесшими огромный ущерб ее экономике и политическому единству. В 1243—1256 Г. находилась в подчинении Золотой Орды; в 1256 стала вассалом государства Хулагуидов. Лишь при царе Георгии V Блистательном (1314—1346) удалось восстановить хозяйственные и культурные связи между регионами Г. Однако во 2-й половине XIV в. в результате наше­ствия Тимура (с 1386 по 1403—1404 предпринял 8 походов) страна была вновь разорена. Борьба между царской властью и крупными феодалами в тяжелой внешней и внутренней обстановке привела в конце XV в. к распаду Г. на независимые Картлийское царство, Кахетинское царство, Имеретинское царство и княжество Самцхе-Саатабаго; к XVI в. из Имеретинского царства выделились Мегрельское и Гурийское княже­ства, в начале XVII в. — Абхазия. В этих политических образованиях сложилась система крупных полунезависимых владений, правители которых добились административного и судебного иммунитета. Г. в Новое время. В XVI—XVIII вв. территория Г. стала ареной борьбы Ирана и османской Турции за господство в Закавказье. В 1510 османские войска вторглись в Имерети и разграбили Кутаиси, затем армия иранского шаха Исмаила I захватила Картли. В 1555 по Амасийскому договору территория Г. была поделена между этими двумя державами. В 1578 турки подчинили себе большую часть Закавказья, но в 1-й четверти XVII в. были вытеснены оттуда иранским шахом Аббасом I. В Иран было угнано около 200 тыс. жителей Вост. Г. Жестокая политика шахских властей стала причиной крупного антииранского восстания в Картли в 1625 под предводительством Г. Саакадзе. Ряд районов Зап. Г. (Самцхе-Саатабаго, Аджария, Лазика и др.) к началу XVIII в. был захвачен Османской империей, власти которой проводили политику отуречивания и исламизации местного населения. В XVIII в. наиболее активная часть правителей Г. пыталась бороться за возрождение страны и ее освобождение из-под власти мусульманских держав. Крупные административные, законодательные, военные и хозяйственные реформы проводились в Картли при Вахтанге VI Законодателе (1703—1724). Для укрепления царской власти он сформировал «охранное войско». Свод законов (см. Вахтанга законы) и сборник распоряжений и инструкций по государственному управлению («Дастурламали», 1708) способствовали упорядочению писанного государ­ственного и частного права. К этому времени важную роль в жизни Г. начали играть политические, культурные и церковные связи с Россией. Грузинские правители неоднократно обращались к российскому правительству с просьбой о совместных действиях против Османской империи и Ирана. К концу XVII в. в Москве сложилась грузинская колония, сыгравшая значительную роль в укреплении российско-грузинских контактов. После захвата Тбилиси османскими войсками в 1723 Вахтанг VI и его сторонники переехали в Россию. Во 2-й половине XVIII в., после изгнания турок Надир-шахом, царь Ираклий II (1744—1798) объединил под своей властью Картли и Кахети. В Вост. Г. началось быстрое развитие земледелия, ремесел и торговли. В Зап. Г. в эти годы заметно усилилась царская власть. Имеретинский царь Соломон I (1752—1784) сумел на период своего царствования подчинить себе мятежную местную знать (тавадов). Несмотря на укрепление грузинских царств, внешняя опасность для них со стороны османской Турции, Ирана и лезгинских племен на протяжении XVIII в. не ослабевала. В целях обеспечения безопасности Вост. Г. и возвращения захваченных соседями грузинских земель Ираклий II заключил с Россией Георгиевский трактат 1783, по которому над Картли-Кахетинским царством был установлен российский протекторат . Вторжение в Закавказье в 1795—1797 Ага Мохаммед-хана Каджара и внутренние усобицы поставили Вост. Г. в сложное положение. В этих условиях царь Картли и Кахети Георгий II (1798—1800) обратился в Санкт-Петербург с просьбой о включении его владений в состав Российской империи. Г. в XIX — начале XX в. Судьба Вост. Г. окончательно решилась при императоре Александре I, издавшем 12 сентября 1801 манифест об упразднении Картли-Кахетинского царства и присоединении его территории к России. В XIX в. в состав Россий­ской империи была постепенно включена и территория Зап. Г.: Имеретинское царство (1804; 1810), Абхазское княжество (1810; находилось в вассальных отношениях с Россией; в 1864 для упорядочения отношений с Абхазией был учрежден Сухум­ский военнный отдел), Гурия (1811; 1828), Мегрелия (1804; 1857), Сванети (отдельные районы были присоединены в 1803—1804, 1833, 1847; 1858). Порты Поти и Батуми, а также юго-западные грузинские земли были отвоеваны у Османской империи в ходе русско-турецких войн 1828—1829 и 1877—1878 (см. Рус­ско-турецкие войны XVII—XIX вв.). Интерес российского правительства к Закавказью имел геополитическую основу. Через Закавказье для России открывался кратчайший путь на Ближний Восток и создавались благоприятные предпосылки для решения ею в свою пользу Восточного вопроса. В экономическом плане Закавказье не представляло для российского правительства значительного интереса. На протяжении почти всего XIX в. Г. и другие районы Закавказья практически не давали прибыли российской казне. Для Г. присоединение к России устра­нило угрозу для нее со стороны Ирана и Османской империи, способствовало сохранению культуры и национальных традиций грузинского народа, восстановлению и развитию экономики грузинских земель, а в дальнейшем постепенной модернизации всех сфер жизни грузин­ского общества. Однако новая система управления строилась без учета местных особенностей, поддерживалась существовавшая в Г. система крепост­ного права, строились необходимые империи военные объекты и дороги. Ряд крестьянских восстаний (1804, 1812—1820) был жестко подавлен. Административной политикой царских властей было недовольно не только крестьянство , но и часть грузинской элиты. В 1832 был организован (но быстро пресечен) заговор грузинских дворян, ставивший целью восстановление грузинской государственности в рамках конституционной монархии. С 1830—1840-х политическое положение в Г. стабилизировалось, что создало условия для ее хозяйственного развития. В этот период начало сокращаться число убыточных фамильно-родовых имений, расширилось индивидуально-подворное крестьянское землевладение , возросли объемы производимой грузинским сельским хозяйством товарной продукции (хлеб, вино, технические культуры). В городах, численность населения которых быстро росла за счет притока крестьян и переселенцев из соседних районов Закавказья и России, оживилось мелкотоварное производство. На протяжении XIX в. экономика Г. постепенно включалась в общероссийский и через него в мировой рынок . Крупнейшим городом Г. и всего Закавказья являлся Тифлис (Тбилиси), который был административным центром российских владений на Кавказе. Существенную роль в подъеме экономики и культуры Г. сыграла деятельность князя М. С. Воронцова, занимавшего в 1844—1854 пост российского наместника на Кавказе. В 1864—1871 царское правитель­ство отменило в Г. крепостное право . Однако крестьянская реформа в Г., как и во всей Российской империи, была неполной — значительное количество земли осталось в руках помещиков. В 1865 в Г. была введена новая система сельского управления — сельский сход. В 1868 принят ограниченный вариант судебного уложения, по которому сословный суд упразднялся, а вместо него учреждался общий суд для всех слоев населения. В 1869 была проведена реформа городского самоуправления, а в 1874 в Тифлисе впервые состоялись выборы гласных в городскую думу. Большое значение для развития экономики Г. имело начавшееся в середине 1860-х строитель­ство Закавказской железной дороги. В 1872 открыто движение между Тифлиcом и Поти, в 1883 завершено строительство магистрали Батуми—Тифлис—Баку и основаны Главные мастерские Закавказской железной дороги в Тифлисе, которые к концу XIX в. стали крупнейшим предприятием города (3 тыс. рабочих). В 1900 Закавказская железная дорога была присоединена к общероссийской железнодорожной сети. Крупные предприятия возникли в текстильной, металлообрабатывающей, кожевенной, коньячно-водочной, табачной и других отраслях промышленности. Началась эксплуатация месторождений каменного угля (Ткибули) и марганца (Чиатури; в 1890-х Г. давала около 50 % мирового экспорта марганца). В Батуми были открыты неф­тетарные заводы и наливные станции. Промышленные предприятия создавались на акционерной основе с участием местных, русских и ино­странных предпринимателей. К началу XX в. по сравнению с 1860-ми объем продукции обрабатывающей промышленности Г. вырос с 1 млн рублей до 21 млн. Хотя доля фабричной продукции в общем объеме производства составляла около 80 %, в промышленности Г. вплоть до конца XIX в. преобладали мелкие предприятия с числом рабочих до 15 человек. Промышленное развитие сопровождалось формированием класса предпринимателей и класса промышленных рабочих (численность последних в конце XIX в. составляла около 36 тыс. человек; численность лиц наемного труда в целом — около 120 тыс. человек). Оба социальных слоя с самого начала отличались многонациональностью; в их состав входили грузины , русские, армяне, закавказские татары (азербайджанцы) и др. Происходившие изменения затронули и деревню, где широкое распространение получили арендные отношения. В 1880-х землю арендовало 37 % крестьянских хозяйств, в 1890-х — почти вдвое больше. Углублялась социальная дифференциация грузинского кресть­янства; на рубеже XIX—XX вв. зажиточные крестьяне, владевшие 30 % всех обрабатываемых земель, составляли 5 % сельского населения, а сельская беднота — 55—60 %. В 1860-х начало формироваться грузинское национальное движение, ведущую роль в котором играли либерально настроенные представители грузинской элиты, в основном дворяне по происхождению. Большое влияние на него оказало движение «Тергдалеулеби» («Испившие воду Терека», т. е. получившие образование в России), в которое входили литераторы И. Чавчавадзе, А. Церетели, Г. Церетели, группа «Пирвели-даси» («Первая группа») и либеральное движение «Меоре-даси» («Вторая группа»). Их лидеры, выражая интересы крестьянства и городской мелкой буржуазии, выступали против крепостного права, за социальное и национальное освобождение грузинского народа и за ускоренное развитие страны путем создания национальное промышленности и торговли. В 1870-х под влиянием русских революционеров в Г. зародилось народническое движение (см. Народничество), образовалась Кавказская социал-революционная организация. В 1892 в Тифлисе оформилась нелегальная грузинская марксистская организация «Месаме-даси» («Третья группа»), возглавляемая Н. Жордания и Н. Чхеидзе; в конце 1890-х в «Месаме-даси» сложилось радикальное крыло, в которое входили М. Цхакая, В. Кецховели, И. Джугашвили (см. Сталин И. В.) и др. В 1900-х в Г. начался новый этап развития общественного движения. С 1901 в Баку выходит грузинская революционная газета «Брдзола» («Борьба»). Под руководством грузинских социал-демократов прошли крупные забастовки (в Тифлисе в 1901, в Батуми в 1902). В 1903 в ходе размежевания в социал-демократическом лагере большинство грузин­ских социалистов примкнуло к меньшевикам (см. Меньшевизм). К 1905 грузинская секция стала одной из самых влиятельных в Российской социал-демократической рабочей партии. Во время Революции 1905—1907 в России в Г. развернулось забастовочное движение, происходили крестьянские выступления. В результате Гурийского восстания 1905 власть в Гурии фактически перешла в руки крестьянских комитетов, земли у помещиков были отобраны. Октябрьская политическая стачка 1905 переросла в Г. в вооруженное восстание. В ноябре — декабре 1905 возникли первые профсоюзы грузинских рабочих. К конце 1905 почти вся Зап. и часть Вост. Г. находились в руках восставших. Революционные выступления рабочих и крестьян были жестоко подавлены царским правительством. В годы Первой мировой войны 1914—1918 промышленность Г. переживала кризис, значительно сократились посевные площади; внутриполитическая ситуация обострилась. После Февральской революции 1917 в Г., как и во всей России, установилось двоевластие . 9[22] марта 1917 в Тифлисе был сформирован орган Временного правительства — Особый закавказский комитет (ОЗАККОМ). Одновременно образовались советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которыми руководили меньшевики . Силы, оказывавшие в этот период большое влияние на политическую жизнь Г., негативно отнеслись к приходу большевиков (см. Большевизм) к власти в Петрограде. 15[28] ноября 1917 вместо ОЗАККОМа был учрежден Закавказский комиссариат, ведущую роль в котором играли меньшевики . По их инициативе были созданы Грузинский национальный совет, национальные вооруженные силы и Народная гвардия. 10[23] февраля 1918 представители либерально-демократических органов власти Г., Азербайджана и Армении созвали Закавказский сейм, который 9[22] апреля 1918 объявил Закавказье «независимой федеративной демо­кратической республикой». Однако уже 26 мая [8 июня] 1918 грузин­ское меньшевистское правительство (Н. Жордания, А. Чхенкели, Е. Гегечкори, Н. Рамишвили и др.) объявило о создании Демократической республики Г.; был принят Акт независимости Г. Закавказский сейм объявил о своем самороспуске. В состав коалиционного правительства вошли социал-демократы, социал-федералисты, национал-демократы, эсеры. Председателем правительства стал Н. Рамишвили, которого через месяц сменил лидер грузинских социал-демократов Н. Жордания. Проведены судебная, военная и аграрная реформы. Экономическая политика предусматривала равномерное развитие государственного, частного и кооперативного секторов. В конце мая — начале июня 1918 в Г. вступили германские и турецкие войска; 4 июня 1918 грузинское правитель­ство заключило договор с Турцией, по которому передало ей Батуми и северные районы Аджарии. В декаб­ре 1918, после поражения Германии и ее союзников, Г. оккупировали британские войска, остававшиеся на ее территории до июля 1920. В декабре 1918 — январе 1919 пограничный спор с Арменией из-за Джавахети и Лори привел к грузино-армянскому вооруженному конфликту. В феврале 1921 была принята Конституция. После установления cоветской власти на Сев. Кавказе грузинское правительство 7 мая 1920 заключило договор с РСФСР, по которому обязалось разорвать связи с силами «российской контрреволюции», вывести из Г. иностранные военные части, легализовать грузинские большевистские организации. Г. в советский период (1921—1991). В феврале 1921 в ряде районов Вост. Г. началось восстание против правительства меньшевиков, подготовленное грузинскими и российскими большевиками. 16 февраля 1921 был создан Ревком Г., который провозгласил создание Грузинской ССР и обратился за помощью к РСФСР. 11-я армия под командованием А. И. Геккера вошла в Г., и 25 февраля 1921 части Красной армии (см. Рабоче-Кресть­янская Красная армия ) и отряды Ревкома Г. заняли Тифлис. В начале марта 1921 советская власть была установлена на территории Абхазии и Южн. Осетии. Меньшевистское правительство бежало за границу. 16 марта 1921 в Москве между правительствами Турции и РСФСР был заключен договор , по которому Турция отказалась от Батуми и северных районов Аджарии и признала последнюю частью Г., имеющей автономный статус. 16 июля 1921 в составе Грузинской ССР была образована Аджарская АССР. 16 декабря 1921 Абхазская ССР на договорных началах вошла в союз с Грузинской ССР. 20 апреля 1922 была создана Юго-Осетинская автономная область . 12 марта 1922 Грузинская ССР подписала договор с Азербайджанской ССР и Армянской ССР о создании Федеративного Союза Социалистических Советских Республик Закавказья (ФСССРЗ). 13 декабря 1922 он был преобразован в Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику (ЗСФСР). В ее составе 30 декабря 1922 Г. вошла в СССР. После упразднения ЗСФСР 5 декабря 1936 Грузинская ССР вошла в состав СССР как отдельный субъект. С установлением советской власти в Г. были национализированы промышленность, банки , железные дороги, земля и недра . Революционные преобразования не были приняты частью грузинского общества. В 1924 в Г. вспыхнуло восстание под антисоветскими лозунгами и лозунгами восстановления независимости грузинского государства. Оно было подавлено, в республике начались политические репрессии, особенно сильно затронувшие интеллигенцию и крестьянство . В последующие годы обстановка в Г. была поставлена под строгий контроль государственных и партийных органов в Москве и Тбилиси. Следствием политики централизации управления Г. стало понижение в феврале 1931 статуса Абхазской ССР, преобразование ее в автономную республику. В 1920—1930-х Г. развивалась в русле сталинского социализма. В сельском хозяйстве была проведена массовая коллективизация и механизация (к 1940 в колхозы включено 94,1 % крестьянских хозяйств); росло производство чая и цитрусовых. К конце 1930-х в Г. была проведена индустриализация: построено свыше 800 предприятий, созданы новые отрасли промышленности (машиностроение, производство ферро­сплавов, нефтедобыча и нефтехимия и другие). В 1918 основан Тбилисский государственный университет, в 1921 создан Центральный государственный исторический архив Грузинской ССР, в 1925 — Академия абхазского языка и литературы, в 1935 — Грузинский филиал АН СССР, в 1938 — Юго-Осетинский научно-исследовательский институт, в феврале 1941 основана АН Грузинской ССР. Во время Великой Отечественной войны около 700 тыс. уроженцев Г. (1/5 часть населения) были призваны в армию, более половины из них погибли на фронте. Г. поставляла боеприпасы, снаряжение, продоволь­ствие для действующей армии; особое значение для военной промышленности СССР имели добываемые в Г. полиметаллы и другие виды сырья. В январе 1942 началось формирование грузинских национальных частей Красной армии. Они сыграли важную роль в Битве за Кавказ 1942—1943, в боях за освобождение Таманского п-ова и Крыма. В то же время в рядах германской армии против СССР и его союзников по антигитлеровской коалиции воевали около 20 тыс. грузин (эмигрантов, военнопленных, перешедших на сторону немцев, и др.). В годы войны из Г. были депортированы немцы, курды , турки-месхетинцы. В послевоенный период в экономике Г., развивавшейся в рамках общесоюзного планового хозяйства, продолжались изменения. Были введены в действие новые крупные предприятия: электровозостроительный завод в Тбилиси, автомобильный завод в Кутаиси, металлургический комбинат в Рустави и др. Значительный доход Г. по-преж­нему приносили производство сельскохозяйственной продукции (чая, вина, цитрусовых, табака), а также приморские и горные курорты. На рубеже 1950—1960-х Г. получила большую самостоятельность в управлении своей экономикой. В республике появились предприятия легкой и пищевой промышленности, действовавшие в сфере теневой экономики. После 1945 в Г. расширилась система народного образования, научных и культурно-просветительных учреждений. Республика стала страной сплошной грамотности. В 1960-х АН Грузинской ССР объединяла 45 научно-исследовательских учреждений, в Г. действовали 18 вузов, около 20 профессиональных драматических театров, киностудия «Грузия-фильм». В 1970-х в грузинском обществе, особенно в среде интеллигенции, усилились националистические тенденции, активизировалась деятельность диссидентских и правозащитных групп (З. Гамсахурдиа, М. Костава, З. Чавчавадзе и др.). В 1972 первым секретарем Коммунистической партии Г. стал Э. Шеварднадзе, который пытался наладить контакты с интеллигенцией, развернув в том числе борьбу против коррупции, получившей широкое распространение в партийном и хозяйственном аппарате. В апреле 1978 в Тбилиси прошли многочисленные митинги протеста в связи с попыткой властей лишить грузинский язык государственного статуса. В 1985 Э. Шеварднадзе активно поддержал перестройку, начатую М. С. Горбачевым, и занял пост министра иностранных дел СССР. В самой Г. в условиях экономического и политического кризиса конца 1980-х правозащитное движение приобрело выраженный антисоветский характер, образовались политические партии, выступавшие за выход республики из состава СССР. Одновременно Абхазская ССР (см. Абхазия) и Юго-Осетинская АО (см. Южная Осетия) выдвинули требование повышения их статуса и степени независимости от правительства Г. при принятии решений по основным политическим и социально-экономическим вопросам. Весной 1989 ситуация в Г. резко обострилась. 9 апреля 1989 в Тбилиси на разгон митинга, проходившего под лозунгами независимости, были брошены войска, что привело к человеческим жертвам (19 убитых и десятки раненых). Происшедшее окончательно дискредитировало в глазах большинства населения Г. партийные и советские органы, как местные, так и московские. Политическое лидерство в Г. перешло к оппозиционным силам. На выборах в Верховный совет Грузии 28 октября 1990 победила возглавляемая З. Гамсахурдиа коалиция «Мргвали магида — Тависупали Сакартвело» («Круглый стол — Свободная Грузия»). Она набрала 54 % голосов, значительно опередив коммунистов (30 %). В ноябре 1990 З. Гамсахурдиа был избран председателем Верховного совета Грузинской ССР, в декабре 1990 сформирована Национальная гвардия. Грузинское правительство не допустило проведения в республике всесоюзного референдума о сохранении СССР. 31 марта 1991 оно провело собственный референдум о восстановлении независимости Г. В нем приняли участие 95 % избирателей, из них 93 % высказались за независимость. 9 апреля 1991 Верховный совет Грузинской ССР, признав действительным «Акт о независимости» 1918, принял «Акт о восстановлении государственной независимости Грузии» и провозгласил создание Республики Г.