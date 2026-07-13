Грузия (Республика Грузия)
Гру`зия (Республика Грузия) — государство в центральной и западной части Закавказья. Площадь — 69,7 тыс. кв. км. Население — 3,713 млн человек (2014). Столица — Тбилиси. Г. в древности. В середине I тысячелетия до н. э. в Зап. Грузии сформировалось Колхидское царство (Колхида), культовые и административные центры которого располагались на территории современных Вани и Саирхе. На рубеже IV—III вв. до н. э. в восточной части Г. возникло государство Иберия со столицей в Армазцихе (Мцхета). Основатель государства и основоположник царской династии — царь Фарнаваз. В III в. до н. э. Иберия — сильное политическое объединение, охватывавшее не только Вост. Г., но и соседние с ней южные и западные области. Во II в. н. э. на базе племенного объединения лазов, утвердившегося в Юго-Вост. Причерноморье и подчинившего Колхидское царство, оформилось Лазское (Эгрисское) царство (Лазика) со столицей Археополис (Цихегоджи). Грузия в Средние века. С III—IV вв. в Г. распространилось христианство, ставшее государственной религией (в Картли в 326, в Лазике в 523). По преданию, просветительницей Г. является святая равноапостольная Нино. В начале IV в. Картли распалось на эриставства, а Лазика стала ареной ирано-византийских войн. В 373 Картлийское царство было поделено на сферы влияния Рима и Ирана. Усилившееся наступление сасанидского Ирана на позиции Картли вызвало стойкое сопротивление местного населения, особенно в правление царя Вахтанга I Горгасали (2-я половина V в.). При Вахтанге I большая часть южногрузинских и западногрузинских земель присоединилась к Картлийскому царству; проводились крупные строительные работы; был установлен католикосат (в 460-х); быстро рос Тбилиси, ставший в начале VI в. столицей Картли. Однако, в 523 Сасаниды, подавив восстание под предводительством царя Гургена против иранского господства и опираясь на местную знать, фактически упразднили в Картли царскую власть. Во главе страны был поставлен иранский правитель (марзпан), резиденция которого располагалась в Тбилиси. В 562, по завершении 20-летней войны за Закавказье, между Византией и Ираном был заключен договор, по которому Зап. Г. (Лазика) осталась под властью Византии. В начале VII в. византийское влияние усилилось и в Картли. В 650-е в Г. вторглись арабы (см. Арабские завоевания). Арабский полководец Хабиб ибн Маслама заключил с эрисмтаваром (правителем) Картли Степанозом II договор (так называемая Охранная грамота), положивший начало утверждению здесь власти халифата. C середины VII по середину VIII в. часть Вост. Г. (Тбилиси, Дманиси, Рустави) была захвачена арабами, продвижение которых на север было остановлено у Анакопии (Нового Афона) — будущей первой столицы Абхазского царства (см. Абхазия), сыгравшего видную роль в борьбе с арабами и последующем объединении Г. Византийское влияние сохранилось лишь в части Зап. Г. Центром Тбилисского эмирата (730-е) и резиденцией эмира Картли — наместника халифа в Г. стал Тбилиси. В крупных городах Г. размещались арабские военные гарнизоны; возводились мечети. С ослаблением Халифата (начало X в.) Г. освободилась от арабского господства; тогда же ослабла ее политическая зависимость от Византии. Однако влияние византийской традиции на культуру Г. сохранялось. В конце VIII — начале IX в. на территории Г. существовали крупные эриставства Картли и Кахети, Тао-Кларджетское княжество, Эрети, Абхазское царство и Тбилисский эмират. Одним из сильнейших правителей был «глава народа» (эрисмтавар) Картли. Во 2-й половине X — начале XI в. произошло объединение восточных и западных грузинских земель в единое государство; с этого времени для обозначения всей Г. стал устойчиво употребляться собирательный термин «Сакартвело». Во главе объединенной Г. встал царь Баграт III (975—1014) из династии Багратионов, получивший титул «царь абхазов, картвелов, кахов, эров, куропалат». XI — начало XIII в. — время наибольшего политического усиления и расцвета экономики и культуры средневековой Г. Централизованная государственная власть опиралась на сложную административную структуру. Грузинское государство обладало высокоразвитым сельскохозяйственным производством (виноделие, шелководство и др.) и процветающим городским хозяйством. С 1080-х Г. подвергалась нападениям тюрок-сельджуков. В период «великой туретчины» («диди туркоба»), ее экономическое развитие замедлилось. В 1-й четверти XII в. при царе Давиде IV Строителе (1089—1125) вторжениям тюрок-сельджуков был положен конец, в состав Г. были включены соседние районы Закавказья — Ширван и Сев. Армения. Проводимые им реформы способствовали экономическому, политическому и военному развитию страны. В царствование Георгия III (1156—1184) и царицы Тамар (1178—1207), продолживших государственную политику Давида IV, влияние Г. распространилось на Сев. Кавказ и Вост. Закавказье, Иранский Азербайджан, Армению и Юго-Зап. Причерноморье. Г. была одним из наиболее влиятельных государств Закавказья и Передней Азии, имевшим обширные международные связи, в том числе с Древнерусским государством (см. Киевская Русь). В XI—XIII вв. высокого уровня развития достигла грузинская культура — историография, филология, чеканка по металлу, зодчество, монументальная живопись и миниатюра, иконопись. К этой эпохе относится создание поэмы Ш. Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Грузинские культурно-просветительные центры действовали в монастырях как на территории Г. (Гелати, Икалто, Греми), так и за ее пределами — в Византии, Сирии и Палестине. Во 2-й четверти XIII в. Г. была завоевана монголами, нанесшими огромный ущерб ее экономике и политическому единству. В 1243—1256 Г. находилась в подчинении Золотой Орды; в 1256 стала вассалом государства Хулагуидов. Лишь при царе Георгии V Блистательном (1314—1346) удалось восстановить хозяйственные и культурные связи между регионами Г. Однако во 2-й половине XIV в. в результате нашествия Тимура (с 1386 по 1403—1404 предпринял 8 походов) страна была вновь разорена. Борьба между царской властью и крупными феодалами в тяжелой внешней и внутренней обстановке привела в конце XV в. к распаду Г. на независимые Картлийское царство, Кахетинское царство, Имеретинское царство и княжество Самцхе-Саатабаго; к XVI в. из Имеретинского царства выделились Мегрельское и Гурийское княжества, в начале XVII в. — Абхазия. В этих политических образованиях сложилась система крупных полунезависимых владений, правители которых добились административного и судебного иммунитета. Г. в Новое время. В XVI—XVIII вв. территория Г. стала ареной борьбы Ирана и османской Турции за господство в Закавказье. В 1510 османские войска вторглись в Имерети и разграбили Кутаиси, затем армия иранского шаха Исмаила I захватила Картли. В 1555 по Амасийскому договору территория Г. была поделена между этими двумя державами. В 1578 турки подчинили себе большую часть Закавказья, но в 1-й четверти XVII в. были вытеснены оттуда иранским шахом Аббасом I. В Иран было угнано около 200 тыс. жителей Вост. Г. Жестокая политика шахских властей стала причиной крупного антииранского восстания в Картли в 1625 под предводительством Г. Саакадзе. Ряд районов Зап. Г. (Самцхе-Саатабаго, Аджария, Лазика и др.) к началу XVIII в. был захвачен Османской империей, власти которой проводили политику отуречивания и исламизации местного населения. В XVIII в. наиболее активная часть правителей Г. пыталась бороться за возрождение страны и ее освобождение из-под власти мусульманских держав. Крупные административные, законодательные, военные и хозяйственные реформы проводились в Картли при Вахтанге VI Законодателе (1703—1724). Для укрепления царской власти он сформировал «охранное войско». Свод законов (см. Вахтанга законы) и сборник распоряжений и инструкций по государственному управлению («Дастурламали», 1708) способствовали упорядочению писанного государственного и частного права. К этому времени важную роль в жизни Г. начали играть политические, культурные и церковные связи с Россией. Грузинские правители неоднократно обращались к российскому правительству с просьбой о совместных действиях против Османской империи и Ирана. К концу XVII в. в Москве сложилась грузинская колония, сыгравшая значительную роль в укреплении российско-грузинских контактов. После захвата Тбилиси османскими войсками в 1723 Вахтанг VI и его сторонники переехали в Россию. Во 2-й половине XVIII в., после изгнания турок Надир-шахом, царь Ираклий II (1744—1798) объединил под своей властью Картли и Кахети. В Вост. Г. началось быстрое развитие земледелия, ремесел и торговли. В Зап. Г. в эти годы заметно усилилась царская власть. Имеретинский царь Соломон I (1752—1784) сумел на период своего царствования подчинить себе мятежную местную знать (тавадов). Несмотря на укрепление грузинских царств, внешняя опасность для них со стороны османской Турции, Ирана и лезгинских племен на протяжении XVIII в. не ослабевала. В целях обеспечения безопасности Вост. Г. и возвращения захваченных соседями грузинских земель Ираклий II заключил с Россией Георгиевский трактат 1783, по которому над Картли-Кахетинским царством был установлен российский протекторат. Вторжение в Закавказье в 1795—1797 Ага Мохаммед-хана Каджара и внутренние усобицы поставили Вост. Г. в сложное положение. В этих условиях царь Картли и Кахети Георгий II (1798—1800) обратился в Санкт-Петербург с просьбой о включении его владений в состав Российской империи. Г. в XIX — начале XX в. Судьба Вост. Г. окончательно решилась при императоре Александре I, издавшем 12 сентября 1801 манифест об упразднении Картли-Кахетинского царства и присоединении его территории к России. В XIX в. в состав Российской империи была постепенно включена и территория Зап. Г.: Имеретинское царство (1804; 1810), Абхазское княжество (1810; находилось в вассальных отношениях с Россией; в 1864 для упорядочения отношений с Абхазией был учрежден Сухумский военнный отдел), Гурия (1811; 1828), Мегрелия (1804; 1857), Сванети (отдельные районы были присоединены в 1803—1804, 1833, 1847; 1858). Порты Поти и Батуми, а также юго-западные грузинские земли были отвоеваны у Османской империи в ходе русско-турецких войн 1828—1829 и 1877—1878 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв.). Интерес российского правительства к Закавказью имел геополитическую основу. Через Закавказье для России открывался кратчайший путь на Ближний Восток и создавались благоприятные предпосылки для решения ею в свою пользу Восточного вопроса. В экономическом плане Закавказье не представляло для российского правительства значительного интереса. На протяжении почти всего XIX в. Г. и другие районы Закавказья практически не давали прибыли российской казне. Для Г. присоединение к России устранило угрозу для нее со стороны Ирана и Османской империи, способствовало сохранению культуры и национальных традиций грузинского народа, восстановлению и развитию экономики грузинских земель, а в дальнейшем постепенной модернизации всех сфер жизни грузинского общества. Однако новая система управления строилась без учета местных особенностей, поддерживалась существовавшая в Г. система крепостного права, строились необходимые империи военные объекты и дороги. Ряд крестьянских восстаний (1804, 1812—1820) был жестко подавлен. Административной политикой царских властей было недовольно не только крестьянство, но и часть грузинской элиты. В 1832 был организован (но быстро пресечен) заговор грузинских дворян, ставивший целью восстановление грузинской государственности в рамках конституционной монархии. С 1830—1840-х политическое положение в Г. стабилизировалось, что создало условия для ее хозяйственного развития. В этот период начало сокращаться число убыточных фамильно-родовых имений, расширилось индивидуально-подворное крестьянское землевладение, возросли объемы производимой грузинским сельским хозяйством товарной продукции (хлеб, вино, технические культуры). В городах, численность населения которых быстро росла за счет притока крестьян и переселенцев из соседних районов Закавказья и России, оживилось мелкотоварное производство. На протяжении XIX в. экономика Г. постепенно включалась в общероссийский и через него в мировой рынок. Крупнейшим городом Г. и всего Закавказья являлся Тифлис (Тбилиси), который был административным центром российских владений на Кавказе. Существенную роль в подъеме экономики и культуры Г. сыграла деятельность князя М. С. Воронцова, занимавшего в 1844—1854 пост российского наместника на Кавказе. В 1864—1871 царское правительство отменило в Г. крепостное право. Однако крестьянская реформа в Г., как и во всей Российской империи, была неполной — значительное количество земли осталось в руках помещиков. В 1865 в Г. была введена новая система сельского управления — сельский сход. В 1868 принят ограниченный вариант судебного уложения, по которому сословный суд упразднялся, а вместо него учреждался общий суд для всех слоев населения. В 1869 была проведена реформа городского самоуправления, а в 1874 в Тифлисе впервые состоялись выборы гласных в городскую думу. Большое значение для развития экономики Г. имело начавшееся в середине 1860-х строительство Закавказской железной дороги. В 1872 открыто движение между Тифлиcом и Поти, в 1883 завершено строительство магистрали Батуми—Тифлис—Баку и основаны Главные мастерские Закавказской железной дороги в Тифлисе, которые к концу XIX в. стали крупнейшим предприятием города (3 тыс. рабочих). В 1900 Закавказская железная дорога была присоединена к общероссийской железнодорожной сети. Крупные предприятия возникли в текстильной, металлообрабатывающей, кожевенной, коньячно-водочной, табачной и других отраслях промышленности. Началась эксплуатация месторождений каменного угля (Ткибули) и марганца (Чиатури; в 1890-х Г. давала около 50 % мирового экспорта марганца). В Батуми были открыты нефтетарные заводы и наливные станции. Промышленные предприятия создавались на акционерной основе с участием местных, русских и иностранных предпринимателей. К началу XX в. по сравнению с 1860-ми объем продукции обрабатывающей промышленности Г. вырос с 1 млн рублей до 21 млн. Хотя доля фабричной продукции в общем объеме производства составляла около 80 %, в промышленности Г. вплоть до конца XIX в. преобладали мелкие предприятия с числом рабочих до 15 человек. Промышленное развитие сопровождалось формированием класса предпринимателей и класса промышленных рабочих (численность последних в конце XIX в. составляла около 36 тыс. человек; численность лиц наемного труда в целом — около 120 тыс. человек). Оба социальных слоя с самого начала отличались многонациональностью; в их состав входили грузины, русские, армяне, закавказские татары (азербайджанцы) и др. Происходившие изменения затронули и деревню, где широкое распространение получили арендные отношения. В 1880-х землю арендовало 37 % крестьянских хозяйств, в 1890-х — почти вдвое больше. Углублялась социальная дифференциация грузинского крестьянства; на рубеже XIX—XX вв. зажиточные крестьяне, владевшие 30 % всех обрабатываемых земель, составляли 5 % сельского населения, а сельская беднота — 55—60 %. В 1860-х начало формироваться грузинское национальное движение, ведущую роль в котором играли либерально настроенные представители грузинской элиты, в основном дворяне по происхождению. Большое влияние на него оказало движение «Тергдалеулеби» («Испившие воду Терека», т. е. получившие образование в России), в которое входили литераторы И. Чавчавадзе, А. Церетели, Г. Церетели, группа «Пирвели-даси» («Первая группа») и либеральное движение «Меоре-даси» («Вторая группа»). Их лидеры, выражая интересы крестьянства и городской мелкой буржуазии, выступали против крепостного права, за социальное и национальное освобождение грузинского народа и за ускоренное развитие страны путем создания национальное промышленности и торговли. В 1870-х под влиянием русских революционеров в Г. зародилось народническое движение (см. Народничество), образовалась Кавказская социал-революционная организация. В 1892 в Тифлисе оформилась нелегальная грузинская марксистская организация «Месаме-даси» («Третья группа»), возглавляемая Н. Жордания и Н. Чхеидзе; в конце 1890-х в «Месаме-даси» сложилось радикальное крыло, в которое входили М. Цхакая, В. Кецховели, И. Джугашвили (см. Сталин И. В.) и др. В 1900-х в Г. начался новый этап развития общественного движения. С 1901 в Баку выходит грузинская революционная газета «Брдзола» («Борьба»). Под руководством грузинских социал-демократов прошли крупные забастовки (в Тифлисе в 1901, в Батуми в 1902). В 1903 в ходе размежевания в социал-демократическом лагере большинство грузинских социалистов примкнуло к меньшевикам (см. Меньшевизм). К 1905 грузинская секция стала одной из самых влиятельных в Российской социал-демократической рабочей партии. Во время Революции 1905—1907 в России в Г. развернулось забастовочное движение, происходили крестьянские выступления. В результате Гурийского восстания 1905 власть в Гурии фактически перешла в руки крестьянских комитетов, земли у помещиков были отобраны. Октябрьская политическая стачка 1905 переросла в Г. в вооруженное восстание. В ноябре — декабре 1905 возникли первые профсоюзы грузинских рабочих. К конце 1905 почти вся Зап. и часть Вост. Г. находились в руках восставших. Революционные выступления рабочих и крестьян были жестоко подавлены царским правительством. В годы Первой мировой войны 1914—1918 промышленность Г. переживала кризис, значительно сократились посевные площади; внутриполитическая ситуация обострилась. После Февральской революции 1917 в Г., как и во всей России, установилось двоевластие. 9[22] марта 1917 в Тифлисе был сформирован орган Временного правительства — Особый закавказский комитет (ОЗАККОМ). Одновременно образовались советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которыми руководили меньшевики. Силы, оказывавшие в этот период большое влияние на политическую жизнь Г., негативно отнеслись к приходу большевиков (см. Большевизм) к власти в Петрограде. 15[28] ноября 1917 вместо ОЗАККОМа был учрежден Закавказский комиссариат, ведущую роль в котором играли меньшевики. По их инициативе были созданы Грузинский национальный совет, национальные вооруженные силы и Народная гвардия. 10[23] февраля 1918 представители либерально-демократических органов власти Г., Азербайджана и Армении созвали Закавказский сейм, который 9[22] апреля 1918 объявил Закавказье «независимой федеративной демократической республикой». Однако уже 26 мая [8 июня] 1918 грузинское меньшевистское правительство (Н. Жордания, А. Чхенкели, Е. Гегечкори, Н. Рамишвили и др.) объявило о создании Демократической республики Г.; был принят Акт независимости Г. Закавказский сейм объявил о своем самороспуске. В состав коалиционного правительства вошли социал-демократы, социал-федералисты, национал-демократы, эсеры. Председателем правительства стал Н. Рамишвили, которого через месяц сменил лидер грузинских социал-демократов Н. Жордания. Проведены судебная, военная и аграрная реформы. Экономическая политика предусматривала равномерное развитие государственного, частного и кооперативного секторов. В конце мая — начале июня 1918 в Г. вступили германские и турецкие войска; 4 июня 1918 грузинское правительство заключило договор с Турцией, по которому передало ей Батуми и северные районы Аджарии. В декабре 1918, после поражения Германии и ее союзников, Г. оккупировали британские войска, остававшиеся на ее территории до июля 1920. В декабре 1918 — январе 1919 пограничный спор с Арменией из-за Джавахети и Лори привел к грузино-армянскому вооруженному конфликту. В феврале 1921 была принята Конституция. После установления cоветской власти на Сев. Кавказе грузинское правительство 7 мая 1920 заключило договор с РСФСР, по которому обязалось разорвать связи с силами «российской контрреволюции», вывести из Г. иностранные военные части, легализовать грузинские большевистские организации. Г. в советский период (1921—1991). В феврале 1921 в ряде районов Вост. Г. началось восстание против правительства меньшевиков, подготовленное грузинскими и российскими большевиками. 16 февраля 1921 был создан Ревком Г., который провозгласил создание Грузинской ССР и обратился за помощью к РСФСР. 11-я армия под командованием А. И. Геккера вошла в Г., и 25 февраля 1921 части Красной армии (см. Рабоче-Крестьянская Красная армия) и отряды Ревкома Г. заняли Тифлис. В начале марта 1921 советская власть была установлена на территории Абхазии и Южн. Осетии. Меньшевистское правительство бежало за границу. 16 марта 1921 в Москве между правительствами Турции и РСФСР был заключен договор, по которому Турция отказалась от Батуми и северных районов Аджарии и признала последнюю частью Г., имеющей автономный статус. 16 июля 1921 в составе Грузинской ССР была образована Аджарская АССР. 16 декабря 1921 Абхазская ССР на договорных началах вошла в союз с Грузинской ССР. 20 апреля 1922 была создана Юго-Осетинская автономная область. 12 марта 1922 Грузинская ССР подписала договор с Азербайджанской ССР и Армянской ССР о создании Федеративного Союза Социалистических Советских Республик Закавказья (ФСССРЗ). 13 декабря 1922 он был преобразован в Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику (ЗСФСР). В ее составе 30 декабря 1922 Г. вошла в СССР. После упразднения ЗСФСР 5 декабря 1936 Грузинская ССР вошла в состав СССР как отдельный субъект. С установлением советской власти в Г. были национализированы промышленность, банки, железные дороги, земля и недра. Революционные преобразования не были приняты частью грузинского общества. В 1924 в Г. вспыхнуло восстание под антисоветскими лозунгами и лозунгами восстановления независимости грузинского государства. Оно было подавлено, в республике начались политические репрессии, особенно сильно затронувшие интеллигенцию и крестьянство. В последующие годы обстановка в Г. была поставлена под строгий контроль государственных и партийных органов в Москве и Тбилиси. Следствием политики централизации управления Г. стало понижение в феврале 1931 статуса Абхазской ССР, преобразование ее в автономную республику. В 1920—1930-х Г. развивалась в русле сталинского социализма. В сельском хозяйстве была проведена массовая коллективизация и механизация (к 1940 в колхозы включено 94,1 % крестьянских хозяйств); росло производство чая и цитрусовых. К конце 1930-х в Г. была проведена индустриализация: построено свыше 800 предприятий, созданы новые отрасли промышленности (машиностроение, производство ферросплавов, нефтедобыча и нефтехимия и другие). В 1918 основан Тбилисский государственный университет, в 1921 создан Центральный государственный исторический архив Грузинской ССР, в 1925 — Академия абхазского языка и литературы, в 1935 — Грузинский филиал АН СССР, в 1938 — Юго-Осетинский научно-исследовательский институт, в феврале 1941 основана АН Грузинской ССР. Во время Великой Отечественной войны около 700 тыс. уроженцев Г. (1/5 часть населения) были призваны в армию, более половины из них погибли на фронте. Г. поставляла боеприпасы, снаряжение, продовольствие для действующей армии; особое значение для военной промышленности СССР имели добываемые в Г. полиметаллы и другие виды сырья. В январе 1942 началось формирование грузинских национальных частей Красной армии. Они сыграли важную роль в Битве за Кавказ 1942—1943, в боях за освобождение Таманского п-ова и Крыма. В то же время в рядах германской армии против СССР и его союзников по антигитлеровской коалиции воевали около 20 тыс. грузин (эмигрантов, военнопленных, перешедших на сторону немцев, и др.). В годы войны из Г. были депортированы немцы, курды, турки-месхетинцы. В послевоенный период в экономике Г., развивавшейся в рамках общесоюзного планового хозяйства, продолжались изменения. Были введены в действие новые крупные предприятия: электровозостроительный завод в Тбилиси, автомобильный завод в Кутаиси, металлургический комбинат в Рустави и др. Значительный доход Г. по-прежнему приносили производство сельскохозяйственной продукции (чая, вина, цитрусовых, табака), а также приморские и горные курорты. На рубеже 1950—1960-х Г. получила большую самостоятельность в управлении своей экономикой. В республике появились предприятия легкой и пищевой промышленности, действовавшие в сфере теневой экономики. После 1945 в Г. расширилась система народного образования, научных и культурно-просветительных учреждений. Республика стала страной сплошной грамотности. В 1960-х АН Грузинской ССР объединяла 45 научно-исследовательских учреждений, в Г. действовали 18 вузов, около 20 профессиональных драматических театров, киностудия «Грузия-фильм». В 1970-х в грузинском обществе, особенно в среде интеллигенции, усилились националистические тенденции, активизировалась деятельность диссидентских и правозащитных групп (З. Гамсахурдиа, М. Костава, З. Чавчавадзе и др.). В 1972 первым секретарем Коммунистической партии Г. стал Э. Шеварднадзе, который пытался наладить контакты с интеллигенцией, развернув в том числе борьбу против коррупции, получившей широкое распространение в партийном и хозяйственном аппарате. В апреле 1978 в Тбилиси прошли многочисленные митинги протеста в связи с попыткой властей лишить грузинский язык государственного статуса. В 1985 Э. Шеварднадзе активно поддержал перестройку, начатую М. С. Горбачевым, и занял пост министра иностранных дел СССР. В самой Г. в условиях экономического и политического кризиса конца 1980-х правозащитное движение приобрело выраженный антисоветский характер, образовались политические партии, выступавшие за выход республики из состава СССР. Одновременно Абхазская ССР (см. Абхазия) и Юго-Осетинская АО (см. Южная Осетия) выдвинули требование повышения их статуса и степени независимости от правительства Г. при принятии решений по основным политическим и социально-экономическим вопросам. Весной 1989 ситуация в Г. резко обострилась. 9 апреля 1989 в Тбилиси на разгон митинга, проходившего под лозунгами независимости, были брошены войска, что привело к человеческим жертвам (19 убитых и десятки раненых). Происшедшее окончательно дискредитировало в глазах большинства населения Г. партийные и советские органы, как местные, так и московские. Политическое лидерство в Г. перешло к оппозиционным силам. На выборах в Верховный совет Грузии 28 октября 1990 победила возглавляемая З. Гамсахурдиа коалиция «Мргвали магида — Тависупали Сакартвело» («Круглый стол — Свободная Грузия»). Она набрала 54 % голосов, значительно опередив коммунистов (30 %). В ноябре 1990 З. Гамсахурдиа был избран председателем Верховного совета Грузинской ССР, в декабре 1990 сформирована Национальная гвардия. Грузинское правительство не допустило проведения в республике всесоюзного референдума о сохранении СССР. 31 марта 1991 оно провело собственный референдум о восстановлении независимости Г. В нем приняли участие 95 % избирателей, из них 93 % высказались за независимость. 9 апреля 1991 Верховный совет Грузинской ССР, признав действительным «Акт о независимости» 1918, принял «Акт о восстановлении государственной независимости Грузии» и провозгласил создание Республики Г.