ГРУЗИНСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

ГРУЗИНСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА (Тби­лис­ский те­атр опе­ры и ба­ле­та) - круп­ней­ший му­зы­каль­ный те­атр Гру­зии.

От­крыт в Тби­ли­си в 1851 году как Опер­ный те­атр по­ста­нов­кой опе­ры «Лю­чия ди Лам­мер­мур» Г. До­ни­цет­ти. В 1921 году на­цио­на­ли­зи­ро­ван. С 1937 года имени З.П. Па­лиа­шви­ли, с 1963 года ака­де­ми­че­ский. Пер­во­на­чаль­но на сце­не те­ат­ра вы­сту­па­ли итальянские опер­ные труп­пы, с 1880 года так­же русская труп­па. С 1896 года - в современном зда­нии ( арх итектор В.А. Шрё­тер; пе­ре­строе­но в 1974-1975 годы). В 1884-1893 годы ди­ри­жё­ром те­ат­ра был М.М. Ип­по­ли­тов-Ива­нов. Ста­ви­лись клас­сические опе­ры, в том числе рус­ские. В 1893 году здесь вы­сту­пал Ф.И. Ша­ля­пин. Пер­вы­ми грузинскими опер­ны­ми пев­ца­ми бы­ли М. Ба­лан­чи­вад­зе и Ф. Ко­рид­зе. Ос­но­во­по­лож­ни­ки грузинской во­каль­ной шко­лы - И. Са­рад­жи­шви­ли, А. Ина­шви­ли, О. Ба­ху­та­шви­ли-Шуль­ги­на. С 1919 года ста­ви­лись грузинские опе­ры: «Абе­са­лом и Эте­ри» З. Па­лиа­шви­ли, «Ска­за­ние о Шо­та Рус­та­ве­ли» Д. Ара­ки­шви­ли, «Ке­то и Ко­тэ» В. До­лид­зе, за­тем - «Даи­си» З. Па­лиа­шви­ли (1923), «Та­ма­ра ко­вар­ная» М. Ба­лан­чи­вад­зе (2-я редакция, 1926). За го­ды су­ще­ст­во­ва­ния те­ат­ра на его сце­не по­став­ле­ны основные про­из­ве­де­ния ми­ро­во­го клас­сического опер­но­го ре­пер­туа­ра. Сре­ди пев­цов: Д. Анд­гу­лад­зе и Н. Анд­гу­лад­зе, П. и М. Ами­ра­на­шви­ли (смотреть Ами­ра­на­шви­ли), Д. Бад­рид­зе, Е. Со­хад­зе, Д. Гам­ре­ке­ли, Д. Мчед­лид­зе, В. А. Да­вы­до­ва, Л. Го­ци­рид­зе, З. Анд­жа­па­рид­зе, Ш. Кик­над­зе, И. Шу­ша­ния, Т. Муш­ку­диа­ни, Н. Ту­гу­ши, О.В. Куз­не­цо­ва, Р. Ка­ка­бад­зе, Ц. Та­ти­шви­ли, Л. Чко­ния, З. Со­тки­лава, М. Кас­ра­шви­ли, Б. Маи­су­рад­зе, А. Хо­ме­ри­ки, Т. Гу­гу­шви­ли, Дж. Мди­ва­ни, Э. Ге­цад­зе, М. То­мад­зе, П. Бур­чу­лад­зе, Л. Ата­не­ли­шви­ли, И. Али­бе­га­шви­ли, Н. Гам­ге­бе­ли, Г. Ониа­ни.

Ре­гу­ляр­ные ба­лет­ные спек­так­ли да­вались с 1854 года («Ги­та­на» И.Ф. Шмид­та, хо­рео­граф Ф.Н. Ма­но­хин) си­ла­ми не­боль­шой труп­пы, прие­хав­шей в 1852 году из Санкт-Пе­тер­бур­га и за­ло­жив­шей ос­но­вы ба­лет­ных тра­ди­ций в Гру­зии. Бы­ли по­став­ле­ны ба­ле­ты П.И. Чай­ков­ско­го, А.К. Гла­зу­но­ва, А. Ада­на и других, ра­бо­та над ко­то­ры­ми ока­за­ла влия­ние на раз­ви­тие грузинского ба­ле­та. В 1920-1930-х годах спек­так­ли ста­ви­ли М.М. Морд­кин (в 1921-1922 годы воз­глав­лял труп­пу), С.Н. Сер­ге­ев, В. Гам­са­хур­диа и другие. В 1936 году В. Ча­бу­киа­ни по­ста­вил пер­вый зна­чительный нац. ба­лет «Мзе­ча­бу­ки» А. Ба­лан­чи­вад­зе (но­вая редакция 1941 года - «Серд­це гор»). В 1938 году был соз­дан ба­лет на современную те­му - «Мал­та­к­ва» О. Так­та­ки­шви­ли (ба­лет­мей­сте­ры Д. Джав­ри­шви­ли и В.К. Лит­ви­нен­ко). Ин­тен­сив­ное раз­ви­тие, рас­цвет грузинской хо­рео­гра­фии свя­за­ны с дея­тель­но­стью Ча­бу­киа­ни, воз­глав­ляв­ше­го труп­пу в 1941-1973 годы. В раз­ные го­ды в те­ат­ре ра­бо­та­ли: ба­лет­мей­сте­ры Г. Да­ви­та­шви­ли, А. Це­ре­те­ли, Р. До­лид­зе, Р. Цу­лу­кид­зе, А. Чи­чи­над­зе, Г. Алек­сид­зе, Н. Ана­ниа­шви­ли (с 2004); ар­ти­сты Е. Гва­ра­мад­зе, Н. Ра­ми­шви­ли, Т. Ча­бу­киа­ни, Т. Са­над­зе, Е. Чи­к­ва­ид­зе, Р. Ма­га­ла­шви­ли, Г. Па­та­рая, З. Амо­на­шви­ли, Н. Ма­ха­те­ли, Н. Ма­га­ла­шви­ли.

В раз­ные го­ды в те­ат­ре ра­бо­та­ли: ди­ри­жё­ры И. Па­лиа­шви­ли, С.А. Сто­лер­ман, А.Ш. Ме­лик-Па­ша­ев, Е. Ми­ке­лад­зе, Ш. Аз­маи­па­ра­шви­ли, О. Ди­мит­риа­ди, Г. Ки­лад­зе, Д. Мирц­ху­ла­ва, З. Ху­род­зе, В. Па­лиа­шви­ли, Г. Аз­маи­па­ра­шви­ли, Дж. Ка­хид­зе, Р. Та­кид­зе, Т. Джа­па­рид­зе, И. Чиа­у­ре­ли, З. Аз­маи­па­ра­шви­ли; ре­жис­сё­ры К. Мард­жа­ни­шви­ли, А. Ах­ме­те­ли, А. Цу­цу­на­ва, Ш. Аг­са­бад­зе, М. Ква­лиа­шви­ли, А. Чхар­ти­шви­ли, В. Таб­лиа­шви­ли, Р. Сту­руа, Д. Са­к­ва­ре­лид­зе.

Боль­шой вклад в раз­ви­тие искусства те­ат­ра внёс художник С. Вир­са­лад­зе.

В 1969 году от­крыт фи­ли­ал те­ат­ра в Ку­таи­си (с 1971 года са­мо­сто­ятельный те­атр).

Иллюстрации:

Сце­на из ба­ле­та «Гор­да» Д. То­ра­дзе. Хо­рео­граф В. Ча­бу­киа­ни. Гру­зин­ский те­атр опе­ры и ба­ле­та имени З. П. Па­лиа­шви­ли. Архив БРЭ.

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