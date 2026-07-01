ГРУЗИНСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
ГРУЗИНСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА (Тбилисский театр оперы и балета) - крупнейший музыкальный театр Грузии.
Открыт в Тбилиси в 1851 году как Оперный театр постановкой оперы «Лючия ди Ламмермур» Г. Доницетти. В 1921 году национализирован. С 1937 года имени З.П. Палиашвили, с 1963 года академический. Первоначально на сцене театра выступали итальянские оперные труппы, с 1880 года также русская труппа. С 1896 года - в современном здании (архитектор В.А. Шрётер; перестроено в 1974-1975 годы). В 1884-1893 годы дирижёром театра был М.М. Ипполитов-Иванов. Ставились классические оперы, в том числе русские. В 1893 году здесь выступал Ф.И. Шаляпин. Первыми грузинскими оперными певцами были М. Баланчивадзе и Ф. Коридзе. Основоположники грузинской вокальной школы - И. Сараджишвили, А. Инашвили, О. Бахуташвили-Шульгина. С 1919 года ставились грузинские оперы: «Абесалом и Этери» З. Палиашвили, «Сказание о Шота Руставели» Д. Аракишвили, «Кето и Котэ» В. Долидзе, затем - «Даиси» З. Палиашвили (1923), «Тамара коварная» М. Баланчивадзе (2-я редакция, 1926). За годы существования театра на его сцене поставлены основные произведения мирового классического оперного репертуара. Среди певцов: Д. Андгуладзе и Н. Андгуладзе, П. и М. Амиранашвили (смотреть Амиранашвили), Д. Бадридзе, Е. Сохадзе, Д. Гамрекели, Д. Мчедлидзе, В. А. Давыдова, Л. Гоциридзе, З. Анджапаридзе, Ш. Кикнадзе, И. Шушания, Т. Мушкудиани, Н. Тугуши, О.В. Кузнецова, Р. Какабадзе, Ц. Татишвили, Л. Чкония, З. Соткилава, М. Касрашвили, Б. Маисурадзе, А. Хомерики, Т. Гугушвили, Дж. Мдивани, Э. Гецадзе, М. Томадзе, П. Бурчуладзе, Л. Атанелишвили, И. Алибегашвили, Н. Гамгебели, Г. Ониани.
Регулярные балетные спектакли давались с 1854 года («Гитана» И.Ф. Шмидта, хореограф Ф.Н. Манохин) силами небольшой труппы, приехавшей в 1852 году из Санкт-Петербурга и заложившей основы балетных традиций в Грузии. Были поставлены балеты П.И. Чайковского, А.К. Глазунова, А. Адана и других, работа над которыми оказала влияние на развитие грузинского балета. В 1920-1930-х годах спектакли ставили М.М. Мордкин (в 1921-1922 годы возглавлял труппу), С.Н. Сергеев, В. Гамсахурдиа и другие. В 1936 году В. Чабукиани поставил первый значительный нац. балет «Мзечабуки» А. Баланчивадзе (новая редакция 1941 года - «Сердце гор»). В 1938 году был создан балет на современную тему - «Малтаква» О. Тактакишвили (балетмейстеры Д. Джавришвили и В.К. Литвиненко). Интенсивное развитие, расцвет грузинской хореографии связаны с деятельностью Чабукиани, возглавлявшего труппу в 1941-1973 годы. В разные годы в театре работали: балетмейстеры Г. Давиташвили, А. Церетели, Р. Долидзе, Р. Цулукидзе, А. Чичинадзе, Г. Алексидзе, Н. Ананиашвили (с 2004); артисты Е. Гварамадзе, Н. Рамишвили, Т. Чабукиани, Т. Санадзе, Е. Чикваидзе, Р. Магалашвили, Г. Патарая, З. Амонашвили, Н. Махатели, Н. Магалашвили.
В разные годы в театре работали: дирижёры И. Палиашвили, С.А. Столерман, А.Ш. Мелик-Пашаев, Е. Микеладзе, Ш. Азмаипарашвили, О. Димитриади, Г. Киладзе, Д. Мирцхулава, З. Хуродзе, В. Палиашвили, Г. Азмаипарашвили, Дж. Кахидзе, Р. Такидзе, Т. Джапаридзе, И. Чиаурели, З. Азмаипарашвили; режиссёры К. Марджанишвили, А. Ахметели, А. Цуцунава, Ш. Агсабадзе, М. Квалиашвили, А. Чхартишвили, В. Таблиашвили, Р. Стуруа, Д. Сакварелидзе.
Большой вклад в развитие искусства театра внёс художник С. Вирсаладзе.
В 1969 году открыт филиал театра в Кутаиси (с 1971 года самостоятельный театр).
Иллюстрации:
Сцена из балета «Горда» Д. Торадзе. Хореограф В. Чабукиани. Грузинский театр оперы и балета имени З. П. Палиашвили. Архив БРЭ.