ГРУЗИНСКИХ МЕНЬШЕВИКОВ ПАРТИЯ
ГРУЗИНСКИХ МЕНЬШЕВИКОВ ПАРТИЯ - социал-демократическая партия.
Создана в ноябре 1918 года в Тифлисе грузинами - членами российской партии меньшевиков. Играла ведущую роль в правительстве Закавказья - Закавказском комиссариате (его председатель - один из лидеров партии Е.П. Гегечкори), была широко представлена в Закавказском сейме (его председатель - один из лидеров партии Н.С. Чхеидзе) и в правительстве Закавказской демократической федеративной республики. В мае 1918 - феврале 1921 года члены Грузинских меньшевиков партии возглавляли (первоначально в коалиции с социалистами-федералистами и национально-демократической партией Грузии) правительство Грузинской демократической республики (председатель - Н.В. Рамишвили, затем Н.Н. Жордания), провозглашённой в мае 1918 года. Грузинских меньшевиков партии ориентировалась на поддержку со стороны Германии (в июне 1918 года её войска заняли важнейшие центры Грузии) и Турции, после их поражения в 1-й мировой войне - на поддержку стран Антанты (в конце 1918 - начале 1919 года на территорию Грузии прибыли британского войска, выведены в августе 1919 - июле 1920 года). В марте 1921 года, после того как территория Грузии была занята повстанцами под руководством большевиков, поддержанных частями РККА, лидеры Грузинских меньшевиков партии эмигрировали. Оставшиеся в Грузии члены Грузинских меньшевиков партии действовали легально, в 1923 году на своём съезде заявили о самороспуске партии. В 1924 году члены Грузинских меньшевиков партии, не признавшие её ликвидации, организовали под сепаратистскими лозунгами вооружённое выступление в Грузинской ССР (28 августа - 5 сентября), которое было подавлено.