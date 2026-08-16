ГРУЗИНО-АБХАЗСКИЙ КОНФЛИКТ

Военно-политическое противостояние Республики Абхазия и Республики Грузия. Абхазская АССР входила в состав Грузинской ССР. Стремление грузинского руководства теснее интегрировать Абхазию в Грузию и рост национального самосознания абхазов вызвало рост межнациональных противоречий в Абхазии в 70-80-е гг. В 1989 гг. начались межнациональные столкновения. Распад СССР обеспечил провозглашенную еще в 1990 г. независимость Грузии , которая отрицала право на независимость Абхазии и Южной Осетии и даже их право на автономию. Но фактически в 1990-1991 гг. руководство этих республик сделало их неподконтрольными Грузии. 14.08.1992 г. грузинские войска вторглись в Абхазию. 14.08.1992 г. председатель Верховного совета Абхазии В. Ардзинба объявил всеобщую мобилизацию. Грузинские войска заняли Гали и Очамчиру на юге Абхазии и прорвались в Сухум, где были остановлены абхазской милицией и ополченцами. 15 августа грузинские войска вышли на границу с Россией по р. Псоу, а 18 августа взяли Сухум. Под их контролем оказалась также Гагра. Под контролем правительства Абхазии оставалось побережье между р. Гумиста и Бзыбь с городами Новый Афон, Гудаута, Ткварчал, который был осаждён 20.08.1992-16.09.1993 гг. 3.10.1992 г. при содействии России в Москве было подписано соглашение о перемирии. Однако бои не прекращались. 1 октября абхазские войска перешли в контрнаступление и взяли Гагру). После этого шли бои вдоль относительно неподвижной линии фронта. На стороне Абхазии до августа 1993 г. воевали российские граждане (представители кавказских народов и казаки). 1 июля 1993 г. абхазские войска перешли в наступление и приблизились к Сухуму. 20 началось новое наступление, и 27 сентября Сухум был взят. 29 сентября абхазские войска деблокировали Ткварчал, 30 сентября взяли Очамчиру, Гали и вышли на границу с Грузией на р. Ингур. В ходе войны Абхазию покинуло более половины населения. 14.5.1994 г. в Москве при посредничестве России было подписано Соглашение о прекращении огня и разъединении сил в Абхазии . В зоне конфликта были размещены коллективные силы по поддержанию мира СНГ. В 2006 г. в районе Кодорского ущелья на территорию Абхазии вторглись грузинские силы. 12.08.2008 во время Южно-Осетинского конфликта 2008 г. В августе 2008 г. независимость Абхазии была признана Россией, а в сентябре - Никарагуа .

Источники:

Конфликты в Абхазии и Южной Осетии: документы. М. 2008

Автор статьи: Шубин А.В.