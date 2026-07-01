ГРУСТИНА

ГРУСТИНА - ис­то­рический го­род , су­ще­ст­во­вав­ший, со­глас­но русским до­рож­ни­кам XV века, в сред­нем те­че­нии Оби, вы­ше впа­де­ния в неё реки Чу­лым.

Наи­ме­но­ва­ние Грустина про­исхо­дит от тюр­ко­языч­ных га­ус­тин­цев (эуштин­цев) - груп­пы в со­ста­ве том­ских та­тар и, ве­ро­ят­но, во­схо­дит к фак­то­рии, ос­но­ван­ной куп­ца­ми ин­до­ев­ропейского Гау­ста­на (ны­не Хо­тан). Яв­ля­лась круп­ным тор­го­вым цент­ром на пу­ти, со­еди­няв­шем Цент­раль­ную Азию и си­бир­ский Се­вер. На­хо­ди­лась в При­чу­лы­мье, из­дав­на яв­ляв­шем­ся ре­гио­ном меж­ду­народной тор­гов­ли (что под­тверж­да­ет­ся ог­ром­ны­ми, впол­не городскими кур­ган­ны­ми мо­гиль­ни­ка­ми ас­кизс­кой куль­ту­ры). Упо­ми­на­ет­ся в «За­пис­ках о Мос­ко­вии» С. фон Гер­берш­тей­на, где опи­са­на с не­ко­то­ры­ми фан­тас­тическими под­роб­но­стя­ми за­оч­ная тор­гов­ля с на­се­ле­ни­ем, яко­бы на зи­му впа­дав­шим в спяч­ку и вы­ста­в­ляв­шим на ули­цы то­вар для об­ме­на. Многие ис­сле­до­ва­те­ли со­мне­ва­ют­ся в ре­аль­ном су­ще­ст­во­ва­нии Грустина, так как его ос­тат­ки ар­хео­ло­га­ми по­ка не об­на­ру­же­ны.

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