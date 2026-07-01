ГРУСТИНА
ГРУСТИНА - исторический город, существовавший, согласно русским дорожникам XV века, в среднем течении Оби, выше впадения в неё реки Чулым.
Наименование Грустина происходит от тюркоязычных гаустинцев (эуштинцев) - группы в составе томских татар и, вероятно, восходит к фактории, основанной купцами индоевропейского Гаустана (ныне Хотан). Являлась крупным торговым центром на пути, соединявшем Центральную Азию и сибирский Север. Находилась в Причулымье, издавна являвшемся регионом международной торговли (что подтверждается огромными, вполне городскими курганными могильниками аскизской культуры). Упоминается в «Записках о Московии» С. фон Герберштейна, где описана с некоторыми фантастическими подробностями заочная торговля с населением, якобы на зиму впадавшим в спячку и выставлявшим на улицы товар для обмена. Многие исследователи сомневаются в реальном существовании Грустина, так как его остатки археологами пока не обнаружены.