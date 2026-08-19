Грумм-Гржимайло (Грум-Гржимайло), Григорий Ефимович (05[17]. 02.1860, Санкт-Петербург ‒ 03.03.1936, Ленинград)

Грумм-Гржима`йло (Грум-Гржи­май­­ло), Григорий Ефимович (05[17]. 02.1860, Санкт-Петербург — 03.03.1936, Ленинград) — российский географ, зоолог, этнограф. Окончил естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета (1884). В 1883 занимался изучением лепидоптерологической фауны Калмыцких степей. В 1884—1887 путешествовал по Алаю, Памиру, Тянь-Шаню, Каракоруму, открыл на Памире группу ледников, собрал большую коллекцию насекомых, обнаружил два новых вида рыси и вид медведя. По итогам экспедиций Императорское Русское географическое общество наградило Г.-Г. серебряной медалью и избрало своим действительным членом. Летом 1888 предпринял поездку на Средний Урал. Экспедиция 1889—1890 прошла через Вост. Тянь-Шань, горы Бэйшань и Наньшань, высокогорное оз. Кукунор и вышла к берегам р. Хуанхэ. Суммарная длина пути экспедиции составила 7250 км, в 30 местах были определены географические координаты, в 140 пунктах — абсолютные высоты, открыта Турфанская впадина, проводились метеорологические наблюдения, собраны большие коллекции животных, насекомых, рыб, 800 листов гербария, 850 образцов горных пород. В 1903—1914 (с перерывами) Г.-Г. совершил ряд поездок по Зап. Монголии, Туве, Дальнему Востоку. Вице-президент Географического общества СССР (1920—1931). Соч.: Описание Амурской области. СПб., 1894; Историческое прошлое Бэй-Шаня в связи с историей Средней Азии. СПб., 1898; Путешествие в Припамирские страны // Известия Русского географического общества. 1885. Т. 21. Вып. 6; Западная Монголия и Урянхайский край . Т. 1—2. Т. 3. Вып. 1—2. СПб.—Л., 1914—1930; Описание путешествия в Западный Китай. М., 1948. Лит.: Вехов Н. В. Братья Грум-Гржимайло // Московский журнал . 2013. № 2; Григорий Ефимович Грумм-Гржи­майло // Отечественные физикогеографы и путешественники. М., 1959; Грумм-Гржимайло А. Г. Дела и дни Г. Е. Грумм-Гржимайло (путешественника и географа). 1860—1936. М., 1947.