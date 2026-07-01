ГРОТЕСК

ГРОТЕСК - эс­те­тический тер­мин, ко­то­рый обо­зна­ча­ет при­чуд­ли­вое, сме­ши­ваю­щее про­ти­во­по­лож­ное (низ­кое и вы­со­кое, обы­ден­ное и изы­скан­ное, смеш­ное и серь­ёз­ное).

Обыч­но ка­ри­ка­тур­но пре­уве­ли­чен­ные, юмо­ри­сти­че­ски, ко­ми­че­ски и са­ти­ри­че­ски за­ост­рён­ные фор­мы в ис­кус­ст­ве ( литературе , жи­во­пи­си , му­зы­ке и другом). Гротеск, по су­ще­ст­ву, опи­сы­вал­ся уже Вит­ру­ви­ем, а так­же Го­ра­ци­ем («О по­эти­че­ском ис­кус­ст­ве», статьи 1-5: к жен­ской го­ло­ве при­став­ле­на шея ло­ша­ди, ту­ло­ви­ще со­став­ле­но из час­тей тел раз­ных жи­вот­ных и всё за­вер­ше­но рыбь­им хво­стом). Тер­мин «Гротеск» воз­ник в Ита­лии в конце XV века (смотреть Гро­те­ски), при­чём ис­кон­ный смысл сло­ва бы­ст­ро за­был­ся (он свя­зан с сим­во­лическим по­ни­ма­ни­ем пе­ще­ры как вхо­да в под­зем­ный мир); о нём от­час­ти ещё со­хра­ня­ли па­мять архитектор П. Ли­го­рио, а так­же учё­ный-гу­ма­нист Д. Бар­ба­ро, ко­то­рый в ком­мен­та­ри­ях к Вит­ру­вию (1556) оп­ре­де­лил гротеск как «сно­ви­де­ния жи­во­пи­си». Гротеск по­ни­мал­ся как не­что не­упо­ря­до­чен­но-фан­та­сти­че­ское, как бес­при­чин­ная иг­ра форм (на­по­до­бие тер­ми­нов « ба­рок­ко », «ба­роч­ный» в XVIII веке) и в ка­че­ст­ве та­ко­вого под­вер­гал­ся кри­ти­ке. В эс­те­ти­ке эпо­хи ро­ман­тиз­ма гротеск, с од­ной сто­ро­ны, отож­де­ст­в­лял­ся с различными ор­на­мен­таль­ны­ми, «бес­пред­мет­ны­ми» фор­ма­ми (смотреть Ара­бе­ска), в ко­то­рых уга­ды­вал­ся бо­лее глу­бо­кий смысл ху­дожественного сим­во­ла, с дру­гой сто­ро­ны, ис­поль­зо­вал­ся в прак­ти­ке ис­кус­ст­ва для вы­ра­же­ния ост­рокри­тического, а ино­гда и ни­ги­ли­стического от­но­ше­ния к дей­ст­ви­тель­но­сти.

Гротеск в ли­те­ра­ту­ре, поя­вив­шись ещё в эпо­ху ан­тич­но­сти (ко­ме­дии Ари­сто­фа­на, Плав­та, со­чи­не­ния Лу­киа­на), по­лу­чил раз­ви­тие в XV-XVIII века в твор­че­ст­ве Эраз­ма Рот­тер­дам­ско­го, Ф. Раб­ле, Дж. Свиф­та, италь­ян­ской ко­ме­дии дель ар­те, позд­нее - в про­из­ве­де­ни­ях Э.Т.А. Гоф­ма­на, Н.В. Го­го­ля, М.Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на. Гротеск ши­ро­ко при­ме­нял­ся в литературе XX века (Ф. Каф­ка, Б. Брехт, М. де Гель­де­род, В.В. Мая­ков­ский, Э. Ио­не­ско, С. Бек­кет, Е.Л. Шварц, М.А. Бул­га­ков и другие). В изо­бра­зительном искусстве гротеск рас­про­стра­нил­ся в эпо­ху Сред­не­ве­ко­вья (скульп­тур­ный де­кор го­тических со­бо­ров, ри­сун­ки на по­лях ру­ко­пи­сей), позд­нее про­яв­ля­ет­ся так­же в про­из­ве­де­ни­ях И. Бос­ха, П. Брей­ге­ля Стар­ше­го, Ж. Кал­ло, О. До­мье, О. Дик­са, Ж. Эн­со­ра, М.З. Ша­га­ла и многих других; у различных пред­ста­ви­те­лей да­да­из­ма, экс­прес­сио­низ­ма, сюр­реа­лиз­ма и других аван­гар­ди­ст­ских те­че­ний XX века. В му­зы­ке гро­те­ско­вая об­раз­ность пре­тво­ре­на в не­ко­то­рых про­из­ве­де­ни­ях Г. Ма­ле­ра, И.Ф. Стра­вин­ско­го, Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча и других.

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