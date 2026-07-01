ГРОТЕСК
ГРОТЕСК - эстетический термин, который обозначает причудливое, смешивающее противоположное (низкое и высокое, обыденное и изысканное, смешное и серьёзное).
Обычно карикатурно преувеличенные, юмористически, комически и сатирически заострённые формы в искусстве (литературе, живописи, музыке и другом). Гротеск, по существу, описывался уже Витрувием, а также Горацием («О поэтическом искусстве», статьи 1-5: к женской голове приставлена шея лошади, туловище составлено из частей тел разных животных и всё завершено рыбьим хвостом). Термин «Гротеск» возник в Италии в конце XV века (смотреть Гротески), причём исконный смысл слова быстро забылся (он связан с символическим пониманием пещеры как входа в подземный мир); о нём отчасти ещё сохраняли память архитектор П. Лигорио, а также учёный-гуманист Д. Барбаро, который в комментариях к Витрувию (1556) определил гротеск как «сновидения живописи». Гротеск понимался как нечто неупорядоченно-фантастическое, как беспричинная игра форм (наподобие терминов «барокко», «барочный» в XVIII веке) и в качестве такового подвергался критике. В эстетике эпохи романтизма гротеск, с одной стороны, отождествлялся с различными орнаментальными, «беспредметными» формами (смотреть Арабеска), в которых угадывался более глубокий смысл художественного символа, с другой стороны, использовался в практике искусства для выражения острокритического, а иногда и нигилистического отношения к действительности.
Гротеск в литературе, появившись ещё в эпоху античности (комедии Аристофана, Плавта, сочинения Лукиана), получил развитие в XV-XVIII века в творчестве Эразма Роттердамского, Ф. Рабле, Дж. Свифта, итальянской комедии дель арте, позднее - в произведениях Э.Т.А. Гофмана, Н.В. Гоголя, М.Е. Салтыкова-Щедрина. Гротеск широко применялся в литературе XX века (Ф. Кафка, Б. Брехт, М. де Гельдерод, В.В. Маяковский, Э. Ионеско, С. Беккет, Е.Л. Шварц, М.А. Булгаков и другие). В изобразительном искусстве гротеск распространился в эпоху Средневековья (скульптурный декор готических соборов, рисунки на полях рукописей), позднее проявляется также в произведениях И. Босха, П. Брейгеля Старшего, Ж. Калло, О. Домье, О. Дикса, Ж. Энсора, М.З. Шагала и многих других; у различных представителей дадаизма, экспрессионизма, сюрреализма и других авангардистских течений XX века. В музыке гротесковая образность претворена в некоторых произведениях Г. Малера, И.Ф. Стравинского, Д.Д. Шостаковича и других.