Гротефенд (нем. Grotefend), Георг Фридрих (09.06.1775, Ганноверш-Мюнден ‒ 15.12.1853, Ганновер)

Гро`тефенд (нем. Grotefend), Георг Фридрих (09.06.1775, Ганноверш-Мюнден — 15.12.1853, Ганновер) — предтеча дешифровки клинописи, школьный работник (получил образование в Геттингенском университете, с 1797 учитель; с 1803 — в гимназии г. Франкфурта-на-Майне, в 1821—1849 — директор лицея в Ганновере), преподаватель классических языков. Издавал латинскую грамматику, труды по истории и языкам древней Италии. Увлекаясь ребусами, в 1802 на пари занялся дешифровкой древнеперсидских клинописных надписей в копиях К. Нибура. Опираясь на наблюдения предшественников (алфавитный характер персидской клинописи, установление словоразделов) и представления о вероятном характере персидской царской титулатуры, верно угадал начальное место размещения титулатур в надписях, анализируя их структуру, выявил сегменты, отвечающие словам «царь», «сын», личным именам царей и их предков; исходя из вероятной принадлежности надписей Ахеменидам, смог, соотнося состав знаков в написании этих имен с именами известных древнеперсидских царей, идентифицировать некоторые из них и верно установить звуковое значение 9 клинописных знаков. Доклад об этом в Геттингене в 1802 не обратил, однако, на себя внимания и был опубликован лишь через несколько лет. Работы Г. о клинописи (в том числе итоговые, 1837—1840), несмотря на ряд ошибок, способствовали расшифровке древнеперсидской письменности Э. Бюрнуфом и Х. Лассеном (конец 1830-х). Соч.: über die Erklärung der Keilschriften, und besonders der Inschriften von Persepolis // Beylagen zu Heeren: Ideen über die Politik den Verkehr und den Handel der vornehmsten Völker der alten Welt. Göttingen, 1805. S. 931—960; Neue Beiträge zur Erläuterung der persepolitanischen Keilschrift. Hannover, 1837; Rudimenta linguae umbricae. Hannover, 1835—1838; Rudimentae linguae oscae. Hannover, 1839; Neue Beiträge zur Erläuterung der babylonischen Keilschrift. Hannover, 1840.