ГРОССУ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ

ГРОССУ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ - протоиерей , профессор КДА, историк Церкви, византинист.

Родился в семье псаломщика. В 1889 году окончил Кишинёвскую ДС, в 1893 году - КДА со степенью кандидата богословия. Оставлен при академии профессорским стипендиатом для подготовки на должность преподавателя церковной и библейской истории в Воронежской ДС. Однако в 1895 году по собственной просьбе был переведен преподавателем Священного Писания в Киевскую ДС. С 1908 года доцент кафедры гомилетики и истории проповедничества, тогда же защитил магист рскую дисертацию «Преподобный Феодор Студит: Его время, жизнь и творения» (К., 1907). Летом 1909 года совершил поездку на Ближний Восток «для ознакомления с постановкой церковной проповеди в Православных Восточных Церквах и для изучения некоторых памятников древнехристианского проповедничества». Результаты поездки Гроссу изложил в представленной Совету академии статье о положении Православия на Ближнем Востоке. В 1910 году приказом Святейшего Синода Гроссу был переведен на кафедру истории Греко-Восточной Церкви с утверждением в должности экстраординарного профессора. В 1912-1913 годы параллельно вел преподавание на вакантной кафедре истории Древней Церкви. В 1913 году Гроссу был возведен в сан протоиерея. С августа 1914 по 1917 год - редактор издания ТКДА.

12-18 апреля 1917 года на Киевском епархиальном съезде Гроссу сделал доклад о реформе приходской жизни, направленной на введение принципа самоуправления и выборного начала. В мае 1918 года вошел в комиссию, созданную решением объединенного собрания Союза пастырей и приходских Советов Киева для выяснения понятий «церковная автономия» и «автокефалия» и их применения на Украине. Как делегат от КДА на Всеукраинском Православном Церковном Соборе защищал позицию традиционно-консервативного направления в рядах академической профессуры, выступал за автономию, а не за автокефалию Православной Церкви на Украине, за сохранение церковнославянского языка в богослужении и был избран кандидатом в Киевский епархиальный совет. Сведений о последних годах жизни Гроссу нет; вероятно, он еще был протоиереем в Киеве до 1928 года.

Сфера научных интересов Гроссу лежала в области богословия, гомилетики и истории Церкви в Византии. Основной работой стала его магистрская диссертация о преподобном Феодоре Студите как реорганизаторе монастырской жизни и стороннике независимости Церкви от императорской власти. Во 2-й части монографии Гроссу анализирует многие творения преподобного Феодора. За эту работу Гроссу получил Большую юбилейную премию митрополита Макария. Исследованию отношений Церкви и государства, еретическим движениям в эпоху Комнинов посвящена серия статей Гроссу в ТКДА. Попытка типологизации церковной проповеди была предпринята им в статье «Исторические типы церковной проповеди». На стыке гомилетики, патрологии и истории написана статья о проповедях святителя Иоанна Златоуста.

Сочинения:

Прп. Феодор Студит: Его время, жизнь и творения. К., 1907. Ч. 1-2;

Основной характер проповеди св. Иоанна Златоуста // ТКДА. 1907. № 11. С. 463-477;

Христианская вера в чудеса // Там же. 1909. № 1. С. 28-53;

К вопросу о состоянии Правосл. Церкви на ближнем Востоке // ТКДА. 1910. № 7/8. С. 409-431;

Исторические типы церк. проповеди // Там же. 1910. № 11. С. 424-460;

Истинные служители Божии // Там же. 1911. № 1. С. 1-10;

Архиеп. Дмитрий Муретов как церк. проповедник // Там же. № 3. С. 429-443;

Проф. В. Ф. Певницкий как гомилет // Там же. № 9. С. 207-230;

Церковно-религ. деятельность визант. имп. Алексея I Комнина (1081-1118) // Там же. 1912. № 7/8. С. 501-543;

Отношения визант. императоров Иоанна II (1118-1143) и Мануила I (1143-1180) Комнинов к вопросу об унии с Западом // Там же. № 12. С. 621-649;

О надгробных церк. словах // Там же. 1913. № 6. С. 325-347;

Миланский эдикт // Там же. № 10. С. 247-278;

К истории визант. богомилов XII в. // Там же. № 12. С. 589-612;

Дело Халкидонского митр. Льва // Там же. 1917. № 3/8. С. 232-248.

Издания:

Творения преподобного отца нашего и исповедника Феодора Студита / Пер.: Н. Гроссу. СПб., 1908.