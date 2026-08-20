Гросс-Егерсдорфское сражение

Гросс-Егерсдо`рфское сражение — первое крупное сражение между русскими и прусскими войсками в годы Семилетней войны 1756—1763. Произошло 19[30] августа 1757 у деревни Гросс-Егередорф в Вост. Пруссии (в 4 км к юго-западу от современного пос. Междуречье Черняховского р-на Калининградской обл. РФ). Во время развернувшегося в июле-августе 1757 наступления в Вост. Пруссии русская армия генерал-фельдмаршала С. Ф. Апраксина (55 тыс. человек) вошла в соприкосновение с прусской армией фельдмаршала И. фон Левальда (28 тыс. человек). Апраксин попытался обойти противника с юга и переправился на левый берег р. Прегель, не обеспечив разведку местности и расположения неприятельских сил. Ранним утром 19 августа 1757 во время марша через густой лес у деревни Гросс-Егерсдорф русская армия была внезапно атакована пруссаками и была вынуждена принять бой на крайне невыгодных для себя позициях. В тяжелом положении оказались 2-я дивизия генерала В. А. Лопухина (смертельно раненного в этом сражении) и бригада А. Н. Вильбоа (тяжело ранен). Положение спас генерал-майор П. А. Румянцев, командовавший бригадой резерва. Проведя свои 4 полка через заболоченный лес, он нанес удар по левому флангу, а затем и в тыл противника. Прусская армия была вынуждена отступить, потеряв убитыми, ранеными и пленными около 4,5 тыс. человек и оставив на месте сражения 29 орудий. Русские потери убитыми и ранеными составили 5,7 тыс. человек, в том числе 1487 убитыми. Русская армия не использовала полученных стратегических преимуществ от победы при Гросс-Егерсдорфе, однако в моральном плане победа была ­значима. Лит.: Архенгольц И. В. фон. История Семилетней войны. М., 2000; Констам А. Русская армия в Семилетней войне. Кавалерия и артиллерия. М., 2005; Констам А., Янгхазбенд Б. Русская армия в Семилетней войне. Пехота. М., 2004; Коробков Н. М. Семилетняя война (Действия России в 1756—1762 гг.). М., 1940.