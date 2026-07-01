ГРОС ГЕОРГ
ГРОС (Grosz) ГЕОРГ - немецкий и американский график и живописец.
Учился в АХ в Дрездене (1909-1911) у Б. Кречмара и других, затем в Школе прикладного искусства в Берлине (1912) и в академии Ф. Коларосси в Париже (1913). Призванный на военную службу в 1914 году, вернулся в 1918 году в Берлин. С 1918 года член берлинской группы дадаистов (смотреть Дадаизм) и Компартии Германии; один из соучредителей журналов «Der Dada» (1919-1920) и «Die Pleite» (1919-1924, совместно с Дж. Хартфилдом); принимал участие в театральных постановках дадаистов (декорации к спектаклю «Цезарь и Клеопатра» Б. Шоу). Получил широкое признание прежде всего как мастер сатирической графики. Его социалистические и антимилитаристские убеждения выразились в журнальных карикатурах, иллюстрациях, а также в альбомах рисунков и литографий: «С нами Бог» (1920), «Лицо господствующего класса» (1921), «Обречённые» (1930) и другие. В живописи Гроса социально-критическое содержание выражено в манере, сочетающей приёмы экспрессионизма и футуризма: «Похороны. Посвящение Оскару Паницце» (1917-1918, Худож. галерея, Штутгарт), «Метрополис» (Музей современного искусства, Нью-Йорк), «Столпы общества» (1926, Национальная галерея, Берлин). Грос - один из видных мастеров «новой вещественности» (до 1933); ряд его произведений характеризуется отчуждённостью и отстранённым объективизмом (портрет писателя М. Херманна-Нейсе, 1925 год, Кунстхалле, Мангейм). В 1933 году эмигрировал в США. В живописи американского периода сатирической работы (акварели на тему жизни Бродвея, 1933-1934 годы) чередуются с полотнами, написанными в напряжённо-экспрессивной манере («Помни. Автопортрет на фоне развалин», 1936-1937 годы; «Оставшийся в живых», 1944 год, оба - в частных собраниях). В Нью-Йорке преподавал в своей художественной школе. В июне 1959 года вернулся в Западный Берлин.
Иллюстрации:
Г. Грос. Портрет писателя М. Херманна-Нейсе. 1925. Кунстхалле (Мангейм). Архив БРЭ.
Сочинения:
Ein kleines Ja und ein großes Nein. Hamb., 1955;
Мысли и творчество / Сост. Л. Я. Рейнгардт. М., 1975.