ГРОС ГЕОРГ

ГРОС (Grosz) ГЕОРГ - немецкий и американский гра­фик и жи­во­пи­сец .

Учил­ся в АХ в Дрез­де­не (1909-1911) у Б. Креч­ма­ра и других, за­тем в Шко­ле при­клад­но­го искусства в Бер­ли­не (1912) и в ака­де­мии Ф. Ко­ла­рос­си в Па­ри­же (1913). При­зван­ный на во­енную служ­бу в 1914 году, вер­нул­ся в 1918 году в Бер­лин. С 1918 года член бер­лин­ской груп­пы да­даи­стов (смотреть Да­да­изм) и Ком­пар­тии Гер­ма­нии; один из со­уч­ре­ди­те­лей жур­на­лов «Der Dada» (1919-1920) и «Die Pleite» (1919-1924, совместно с Дж. Харт­фил­дом); при­ни­мал уча­стие в те­ат­раль­ных по­ста­нов­ках да­даи­стов (де­ко­ра­ции к спек­так­лю «Це­зарь и Кле­о­пат­ра» Б. Шоу). По­лу­чил ши­ро­кое при­зна­ние пре­ж­де все­го как мас­тер са­ти­рической гра­фи­ки. Его со­циа­ли­стические и ан­ти­ми­ли­та­ри­ст­ские убе­ж­де­ния вы­ра­зи­лись в жур­наль­ных ка­ри­кату­рах, ил­лю­ст­ра­ци­ях, а так­же в аль­бо­мах ри­сун­ков и ли­то­гра­фий: «С на­ми Бог» (1920), «Ли­цо гос­под­ствую­ще­го клас­са» (1921), «Об­ре­чён­ные» (1930) и другие. В жи­во­пи­си Гроса со­ци­аль­но-кри­тическое со­дер­жа­ние вы­ра­же­но в ма­не­ре, со­че­таю­щей приё­мы экс­прес­сио­низ­ма и фу­ту­риз­ма: «По­хо­ро­ны. По­свя­ще­ние Ос­ка­ру Па­ниц­це» (1917-1918, Ху­дож. га­ле­рея, Штут­гарт), «Мет­ро­по­лис» (Му­зей современного искусства, Нью-Йорк), «Стол­пы об­ще­ст­ва» (1926, Национальная га­ле­рея, Бер­лин). Грос - один из вид­ных мас­те­ров «но­вой ве­ще­ст­вен­но­сти» (до 1933); ряд его про­из­ве­де­ний ха­рак­те­ри­зу­ет­ся от­чу­ж­дён­но­стью и от­стра­нён­ным объ­ек­ти­виз­мом (порт­рет пи­са­те­ля М. Хер­ман­на-Нейсе, 1925 год, Кун­ст­хал­ле, Ман­гейм). В 1933 году эмиг­ри­ро­вал в США. В жи­во­пи­си американского пе­рио­да са­ти­рической ра­бо­ты (ак­ва­ре­ли на те­му жиз­ни Брод­вея, 1933-1934 годы) че­ре­ду­ют­ся с по­лот­на­ми, на­пи­сан­ны­ми в на­пря­жён­но-экс­прес­сив­ной ма­не­ре («Пом­ни. Ав­то­порт­рет на фо­не раз­ва­лин», 1936-1937 годы; «Ос­тав­ший­ся в жи­вых», 1944 год, оба - в ча­ст­ных со­б­ра­ни­ях). В Нью-Йор­ке пре­по­да­вал в сво­ей ху­дожественной шко­ле. В ию­не 1959 года вер­нул­ся в Западный Бер­лин.

Иллюстрации:

Г. Грос. Порт­рет пи­са­те­ля М. Хер­ман­на-Нейсе. 1925. Кун­ст­хал­ле (Ман­гейм). Архив БРЭ.

Сочинения:

Ein kleines Ja und ein großes Nein. Hamb., 1955;

Мыс­ли и твор­че­ст­во / Сост. Л. Я. Рейн­гардт. М., 1975.