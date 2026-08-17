Громыко, Андрей Андреевич (05[18].07.1909, д. Старые Громыки, Гомельский уезд Могилевской губ. ‒ 02.07.1989, Москва)

Громы`ко, Андрей Андреевич (05[18].07.1909, д. Старые Громыки, Гомельский уезд Могилевской губ. — 02.07.1989, Москва) — советский государственный деятель, министр иностранных дел СССР в 1957—1985. В Коммунистической партии Советского Союза с 1931. Окончил экономический институт в 1932. Старший научный сотрудник Института экономики. Доктор экономических наук. С 1939 — на дипломатической работе. В 1943—1946 — посол СССР в США и по совместительству — посланник на Кубе. Участвовал в работе Ялтин­ской и Потсдамской конференций. В 1946—1948 — по­стоянный представитель СССР в Совете Безопасности ООН, заместитель министра иностранных дел. В 1949—1952 и 1953—1957 — 1-й заместитель министра иностранных дел. В 1952—1953 — посол в Великобритании. С 1939 — кандидат в члены ЦК КПСС, в 1956—1959 и с 1961 — член ЦК КПСС. В 1957 Г. был назначен министром ино­странных дел СССР. С 1983 также первый заместитель председателя Совета министров СССР. В 1973—1988 — член Политбюро ЦК КПСС. Входил в узкое руководство Политбюро. За неуступчивость получил в США прозвище «мистер Ноу» («господин Нет»). Под руководством Г. были разработаны основные договоры «разрядки», он выступал против вмешательства в Войну в Афгани­стане. На заседании Политбюро 11 марта 1985 Г. предложил кандидатуру М. С. Горбачева на пост Генерального секретаря ЦК КПСС. Горбачев стремился лично руководить внешней политикой и потому 2 июля 1985 заменил Г. на Э. Шеварднадзе на посту министра ино­странных дел СССР. В 1985—1988 Г. — председатель Президиума ЦК КПСС. Соч.: Памятное. М., 1988. Лит.: Арбатов Г. А. Затянувшееся выздоровление. Свидетельство современника. М., 1991; Ахромеев С., Корниенко Г. Глазами маршала и дипломата. М., 1992; Громыко А. Андрей Громыко. В лабиринтах Кремля. Воспоминания и размышления сына. М., 1997; Добрынин А. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962—1986 гг.). М., 1996; Шубин А. В. Золотая осень, или Период застоя. СССР в 1975—1985 гг. М., 2007.