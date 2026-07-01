ГРОКЕЙО ИОАНН ДЕ

ГРОКЕЙО ИОАНН ДЕ, ИОАНН ДЕ ГРОХЕО (Johannes de Grocheio, Grocheo) - французский тео­ре­тик му­зы­ки (конец XIII века).

Ма­гистр Па­риж­ско­го университета, где ус­во­ил но­вей­шие дос­ти­же­ния фи­ло­со­фии и тео­ло­гии сво­его вре­ме­ни, в осо­бен­но­сти «ма­те­ма­ти­че­ских» дис­ци­п­лин квад­ри­вия. Един­ст­вен­ный со­хра­нив­ший­ся трак­тат - «De musica» («О му­зы­ке»), план ко­то­ро­го и ло­ги­ка рас­смот­ре­ния объ­ек­тов музыкальной нау­ки сви­де­тель­ст­ву­ют о стрем­ле­нии Иоанну де Грохео под­ра­жать фи­лософскому уче­нию Ари­сто­те­ля, в осо­бен­но­сти его ги­ле­мор­физ­му (например, музыкальный ин­тер­вал по­ни­ма­ет­ся как ма­те­рия му­зы­ки и од­но­вре­мен­но как фор­ма, оп­ре­де­ляе­мая чис­лом; в во­каль­ной му­зы­ке текст рас­смат­ри­ва­ет­ся как ма­те­рия, в ко­то­рую «вво­дит­ся» музыкальная фор­ма, и так далее). Иоанн де Грохео да­ёт соб­ст­вен­ное ам­би­ва­лент­ное оп­ре­де­ле­ние му­зы­ки: как тео­ре­ти­че­ской «нау­ки о чис­ле, от­не­сён­ном к зву­кам», и од­но­вре­мен­но прак­ти­че­ско­го зна­ния, по­ни­мае­мо­го как свод ре­ко­мен­да­ций при об­уче­нии му­зы­кан­та. От­вер­гая тра­ди­ци­он­ное, дан­ное Бо­эци­ем де­ле­ние му­зы­ки (mundana - «ми­ро­вая», humana - «че­ло­ве­че­ская», instrumentalis - « ин­ст­ру­мен­таль­ная »; смотреть иро­нический пас­саж Иоанна де Грохео: «да и кто слы­шал, что­бы че­ло­ве­че­ский ор­га­низм зву­чал?»), он пред­ла­га­ет соб­ст­вен­ную её клас­си­фи­ка­цию по 3 ти­пам: cantus pub­li­cus - « по­пу­ляр­ная му­зы­ка » (то есть му­зы­ка уст­ной тра­ди­ции); musica com­po­si­ta - «учё­ная му­зы­ка» (так­же на­зы­ва­ет­ся «re­gularis», «canonica», «men­surata»; име­ют­ся в ви­ду мно­го­го­лос­ные фор­мы: ор­га­нум, го­кет и наи­бо­лее слож­ная и изы­скан­ная - по­ли­тек­сто­вый мо­тет); can­tus eccleciasticus - «цер­ков­ная му­зы­ка» (так­же на­зы­ва­ет­ся cantus pla­nus - бо­го­слу­жеб­ное од­но­го­лос­ное пе­ние, «плав­ный рас­пев»). Уни­каль­на для Сред­не­ве­ко­вья де­та­ли­за­ция зву­чав­шей в то вре­мя в Па­ри­же свет­ской бы­то­вой му­зы­ки, не­стро­го под­раз­де­ляе­мой им на sim­plex («про­стая»), civilis (« оте­че­ст­вен­ная », или «ме­ст­ная») и vulgaris («про­сто­реч­ная», то есть на «вуль­гар­ном» на­ре­чии; не­вер­ный тра­диционный пе­ре­вод - «на­род­ная»). В по­след­нюю ка­те­го­рию Иоанна де Грохео вклю­ча­ет шан­сон, эс­там­пи­ду, рондó, «дук­цию» (М.А. Са­по­нов по­ни­ма­ет этот тер­мин как ла­ти­ни­за­цию на­зва­ния об­ще­ев­ро­пей­ской тан­це­валь­ной пес­ни «ка­ро­лы»), не­ко­то­рые другие жан­ры му­зы­ки ме­не­ст­ре­лей. В об­шир­ной клас­си­фи­ка­ции музыкальных ин­ст­ру­мен­тов («ес­те­ст­вен­ным ин­ст­ру­мен­том» Иоанн де Грохео на­зы­ва­ет го­лос че­ло­ве­ка, «ис­кус­ст­вен­ным ин­ст­ру­мен­том» - музыкальный ин­ст­ру­мент в соб­ст­вен­ном смыс­ле) он вы­де­ля­ет вие­лу, об­ла­даю­щую ши­ро­чай­ши­ми ху­дожественными и тех­ническими воз­мож­но­стя­ми («хо­ро­ший мас­тер сыг­ра­ет на вие­ле лю­бую ме­ло­дию, лю­бую шан­сон и лю­бую му­зы­каль­ную фор­му во­об­ще»). Сре­ди цен­ных музыкально-тео­ре­тических на­блю­де­ний - чёт­кая диф­фе­рен­циа­ция ин­тер­ва­лов на «вер­ти­каль­ные» и «го­ри­зон­таль­ные», для ко­то­рой пе­ре­ос­мыс­ли­ва­ют­ся тра­диционные тер­ми­ны «кон­со­нанс» и «кон­кор­данс», и чрез­вы­чай­но ред­кая для средневековой нау­ки кон­ста­та­ция то­го, что мно­го­го­лос­ная му­зы­ка не под­чи­ня­ет­ся за­ко­нам ла­до­вой ор­га­ни­за­ции цер­ков­ной мо­но­дии.

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