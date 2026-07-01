ГРОКЕЙО ИОАНН ДЕ
ГРОКЕЙО ИОАНН ДЕ, ИОАНН ДЕ ГРОХЕО (Johannes de Grocheio, Grocheo) - французский теоретик музыки (конец XIII века).
Магистр Парижского университета, где усвоил новейшие достижения философии и теологии своего времени, в особенности «математических» дисциплин квадривия. Единственный сохранившийся трактат - «De musica» («О музыке»), план которого и логика рассмотрения объектов музыкальной науки свидетельствуют о стремлении Иоанну де Грохео подражать философскому учению Аристотеля, в особенности его гилеморфизму (например, музыкальный интервал понимается как материя музыки и одновременно как форма, определяемая числом; в вокальной музыке текст рассматривается как материя, в которую «вводится» музыкальная форма, и так далее). Иоанн де Грохео даёт собственное амбивалентное определение музыки: как теоретической «науки о числе, отнесённом к звукам», и одновременно практического знания, понимаемого как свод рекомендаций при обучении музыканта. Отвергая традиционное, данное Боэцием деление музыки (mundana - «мировая», humana - «человеческая», instrumentalis - «инструментальная»; смотреть иронический пассаж Иоанна де Грохео: «да и кто слышал, чтобы человеческий организм звучал?»), он предлагает собственную её классификацию по 3 типам: cantus publicus - «популярная музыка» (то есть музыка устной традиции); musica composita - «учёная музыка» (также называется «regularis», «canonica», «mensurata»; имеются в виду многоголосные формы: органум, гокет и наиболее сложная и изысканная - политекстовый мотет); cantus eccleciasticus - «церковная музыка» (также называется cantus planus - богослужебное одноголосное пение, «плавный распев»). Уникальна для Средневековья детализация звучавшей в то время в Париже светской бытовой музыки, нестрого подразделяемой им на simplex («простая»), civilis («отечественная», или «местная») и vulgaris («просторечная», то есть на «вульгарном» наречии; неверный традиционный перевод - «народная»). В последнюю категорию Иоанна де Грохео включает шансон, эстампиду, рондó, «дукцию» (М.А. Сапонов понимает этот термин как латинизацию названия общеевропейской танцевальной песни «каролы»), некоторые другие жанры музыки менестрелей. В обширной классификации музыкальных инструментов («естественным инструментом» Иоанн де Грохео называет голос человека, «искусственным инструментом» - музыкальный инструмент в собственном смысле) он выделяет виелу, обладающую широчайшими художественными и техническими возможностями («хороший мастер сыграет на виеле любую мелодию, любую шансон и любую музыкальную форму вообще»). Среди ценных музыкально-теоретических наблюдений - чёткая дифференциация интервалов на «вертикальные» и «горизонтальные», для которой переосмысливаются традиционные термины «консонанс» и «конкорданс», и чрезвычайно редкая для средневековой науки констатация того, что многоголосная музыка не подчиняется законам ладовой организации церковной монодии.