ГРИШИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Сергей Владимирович Гришин родился 18 марта 1917 года в деревне Фомино (ныне - Дорогобужский район Смоленской области). В 1935 году он окончил Дорогобужское педагогическое училище, после чего работал учителем, заведующим учебной частью начальной школы.

В 1939 году Гришин был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию. В 1941 году окончил курсы командного состава. С начала Великой Отечественной войны - на её фронтах, воевал командиром танкового взвода. В ожесточённых боях первого периода войны Гришин попал в немецкое окружение и вернулся в свою родную деревню, где создал подпольную группу. Впоследствии эта группа выросла в партизанский отряд, затем особый партизанский полк, получивший название "Тринадцать".

Соединение "Тринадцать" под командованием Гришина исключительно успешно действовало против немецко-фашистских оккупантов в Смоленской области и Белорусской ССР. В феврале 1942 года оно принимало активное участие в освобождении города Дорогобужа Смоленской области, а затем предприняло многомесячные рейды по смоленской и белорусской земле. В июне 1942 года полк Гришина был преобразован в особое партизанское соединение. Только за 1943 год партизаны полка с боями прошли более полутора тысяч километров, разгромили десятки немецких гарнизонов, уничтожили более 14 тысяч солдат и офицеров противника. В июле 1944 года соединение "Тринадцать", активно участвовавшее в освобождении Белорусской ССР, соединилось с частями 5-й армии 3-го Белорусского фронта. В общей сложности на боевом счету партизан этого соединения числились: 333 уничтоженных железнодорожных эшелона, 2 бронепоезда, более 1000 автомашин, 9 танков и бронемашин, 97 мостов, 2 железнодорожные станции и ряд других объектов.

После окончания войны Гришин продолжил службу в Советской Армии. В 1947 году он окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе, в 1955 году - Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил СССР. С 1958 года находился на преподавательской работе в различных военных учебных заведениях. Вышел в отставку в звании полковника. Проживал в Москве. Умер 25 июня 1994 года, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.