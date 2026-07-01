ГРИММ ЯКОБ ЛЮДВИГ КАРЛ И ВИЛЬГЕЛЬМ КАРЛ
ГРИММ (Grimm) ЯКОБ ЛЮДВИГ КАРЛ И ВИЛЬГЕЛЬМ КАРЛ - немецкие филологи, братья.
Члены Прусской АН (1841); Якоб Гримм также иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1854). Из семьи чиновника. Изучали юриспруденцию в Марбурге. С 1831 года профессора Гёттингенского университета, откуда были уволены в 1837 году за отказ от присяги ганноверскому королю, отменившему конституцию. С 1841 года профессора Берлинского университета.
Основная цель совместной деятельности братьев Гримм состояла в формировании представления о национальной идентичности немцев. Мировую славу братья Гримм принесли «Детские и семейные сказки» («Kinder - und Hausmärchen», Bd-2, 1812-1814 годы, Bd 3, 1822 год, русский перевод 1908-1912 годов). Братья Гримм настаивали на абсолютной аутентичности изданных ими сказок, однако текстологический анализ выявил значительные расхождения между записями сказок и текстами, подготовленными братьями Гримм к печати. Сказки, а также «Немецкие предания» («Deutsche Sagen», Bd 1-2, 1816-1818 годы) послужили вехами на пути к созданию Якобом Гриммом «Немецкой мифологии» («Deutsche Mythologie», 1835), в которой сделана попытка составить свод немецких мифов, по аналогии с древнегреческими. Труды братьев Гримм, развивавших в русле исканий гейдельбергского романтизма идею зарождения фольклора из мифа, способствовали становлению мифологической школы в немецком литературоведении и фольклористики как науки. Братья Гримм предприняли издание средневековых текстов: «Бедный Генрих» Гартмана фон Ауэ (1815), «Рейнеке-Лис» («Reinhart Fuchs», 1834), «Песнь о Роланде» («Ruolandes liet», 1838) и других. Якоб Гримм - автор исследования «О старонемецком майстергезанге» («Über den altdeutschen Meistergesang», 1811). Вильгельму Гримму принадлежит труд «Германские героические сказания» («Die deutsche Heldensage», 1829).
Для становления сравнительно-исторического языкознания и германистики большое значение имела работа Якоба Гримма «Немецкая грамматика» («Deutsche Grammatik», Bd 1-4, 1819-1837 годы) - первая сравнительная грамматика германских языков, охватывающая материал начиная с древнейших письменных памятников и исследующая отдельные языки и их группы в историческом развитии. В переиздании 1-го тома (1822) Якоб Гримм сформулировал в виде фонетического закона открытое Р.К. Раском германское передвижение согласных (так называемый закон Гримма). Ему принадлежит также «История немецкого языка» («Geschichte der deutschen Sprache», Bd 1-2, 1848 год). Братья Гримм стояли у истоков немецкой лексикографии, начав работу по составлению фундаментального «Словаря немецкого языка», которая была продолжена другими учёными после смерти братьев Гримм («Deutsches Wörterbuch», 1854-1961 годы; фактически является сравнительно-историческим словарём всех германских языков).
Иллюстрации:
В. К. Гримм. Архив БРЭ;
Я. Л. К. Гримм. Архив БРЭ.
Сочинения:
Kleinere Schriften. B.;
Gütersloh, 1864-1890. Bd 1-8;
Сказки. М., 1957;
Собр. соч.: В 2 т. М., 1999.