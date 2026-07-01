ГРИММ ЯКОБ ЛЮДВИГ КАРЛ И ВИЛЬГЕЛЬМ КАРЛ

ГРИММ (Grimm) ЯКОБ ЛЮДВИГ КАРЛ И ВИЛЬГЕЛЬМ КАРЛ - немецкие фи­ло­ло­ги, бра­тья.

Чле­ны Прусской АН (1841); Якоб Гримм так­же иностранный член-корреспондент Пе­тербургской АН (1854). Из се­мьи чи­нов­ни­ка. Изу­ча­ли юрис­пру­ден­цию в Мар­бур­ге. С 1831 года про­фес­со­ра Гёт­тин­ген­ско­го университета, от­ку­да бы­ли уво­ле­ны в 1837 году за от­каз от при­ся­ги ган­но­вер­ско­му ко­ро­лю, от­ме­нив­ше­му кон­сти­ту­цию . С 1841 года про­фес­со­ра Бер­лин­ско­го университета.

Основная цель со­вме­ст­ной дея­тель­но­сти братьев Гримм со­стоя­ла в фор­ми­ро­ва­нии пред­став­ле­ния о национальной иден­тич­но­сти нем­цев. Ми­ро­вую сла­ву братья Гримм при­нес­ли «Дет­ские и се­мей­ные сказ­ки» («Kinder - und Hausmärchen», Bd-2, 1812-1814 годы, Bd 3, 1822 год, русский перевод 1908-1912 годов). Братья Гримм на­стаи­ва­ли на аб­со­лют­ной ау­тен­тич­но­сти из­дан­ных ими ска­зок, од­на­ко тек­сто­ло­гический ана­лиз вы­явил зна­чительные рас­хо­ж­де­ния ме­ж­ду за­пи­ся­ми ска­зок и тек­ста­ми, под­готов­лен­ны­ми братьями Гримм к пе­ча­ти. Сказ­ки, а так­же «Не­мец­кие пре­да­ния» («Deu­tsche Sagen», Bd 1-2, 1816-1818 годы) по­слу­жи­ли ве­ха­ми на пу­ти к соз­да­нию Яко­бом Грим­мом «Не­мец­кой ми­фо­ло­гии» («Deut­sche My­thologie», 1835), в ко­то­рой сде­ла­на по­пыт­ка со­ста­вить свод немецких ми­фов, по ана­ло­гии с древ­не­гре­че­ски­ми. Тру­ды братьев Гримм, раз­ви­вав­ших в рус­ле ис­ка­ний гей­дель­берг­ско­го ро­ман­тиз­ма идею за­ро­ж­де­ния фольк­ло­ра из ми­фа, спо­соб­ст­во­ва­ли ста­нов­ле­нию ми­фо­ло­ги­че­ской шко­лы в немецком ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нии и фольк­ло­ри­сти­ки как нау­ки. Братья Гримм пред­при­ня­ли из­да­ние средневековых тек­стов: «Бед­ный Ген­рих» Гарт­ма­на фон Ауэ (1815), «Рей­не­ке-Лис» («Reinhart Fuchs», 1834), «Песнь о Ро­лан­де» («Ruolandes liet», 1838) и других. Якоб Гримм - ав­тор ис­сле­до­ва­ния «О ста­ро­не­мец­ком май­стер­ге­зан­ге» («Über den altdeutschen Meister­ge­sang», 1811). Виль­гель­му Грим­му при­над­ле­жит труд «Гер­ман­ские ге­рои­че­ские ска­за­ния» («Die deutsche Heldensage», 1829).

Для ста­нов­ле­ния срав­ни­тель­но-ис­то­ри­че­ско­го язы­ко­зна­ния и гер­ма­ни­сти­ки боль­шое зна­че­ние име­ла ра­бо­та Яко­ба Грим­ма «Не­мец­кая грам­ма­ти­ка» («Deu­tsche Grammatik», Bd 1-4, 1819-1837 годы) - пер­вая срав­ни­тель­ная грам­ма­ти­ка германских язы­ков, ох­ва­ты­ваю­щая ма­те­ри­ал на­чи­ная с древ­ней­ших письменных па­мят­ни­ков и ис­сле­дующая отдельные язы­ки и их груп­пы в ис­то­рическом раз­ви­тии. В пе­ре­из­да­нии 1-го то­ма (1822) Якоб Гримм сфор­му­ли­ро­вал в ви­де фо­не­ти­че­ско­го за­ко­на от­кры­тое Р.К. Рас­ком германское пе­ре­дви­же­ние со­глас­ных (так называемый за­кон Грим­ма). Ему при­над­ле­жит так­же «Ис­то­рия не­мец­ко­го язы­ка» («Geschichte der deutschen Spra­che», Bd 1-2, 1848 год). Братья Гримм стоя­ли у ис­то­ков немецкой лек­си­ко­гра­фии, на­чав ра­бо­ту по со­став­ле­нию фун­даментального «Сло­ва­ря не­мец­ко­го язы­ка», ко­то­рая бы­ла про­дол­же­на другими учё­ны­ми по­сле смер­ти братьев Гримм («Deutsches Wörterbuch», 1854-1961 годы; фак­ти­че­ски яв­ля­ет­ся срав­нительно-ис­то­рическим сло­ва­рём всех германских язы­ков).

Иллюстрации:

В. К. Гримм. Архив БРЭ;

Я. Л. К. Гримм. Архив БРЭ.

Сочинения:

Kleinere Schriften. B.;

Gütersloh, 1864-1890. Bd 1-8;

Сказ­ки. М., 1957;

Собр. соч.: В 2 т. М., 1999.