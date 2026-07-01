ГРИММ ДАВИД ИВАНОВИЧ

ГРИММ ДАВИД ИВАНОВИЧ - архитектор , педагог, историк и теоретик архитектуры, один из основоположников византийского стиля в церковном строительстве.

Из семьи немцев, лютеран по вероисповеданию, приехавших в Россию в конце 70-х годов XVIII века. По окончании в 1841 года Главного немецкого училища святого Петра (Петершуле) Гримм поступил в АХ, где в 1841-1848 годы учился у А.П. Брюллова. Ученические работы Гримма были выполнены преимущественно в формах классицизма; конкурсный проект кладбищенской церкви в стиле московских храмов XVI века (1848) был удостоен 1-й золотой медали, и Гримм получил право на пенсионерскую поездку за границу. Однако в связи с революционными волнениями в Европе пенсионерские поездки туда были отменены, и Гримм по его предложению отправили в Грузию и Армению для изучения раннего византийского влияния в памятниках архитектуры этого региона. В дальнейшем эта ранняя экспедиция оказала большое влияние на его деятельность в области правосл авной церковной архитектуры в византийском стиле. В 1852-1855 годы в качестве пенсионера Гримм путешествовал по Малой Азии, Греции, Италии, Германии, Бельгии, Англии, Испании, Голландии и Франции, изучал памятники византийского зодчества. По возвращении в Санкт-Петербург в 1855 году был удостоен звания академика архитектуры за пенсионерские работы.

В 1856-1863 годы Гримм преподавал в строительном училище, где руководил составлением учебных проектов церквей. Служил в Министерстве путей сообщения (с 1858 года - в Департаменте проектов и смет; с 1865 года - в Департаменте водяных сообщений). С 1862 года почти до конца жизни Гримм состоял членом-архитектором Технического комитета Главного инженерного управления Военного ведомства, руководил его строительными программами, в частности возведением храмов при воинских частях, особенно в западных губерниях и Средней Азии.

С 1859 по 1894 год Гримм преподавал в АХ, был одним из ведущих профессоров. Особое значение имел теоретический курс Гримма по пропорциональности классических ордеров, над которым он начал работать еще в студенческие годы. По воспоминаниям И.Е. Репина, в АХ «самое большое впечатление производили лекции Гримма». В отсутствие ректора архитектуры А.И. Резанова Гримм исполнял его обязанности, после его кончины был назначен на эту должность (1887). 27 января 1892 года Гримм подал прошение об отставке «ввиду расстройства сил и в особенности нервной раздражительности вследствие тяжелой борьбы переходного для академии времени». После отставки Гримм - почетный член АХ, архитектор Высочайшего двора. Он - кавалер многих государственных наград, включая орден святого Александра Невского. Гримм состоял членом-учредителем Санкт-Петербургского общества архитекторов (с 1864), его председателем с 1888 по 1890 год и почетным членом с 1891 года; был также членом Общества древнерусского искусства (с 1869) и МАО (с 1869); входил в редколлегию журнала «Зодчий», где опубликовал ряд статей.

Как архитектор Гримм выступал последовательным сторонником византийского стиля в архитектуре. Изданные им альбомы чертежей с комментариями «Памятники византийской архитектуры в Грузии и Армении» (СПб., 1859. Выпуск 1) и «Памятники христианской архитектуры в Грузии и Армении» (СПб., 1866. 12 выпуск) стали первыми профессиональными сочинениями о средневековой архитектуре Кавказа и научно-практическим пособием для архитекторов.

В качестве знатока византийских древностей Гримм получил заказ на составление проекта собора в память крещения равноапостольного великого князя Владимира в Херсонесе Таврическом (проект 1859 года, построен в 1861-1879 годы, внутренняя отделка 1883-1891 годы; действующий), ставшего ключевым произведением византийского стиля. Крестообразное в плане здание с 3 апсидами отличается пирамидальным силуэтом, увенчано плоским куполом на барабане, покрытым черепицей; центральный объем окружают 2-этажные галереи. В нижнем этаже храма были сохранены фундаменты средневековой церкви. Фасады прорезаны полуциркульными оконными проемами. Многогранные апсиды, декор в виде выложенных в кирпиче крестов следуют оформлению кавказских памятников. Одноярусный мраморный иконостас верхней церкви соответствовал византийской традиции. 4 октября 1860 года, после академической выставки, Гримм был удостоен звания профессора АХ за проект храма в Херсонесе.

Выполненный в той же стилистике (совместно с Р.А. Гедике) проект самого большого на Кавказе собора Кавказской Армии во имя благоверного князя Александра Невского в Тифлисе (проект 1865-1866 годов, получил 2-ю премию на конкурсе проектов, осуществлен в измененном варианте в 1871-1897 годы, не сохранился) благодаря удачно найденному сочетанию тетраконха с крестово-купольной системой вызвал впоследствии множество подражаний. В отличие от собора Святой Софии в Константинополе, послужившего прототипом при составлении проекта, зданию была придана вертикальная динамика, к центральному объему, увенчанному световым барабаном, примыкали 4 полукупола, создавая композицию пространственного креста; на уровне нижнего этажа храм окружала крытая галерея. На фасадах с помощью облицовочного кирпича была имитирована византийская полосатая кладка со скрытым рядом. При почти 40-метровой высоте храма купол имел диаметр 13 м.

Элементы византийской архитектуры, использованные при строительстве херсонесского храма, были применены Гримм при проектировании часовни, сооруженной в 1866-1868 годы на месте кончины наследника цесаревича Николая Александровича в Ницце (по заказу императорской семьи), а также других храмовых проектов (неосуществленные эскизы церквей в Париже, 1859 год, и на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге, 1861 год; церковь святителя Николая Чудотворца в Брест-Литовской крепости, 1851-1867 годы; церковь в Рыбинске, 1868 год (проект не реализован); часовни над захоронением К.В. Чевкина на кладбище в Ницце, 1875-1876 годы; в Ливадии, 1887 год). В Ницце Гримм построил также виллу Вальрозе для богатого петербургского предпринимателя П.Г. фон Дервиза, стилизованную в формах романской архитектуры (60-е годы). Для того же заказчика в конце 60-х годов Гримм спроектировал комплекс построек в имении Старожилово Рязанской губернии и в Казанской губернии.

Русский стиль занимал почти столь же важное место в творчестве Гримм, сколь и византийский. Оригинален облик церкви равноапостольной княгини Ольги в Михайловке под Санкт-Петербургом (1861-1864 годы; в настоящее время восстанавливается): небольшой одноглавый четверик, квадратный в плане, окружен арочной галереей, узорочье фасадного декора сочетается с мотивами средневек. памятников Кавказа. По тому же типу сооружена русская Крестовоздвиженская церковь в Женеве (1862-1864 годы, действующая), но ее завершение сделано 5-главым. Церковь апостолов Петра и Павла в Старожилове (1869-1870) отличается сочетанием типа 3-нефной базилики с шатровой колокольней и отделкой в традициях архитектуры XVII века. Проект Гримма лег в основу собора в честь Владимирской иконы Божией Матери в Кронштадте, возведенного архитектором Х.И. Грейфаном (1875-1879 годы; ныне действующий). Это базиликальный храм с высокой колокольней и необычной постановкой 3 декоративных главок в плоскости восточного фасада и 2 по сторонам колокольни. Для Троице-Сергиевой пустыни Гримм спроектировал шатровую часовню в честь Рудненской иконы Божией Матери (1876 год; не сохранилась).

Гримм исполнил проекты церквей в Нью-Йорке (1864-1865 годы; русский стиль), в имении князя Гагарина (1872), Баден-Бадене (1880 год; проект не реализован), Ашхабаде (конец 80-х годов XIX века), часовни в Лугано, Швейцария (1872-1873). В поздний период творчества Гримм создал образцы построек в стиле узорочья XVII века: церковь благоверного великого князя Александра Невского при посольстве России в Копенгагене (1881-1883 годы, постройка развивает мотивы храмов в селе Старожилове и в Кронштадте; за проект Гримм был удостоен Большого Креста датского ордена Данеброга), церковь равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании близ Иерусалима (1885-1888 годы; построена по поручению великого князя Сергея Александровича, впоследствии в нее были перенесены останки преподобномученицы великой княгини Елисаветы), церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Егерской слободе близ города Гатчина (ныне район Мариенбург Гатчины; 1885-1888 годы; совместно с И.А. Стефаницем, действующая; облицована красным кирпичом и светлым камнем, увенчана декоративным 5-главием). Церкви в Копенгагене и Гефсимании сохранили внутреннее убранство. Гримм участвовал в конкурсе на проект храма Воскресения Христова (Спаса на Крови) на месте смертельного ранения императора Александра II; входил в комиссию по его сооружению.

Хотя Гримм был лютеранином, проектированием протестантских церквей он занимался значительно в меньшей степени. Ему было доверено строительство евангелической церкви на острове Эзель (современный Сааремаа) (1859), англиканской церкви в Таммерфорсе (современное Тампере) (1859), немецкой реформатской церкви в Санкт-Петербурге по проекту Г.А. Боссе (1862-1865 годы, полностью перестроена). Для Бессарабии составил проект реформатской церкви (1862-1864).

Работы Гримма в области гражданского строительства немногочисленны, но разноплановы. В Санкт-Петербурге 5-этажный доходный дом С.Д. Башмакова (1868-1869) решен в стиле Людовика XVI с рустованными лопатками и разнообразными формами наличников окон. При реконструкции Конногвардейского манежа на Исаакиевской площади (1872-1873) по центрам боковых фасадов Гримм органично добавил группы дорических колонн, которые воспринимаются как элементы первоначального сооружения Дж. Кваренги. Гримм выполнил отделку залов библиотеки АХ (1868), ряд работ для Калинкинской больницы в Санкт-Петербурге. Он проектировал и новые по функции сооружения, например парки городских конно-железных дорог на Петербургской стороне и Васильевском острове (в 70-х годах XIX века были построены 48 зданий).

Особое место в творчестве Гримма занимала мемориальная скульптура. Гримм при участии В.А. Шрётера разработал архитектурную часть памятника Екатерине II в Санкт-Петербурге (1870-1873 годы, общий проект выполнил художник М.О. Микешин, фигуру императрицы - М.А. Чижов, статуи государственных деятелей - А.М. Опекушин; за эту работу Гримм в 1873 году был удостоен звания тайного советника): монумент в форме колокола на постаменте из серого гранита обращен к Невскому проспекту, поставлен посередине Екатерининского сквера, перепланированного Гримм, создавшим также эскизы фонарей и ограды.

Уникальным военным мемориалом являлась колонна Славы, воздвигнутая в память победы в русско-турецкой войне 1877-1878 годов перед Троицким Измайловским собором (1885-1886). Колонна, увенчанная фигурой Славы работы скульптора П.И. Шварца, была составлена из 5 рядов трофейных пушек (в 1930 году памятник отправлен на переплавку, воссоздан в 2005 году). Событиям той же войны посвящен спроектированный Гриммом памятник для Болгарии в виде пирамиды (1878-1879).

Последняя большая работа Гримма - проект Великокняжеской усыпальницы в Петропавловской крепости (1886-1887 годы; доработан при участии А.О. Томишко в 1896 году). Здание представляет собой образец ретроспективной стилизации в русском зодчестве рубежа XIX и XX веков. Новое сооружение гармонично вошло в сложившийся ансамбль крепости, несмотря на разностильность архитектурного решения: фасадный декор содержит отдельные черты, характерные для произведений французского ренессанса и раннего классицизма, в меньшей степени - итальянского барокко, объемное же построение здания, увенчанного фонариком с золоченой луковичной главкой, вызывает ассоциации с русской архитектурой 1-й половины XVIII века. Усыпальница возводилась после кончины автора проекта под руководством Томишко, в 1901-1908 годы - Л.Н. Бенуа, который внес в композицию ряд изменений.

Гримм скончался в доме № 39 по 6-й линии Васильевского острова, куда переехал в 1893 году с академической квартиры на Университетской набережной. Похоронен на Смоленском лютеранском кладбище, сохранилось семейное захоронение с высоким надгробием-обелиском.

Иллюстрации:

Собор во имя равноап. вел. кн. Владимира в Херсонесе Таврическом. 1861–1879 гг. Архит. Д. И. Гримм. Литография. Нач. ХХ в.;

План собора во имя равноап. вел. кн. Владимира в Херсонесе Таврическом. Проект 1859 г. Архит. Д. И. Гримм. Литография;

Церковь во имя свт. Николая Чудотворца в Брест-Литовской крепости. 1851–1867 гг. Архит. Д. И. Гримм.

Архив:

РГИА. Ф. 789. Оп. 14. Д. 56;

РНБ ОР. Ф. Собко. № 862. Л. 142-149.