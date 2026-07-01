ГРИМАЛЬДИ
ГРИМАЛЬДИ (Grimaldi) - династия, правящая с 1297 года в княжестве (принципате) Монако.
Происходит от древнего патрицианского рода Генуи, разбогатевшего на морской торговле и давшего несколько государственных деятелей, полководцев и флотоводцев. В начале XII века Гримальди возглавили сопротивление вторгшимся в Италию войскам германского короля Конрада III Гогенштауфена. Появление представителей рода Гримальди в Монако относится к концу XIII века. В 1297 году с небольшим отрядом туда прибыл Франческо Гримальди, изгнанный из Генуи гибеллинами, сторонниками Гогенштауфенов. Он и несколько его соратников, переодевшись во францисканские рясы, проникли в крепость и открыли её ворота, впустив в город отряд. В память об этом событии на фамильном гербе семейства Гримальди появилось изображение двух монахов-францисканцев с мечами. Сам Франческо был вынужден в 1301 году покинуть Монако, но права на владение Монако сохранились за родом Гримальди и впоследствии подтверждались влиятельными соседями - королями Франции и Испании, но оспаривались Генуэзской республикой. Окончательно Гримальди как сеньоры Монако утвердились у власти после 1331 года при Карле I и его сыне Ренье II. Княжеский титул от короля Франции первым получил в 1612 году Оноре II. За истекшие семь столетий в Монако правили представители трёх династий рода Гримальди. Первая династия (собственно Гримальди) пресеклась со смертью в 1731 году Антуана I, не имевшего мужского потомства. Законы Монако исключали женское правление. Княжеский титул и герб Гримальди унаследовал зять умершего Антуана I - Жак Франсуа де Матиньон граф де Ториньи, правивший под именем Жака I. В 1733 году ему наследовал сын Оноре III, являвшийся князем Монако до 1793 года, когда под влиянием Французской революции XVIII века монархия в Монако была ликвидирована, а территория самого княжества присоединена к Франции. Династия Гримальди-Матиньон была восстановлена на троне Монако по условиям Парижского мирного договора 1814 года и царствовала до 1949 года. Правивший в 1889-1922 князт Альберт I внёс значительный вклад в развитие океанографии. По пресечении династии Гримальди-Матиньон на княжеский престол взошёл граф Ренье де Полиньяк (короновался под именем Ренье III), внук по материнской линии покойного правителя Монако Луи II. В Монако воцарилась династия Гримальди-Полиньяк. После смерти Ренье III 6.4.2005 года престол Монако унаследовал его сын Альберт II.