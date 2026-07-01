ГРИМАЛЬДИ

ГРИМАЛЬДИ (Grimaldi) - ди­на­стия, пра­вя­щая с 1297 года в кня­же­ст­ве (прин­ци­па­те) Мо­на­ко.

Про­ис­хо­дит от древ­не­го пат­ри­ци­ан­ско­го ро­да Ге­нуи, раз­бо­га­тев­ше­го на морской тор­гов­ле и дав­ше­го несколько государственных дея­те­лей, пол­ко­вод­цев и фло­то­вод­цев. В начале XII века Гримальди воз­гла­ви­ли со­про­тив­ле­ние вторг­шим­ся в Ита­лию вой­скам германского ко­ро­ля Кон­ра­да III Го­ген­штау­фе­на. По­яв­ле­ние пред­ста­ви­те­лей ро­да Гримальди в Мо­на­ко от­но­сит­ся к концу XIII века. В 1297 году с не­боль­шим от­ря­дом ту­да при­был Фран­че­ско Гри­маль­ди, из­гнан­ный из Ге­нуи ги­бел­ли­на­ми, сто­рон­ни­ка­ми Го­ген­штау­фе­нов. Он и несколько его со­рат­ни­ков, пе­ре­одев­шись во фран­ци­скан­ские ря­сы, про­ник­ли в кре­пость и от­кры­ли её во­ро­та, впус­тив в го­род от­ряд. В па­мять об этом со­бы­тии на фа­миль­ном гер­бе се­мей­ст­ва Гримальди поя­ви­лось изо­бра­же­ние двух мо­на­хов -фран­ци­скан­цев с ме­ча­ми. Сам Фран­че­ско был вы­нуж­ден в 1301 году по­ки­нуть Мо­на­ко, но пра­ва на вла­де­ние Мо­на­ко со­хра­ни­лись за ро­дом Гримальди и впо­след­ст­вии под­твер­жда­лись влия­тель­ны­ми со­се­дя­ми - ко­ро­ля­ми Фран­ции и Ис­па­нии, но ос­па­ри­ва­лись Ге­ну­эз­ской рес­пуб­ли­кой. Окон­ча­тель­но Гримальди как сень­о­ры Мо­на­ко ут­вер­ди­лись у вла­сти по­сле 1331 года при Кар­ле I и его сы­не Ре­нье II. Кня­же­ский ти­тул от ко­ро­ля Фран­ции пер­вым по­лу­чил в 1612 году Оно­ре II. За ис­тек­шие семь сто­ле­тий в Мо­на­ко пра­ви­ли пред­ста­ви­те­ли трёх ди­на­стий ро­да Гримальди. Пер­вая ди­на­стия (соб­ст­вен­но Гримальди) пре­сек­лась со смер­тью в 1731 году Ан­туа­на I, не имев­ше­го муж­ско­го по­том­ст­ва. За­ко­ны Мо­на­ко ис­клю­ча­ли жен­ское прав­ле­ние. Кня­же­ский ти­тул и герб Гримальди унас­ле­до­вал зять умер­ше­го Ан­туа­на I - Жак Фран­суа де Ма­тинь­он граф де То­ри­ньи, пра­вив­ший под име­нем Жа­ка I. В 1733 году ему на­сле­до­вал сын Оно­ре III, яв­ляв­ший­ся кня­зем Мо­на­ко до 1793 года, ко­гда под влия­ни­ем Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века мо­нар­хия в Мо­на­ко бы­ла ли­к­ви­ди­ро­ва­на, а тер­ри­то­рия са­мо­го кня­же­ст­ва при­сое­ди­не­на к Фран­ции. Ди­на­стия Гри­маль­ди-Ма­тинь­он бы­ла вос­ста­нов­ле­на на тро­не Мо­на­ко по ус­ло­ви­ям Па­риж­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1814 года и цар­ст­во­ва­ла до 1949 года. Пра­вив­ший в 1889-1922 князт Аль­берт I внёс зна­чительный вклад в раз­ви­тие океа­но­гра­фии. По пре­се­че­нии ди­на­стии Гри­маль­ди-Ма­тинь­он на кня­же­ский пре­стол взо­шёл граф Ре­нье де По­линь­як (ко­ро­но­вал­ся под име­нем Ре­нье III), внук по ма­те­рин­ской ли­нии по­кой­но­го пра­ви­те­ля Мо­на­ко Луи II. В Мо­на­ко во­ца­ри­лась ди­на­стия Гри­маль­ди-По­линь­як. По­сле смер­ти Ре­нье III 6.4.2005 года пре­стол Мо­на­ко унас­ле­до­вал его сын Аль­берт II.

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