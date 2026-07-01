ГРИЛИ АДОЛЬФ

Ранние годы и военная карьера

Адольф Грили родился 27 марта 1844 г. в Ньюберипорте. Обучался в государственной школе для мальчиков.

В годы Гражданской войны участвовал в боевых действиях добровольцем в составе 19-го Массачусетского пехотного добровольческого полка. В 1863 г. повышен до лейтенанта и переведен в состав 8-го Цветного пехотного полка.

После окончания Гражданской войны Г. продолжил службу в армии. В 1867 г. получил назначение вторым лейтенантом в 36-й пехотный полк в Форт Сандерс, затем – в Сигнальный корпус, в дальнейшем – в Бюро погоды. В 1872 – 1873 гг. Г. собирал данные для службы прогнозирования наводнений. С 1873 г. – первый лейтенант с назначением офицером связи 5-го кавалерийского полка. С 1875 г. строил и обслуживал телеграфные линии связи в Техасе, Дакоте и Монтане.

Полярные экспедиции

В 1881 г. Г. возглавил американскую научно-исследовательскую арктическую экспедицию, которая должна была изучить север Канадского арктического архипелага. Отряд должен был соорудить метеорологическую станцию и провести метеорологические, астрономические и магнитные наблюдения. В 1882 г. Г. предпринял поездку вглубь о-ва Элсмир, где нашел древние стоянки инуитов и озеро, получившее название в честь генерала У.Б. Хезена. В августе 1883 г. экспедиция выдвинулась домой. Из-за сложных погодных условий отряд зазимовал на мысе Сабин о-ва Пим, где погибли 18 из 25 членов экспедиции. Выживших спасли 22 июня 1884 г.

Дальнейшая служба

По возвращении из поездки Г. пригласили французское, немецкое и Королевское географическое общества для научных целей – в Европе он читал лекции. Возвратившись домой, Г. возобновил военную карьеру в Вашингтоне. С 1886 г. – капитан. С 1887 г. – глава Сигнального корпуса с повышением до бригадного генерала. Стараниями Г. Бюро погоды стало ведущей метеорологической организацией в мире. В 1898 г. американское правительство поручило Г. контроль всех внешних линий связи.

В 1903 г. Г. представлял США в Берлине на первой международной конференции по вопросам использования радиосвязи в телеграфии. С 1906 г. – генерал-майор, командующий Тихоокеанской дивизией. Руководил ликвидацией последствий землетрясения в Сан-Франциско, произошедшего 18 апреля 1906 г. С 1908 г. – в отставке.

Заслуженный отдых

Г. вместе с семьей решил совершить кругосветное путешествие. Семья посетила Филиппины, Японию, Китай, прокатилась по Транссибирской магистрали, побывала в Германии, Италии, Австрии и в 1909 г. возвратилась в Вашингтон.

В 1911 г. Г. представлял армию США в Великобритании на коронации Георга V. Затем стал преподавателем Университета Джорджа Вашингтона.

После смерти супруги Г. решил передать в дар National Geographic свою полярную библиотеку, насчитывавшую 500 томов. Последние годы жизни прожил в Вашингтоне, где и умер 20 октября 1935 г.

Общественная жизнь

За Г. закрепился статус специалиста полярных исследований. Многие исследователи советовались с ним при подготовке своих экспедиций.

Г. – один из основателей National Geographic. В 1904 г. стал одним из инициаторов, в 1905 – 1906 гг. – первый президент Американского клуба исследователей.

Семья

Супруга – Генриетта Несмит. Дети: Роуз, Гертруда, Антуанетта, Эдола, Джон, Адольфус.