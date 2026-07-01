ГРИГОРОВИЧ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
ГРИГОРОВИЧ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - русский прозаик, искусствовед, член-корреспондент Петербургской Академии наук (с 1888 года).
С 1889 года действительный статский советник. Из семьи помещика. В 1836-1840 годы учился в Главном инженерном училище (Санкт-Петербург), где подружился с Ф.М. Достоевским. Начинал литературную деятельность как переводчик с французского языка. Первое самостоят. произведение - рассказ «Театральная карета» (1844). Один из главных представителей натуральной школы. Известность Григоровичу принесли физиологический очерк «Петербургские шарманщики» (1844) и антикрепостнические, пронизанные сочувствием к крестьянину повести «Деревня» (1846) и «Антон Горемыка» (1847), имевшие широкий общественный резонанс и высоко оценённые В.Г. Белинским. В 1848-1860 годы постоянный сотрудник журнала «Современник». В 1850-е годы Григорович обратился к крупным прозаическим формам: романы «Просёлочные дороги» (1852), «Рыбаки» (1853), «Переселенцы» (1855-1856). Среди лучших произведений Григоровича - повесть «Гуттаперчевый мальчик» (1883) о безжалостной эксплуатации ребёнка. С 1860-х года Григорович занимался также коллекционированием, писал искусствоведческие статьи, сотрудничал с ОПХ. В 1868 году избран почётным членом АХ. Автор «Литературных воспоминаний» (1892-1893) о литературной жизни 1840-1850-х годов.
Сочинения:
Полное собрание сочинений: В 12 томах. СПб., 1896;
Сочинения. М., 1988. Т. 1-3.