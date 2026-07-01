ГРИГОРОВИЧ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ГРИГОРОВИЧ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - русский про­за­ик , ис­кус­ст­во­вед, член-корреспондент Пе­тербургской Академии наук (с 1888 года).

С 1889 года действительный статский советник. Из се­мьи по­ме­щи­ка. В 1836-1840 годы учил­ся в Главном инженерном училище (Санкт-Пе­тер­бург), где под­ру­жил­ся с Ф.М. Дос­то­ев­ским. На­чи­нал лит ературную дея­тель­ность как пе­ре­во­дчик с французского языка. Пер­вое са­мо­сто­ят. про­из­ве­де­ние - рас­сказ «Те­ат­раль­ная ка­ре­та» (1844). Один из главных пред­ста­ви­те­лей на­ту­раль­ной шко­лы. Из­вест­ность Григоровичу при­нес­ли фи­зио­ло­ги­че­ский очерк «Пе­тер­бург­ские шар­ман­щи­ки» (1844) и ан­ти­кре­по­ст­ни­че­ские, про­ни­зан­ные со­чув­ст­ви­ем к кре­сть­я­ни­ну по­вес­ти «Де­рев­ня» (1846) и «Ан­тон Го­ре­мы­ка» (1847), имев­шие ши­ро­кий об­щественный ре­зо­нанс и вы­со­ко оце­нён­ные В.Г. Бе­лин­ским. В 1848-1860 годы по­сто­ян­ный со­труд­ник журнала «Со­вре­мен­ник». В 1850-е годы Григорович об­ра­тил­ся к круп­ным про­за­ическим фор­мам: ро­ма­ны «Про­сё­лоч­ные до­ро­ги» (1852), «Ры­ба­ки» (1853), «Пе­ре­се­лен­цы» (1855-1856). Сре­ди луч­ших про­из­ве­де­ний Григоровича - по­весть «Гут­та­пер­че­вый маль­чик» (1883) о без­жа­ло­ст­ной экс­плуа­та­ции ре­бён­ка. С 1860-х года Григорович за­ни­мал­ся так­же кол­лекцио­ни­ро­ва­ни­ем, пи­сал ис­кус­ст­во­ведческие ста­тьи, со­труд­ни­чал с ОПХ. В 1868 году из­бран почётным чле­ном АХ. Ав­тор «Ли­те­ра­тур­ных вос­по­ми­на­ний» (1892-1893) о литературной жиз­ни 1840-1850-х годов.

Сочинения:

Полное собрание сочинений: В 12 томах. СПб., 1896;

Сочинения. М., 1988. Т. 1-3.