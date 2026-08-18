ГРИГОРИЙ I ВЕЛИКИЙ
ГРИГОРИЙ I ВЕЛИКИЙ, ДВОЕСЛОВ (латинское Gregorius Magnus) - Папа Римский (590-604), отец и учитель Церкви, христианский святой.
Источниками жизнеописания Григория I Великого являются: его собственные сочинения (в частности, «Диалоги о жизни и чудесах италийских Отцов и о бессмертии души», «Беседы на Евангелия»; послания, письма); сочинения церковных писателей, древнейшие из которых - «История Франков» Григория Турского (завершена около 594), «О знаменитых мужах» Исидора Севильского (около 610), несколько глав «Церковной истории англов» Беды Достопочтенного (около 731), а также упоминания в «Истории лангобардов» Павла Диакона (2-я половина VIII века). Древнейшие латинские жития Григория I Великого: «Житие» (начало VIII века), составление которого приписывается Уитбскому Анониму, «Житие» (2-я половина VIII века), составленное Павлом Диаконом, «Житие» (начало 870-х годов), составленное Иоанном Диаконом по указанию папы Римского Иоанна VIII (872-882).
Григорий I Великий принадлежал к одному из влиятельных сенаторских родов (по преданию, к роду Анициев); предок (возможно, прапрадед) Григория I Великого, Феликс II (он же Феликс III, 483-492), также был папой Римским. Получил подготовку в риторике, философии, позднее - углублённое образование в области права; около 572 или 573 годов стал префектом Рима, но вскоре оставил службу и принял монашество. Унаследовав большое состояние, основал 6 монастырей в родовых поместьях на Сицилии, а также превратил в монастырь Святого Андрея Первозванного свой дом на Целийском холме в Риме. Около 577-578 годов поставлен в диаконы-регионарии папой Бенедиктом I (575-579), около 579-580 годов направлен папой Пелагием II (579-590) в Константинополь в качестве папского представителя (апокрисиария) при дворе императора Тиверия (578-582) с целью заручиться поддержкой византийского двора в противостоянии лангобардскому вторжению; около 586 года вернулся в Рим, став ближайшим помощником папы Римского Пелагия II. В 590 году избран на Римскую кафедру.
В начале понтификата наладил управление церковными землями, находившимися в Средней и Южной Италии, на Сицилии, Сардинии, Корсике, а также в Северной Африке и Иллирике, стремясь увеличить их доходность. Григорий I Великий заботился также о каноничности избрания епископов в этих областях, принимавших посвящение в Риме; в период его понтификата регулярными стали соборы епископата указанных областей, на которых решались в том числе судебные и юрисдикционные вопросы. Придерживался политики мирного сосуществования с лангобардами. При участии Григория I Великого с лангобардами были заключены перемирия (592 и 594), а также мир (599), что в немалой степени способствовало началу процесса перехода лангобардов (частью язычников, частью ариан) в православие. Поддерживая развитие монашества, выступил с критикой эдикта византийского императора Маврикия, запрещавшего принятие монашества лицам на военной и государственной службе, укреплял внутрицерковную дисциплину, боролся с симонией. В июле 595 года под председательством Григория I Великоо состоялся Поместный собор римской церкви, принявший ряд дисциплинарных и канонических определений. Так, был установлен твёрдый порядок богослужения; в сфере монашеской жизни была особо подчёркнута связь монашества и церковной организации во главе с папой Римским; предусматривалась возможность освобождения монастырей из-под контроля местного епископата; срок послушничества увеличен до 2 лет. Григорий I Великий организовал христианскую миссию в Британию (595-596), благодаря которой в Британии началось распространение римской церковной традиции и юрисдикции. К понтификату Григория I Великого относится попытка наладить полноценное каноническое общение с испанской и галльской церквами.
Григорий I Великий - автор значительного числа философских, богословских, экзегетических, пастырско-дидактических и аскетических сочинений, а также обширного эпистолярного наследия. К наиболее известным относятся его экзегетические сочинения: «Толкование на Книгу Иова, или Нравственные толкования» (латинское «Expositio in librum Iob sive Moralia», в 35 книгах, начато в 580-х годах), «Беседы на Евангелия» (латинское «Homiliae in Evangelia», 40 бесед в 2 книгах, 590-593 годы), «Беседы на Книгу пророка Иезекииля» (латинское «Homiliae in Ezechielem Prophetam», 22 беседы в 2 книгах, 593-594 годы), «Беседы на Книгу Песни Песней» (латинское «Homiliae in Canticum Canticorum», около 594-598 годов). Экзегетические сочинения Григория I Великого свидетельствуют о значительном влиянии на него философии и богословия Оригена (например, «Беседы на Книгу Песни Песней»); являются, как, например, «Беседы на Книгу пророка Иезекииля», важным источником по истории Италии эпохи лангобардского завоевания. В «Толковании на Книгу Иова…» авторский замысел отталкивается от библейского текста в рассмотрении буквального смысла, переходя затем к мистическому, прообразному, нравственному толкованию. К наиболее известным пастырско-дидактическим и аскетическим сочинениям Григория I Великого относятся: «Пастырское правило» (латинское «Regula pastoralis», начало 590-х годов), а также знаменитые «Диалоги о жизни и чудесах италийских Отцов и о бессмертии души» (латинское «Dialogi de vita et miraculis Patrum Italicorum et de aeternitate animarum», в 4 книгах, 593-594 годы), первый патерик, по названию которого Григорий I Великий в православной традиции именуется Двоесловом. «Диалоги», а также «Пастырское правило» с IX века приобрели значительную известность в славянских землях, с XI-XII веков - на Руси. «Пастырское правило», посвящённое епископу Иоанну Равеннскому, состоит из 4 частей: 1-я посвящена изложению того, какими качествами должен обладать призванный к пастырскому служению, 2-я - какими качествами должна отличаться жизнь истинного пастыря, 3-я - о канонах гомилетики и правилах назидания паствы различных сословий и состояния, 4-я - о ежечасном смирении пастыря. «Диалоги» Григория I Великого представляют собой агиографические сочинения, совмещающие житийные и автобиографические сюжеты. Эпистолярное наследие Григория I Великого объединяет более 800 сохранившихся до наших дней писем, собранных в 14 книгах.
День памяти в восточной Церкви - 12(25) марта; в западной Церкви - 3 сентября.
Иллюстрации:
«Святой Дух, диктующий Григорию Великому». Слоновая кость. 10 в. Художественно-исторический музей (Вена). Архив БРЭ.