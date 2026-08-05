Григорьев, Василий Васильевич (15[27].03.1816, Санкт-Петербург ‒ 19[31].12.1881, Санкт-Петербург)

Григо`рьев, Василий Васильевич (15[27].03.1816, Санкт-Петербург — 19[31].12.1881, Санкт-Петербург) — историк, востоковед-тюрколог. Окончил Отделение восточных языков на филологическом факультете Санкт-Петербургского университета. В 1838—1844 — профессор восточных языков при Решельевском лицее в Одессе; с 1844 — в Петербурге, служил в Департаменте духовных дел. С 1851 — начальник пограничной экспедиции в Оренбургском крае, одним из первых приступил к изучению истории народов Туркестана (Центральной Азии). В 1853 избран член-корреспондентом Cанкт-Петербургской академии наук; в 1863—1878 заведовал кафедрой Востока на Восточном факультете Санкт-Петербургского университета (первым в России начал читать университетский курс истории Востока). В 1874—1880 — начальник Главного управления печати. Активно участвовал в общественной жизни России, примыкая к лагерю славянофилов. Г. — автор более 200 научных работ, переводов с восточных и европейских языков, наиболее значимые: «Землеведение Азии: география стран, находящихся в непосред­ственных сношениях с Россиею, т. е. Китайской империи, Независимой Татарии, Персии и Сибири» (Т. 1—8; СПб., 1856—1873), «О скифском народе саках» (1871). Лит.: Веселовский Н. И. Василий Васильевич Григорьев по его письмам и трудам. 1816—1881. СПб., 1887.