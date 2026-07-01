Григорьев, Василий Николаевич (1852, Москва ‒ 05.02.1925, Москва)

Григо`рьев, Василий Николаевич (1852, Москва — 05.02.1925, Москва) — российский статистик, экономист, публицист народнического направления. Окончил Николаевское инженерное училище, служил офицером-сапером. Поступил в Петровскую земледельческую академию, за подачу коллективного студенческого протеста в 1876 административно выслан в г. Пудож. В 1880 исследовал Павловские промыслы (Нижегород­ская губ.), затем 2 года заведовал статистическим отделом рязанского губернского земства , где работы были прекращены вследствие дискуссии с земцами. На основании материалов, собранных на местах, Г. подготовил исследование: «Переселения кресть­ян Рязанской губернии» (М., 1885), премированное Московским университетом. В 1886—1897 заведовал статистическим отделом Москвы. С 1896 состоял членом Московской городской управы, принимал участие в различных комиссиях и комитетах городского хозяйства. Редактировал «Известия Городской думы». Член статистического отделения Москов­ского юридического общества (1885—1899). Сотрудничал в «Юридиче­ском вестнике», «Русской мысли», «Русских ведомостях», где публиковал работы по статистике, промыслам, городскому хозяйству. Близкий друг писателя В. Г. Короленко. После Октябрьской революции 1917 критиковал большевиков на страницах эсэровской печати, неоднократно подвергался кратковременным арестам. В 1-й половине 1920-х составлял библиографический указатель зем­ской статистической литературы. Соч.: Статистический атлас города Москвы. М., 1890; Перепись Петербурга 15 декабря 1890 г. М., 1891; Влияние урожаев и хлебных цен на городское население // Влияние урожаев и хлебных цен на некоторые стороны русского народного хозяйства. Т. 2. СПб., 1897; Предметный указатель материалов в зем­ско-статистических трудах с 1860-х г. по 1917 г. Вып. 1—2. М., 1926—1927.