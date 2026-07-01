Григоренко, Пётр Григорьевич (16[29].10.1907, с. Борисовка, Бановская вол. Бердянского уезда Таврической губ. ‒ 21.02.1987, г. Нью-Йорк)

Григоре`нко, Пётр Григорьевич (16[29].10.1907, с. Борисовка, Бановская вол. Бердянского уезда Таврической губ. — 21.02.1987, г. Нью-Йорк) — участник диссидентского движения (см. Диссиденты в СССР), правозащитник, генерал-майор (1959). С 1922 по 1929 — член бюро комсомольской ячейки в с. Борисовка, работал помощником машиниста в железнодорожном депо Юзовки (Донецка). В 1929—1931 учился в Харьковском технологическом институте. С 1931 учился в Военно-технической академии в Ленинграде, в Военно-инженерной академии в Москве. В 1939 — офицер Генштаба в управлении фронтовой группы во время боев на р. Халхин-Голе. В 1942—1945 — участник Великой Отечественной войны, окончил войну в звании полковника. В 1945—1961 работал в Военной академии им. М. В. Фрунзе. После выступления 7 сентября 1961 на партийной конференции с требованием демо­кратизации внутрипартийной жизни был лишен депутатского мандата с формулировкой «за политическую незрелость», отстранен от преподавания в академии, получил строгий выговор и был переведен на службу в Дальневосточный военный округ . Осенью 1963 организовал подпольный Союз борьбы за возрождение ленинизма. 1 февраля 1964 задержан органами Комитета государ­ственной безопасности в аэропорту Хабаровска, доставлен в Москву во внутреннюю тюрьму КГБ. Обвинен в «антисоветской агитации и пропаганде», а затем направлен на судебно-психиатрическую экспертизу в Институт общей и судебной психиатрии им. Сербского, признан невменяемым. С 1964 по 1965 находился на принудительном лечении в Ленинградской спецпсихбольнице, разжалован в рядовые. После работал сторожем, экскурсоводом, грузчиком. В 1966 включился в поддержку борьбы крымских татар за возвращение на историческую родину. В 1967—1968 — организатор и активный участник петиционных кампаний в защиту А. И. Гинзбурга, Ю. Т. Галанскова, А. Т. Марченко и др. Выступил в защиту протестовавших против ввода войск в Чехословакию. В 1969 выступил общественным защитником участников массовых волнений в г. Чирчике. Арестован в Ташкенте. С 1970 по 1974 находился на принудительном лечении в Черняховской спецбольнице. В мае 1976 — член-основатель Московской Хельсинкской группы (МХГ). В январе 1977 — один из инициаторов создания при МХГ Рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях. Участвовал в создании Украинской Хельсинкской группы (УХГ), вошел в число ее членов-учредителей. 30 ноября 1977 выехал на лечение в США. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1978 лишен советского граждан­ства. Продолжал правозащитную деятельность: стал зарубежным представителем УХГ. Соч.: Мысли сумасшедшего: Избранные письма и выступления Петра Григорьевича Григоренко. Амстердам, 1973; Сборник статей. Нью-Йорк, 1977; В подполье можно встретить только крыс… М., 1997. Лит.: Казнимые сумасшествием: Сборник документальных материалов о психиатрических преследованиях инакомыслящих в СССР / Ред. А. Артемова, Л. Рар, М. Славинский. Франкфурт-на-Майне, 1971; Коротенко А. И., Аликина Н. В. Советская психиатрия: Заблуждения и умысел. Киев, 2002; Россия и российская эмиграция в воспоминаниях и дневниках. Т. 4. Ч. 1. М., 2005; Каждый выбирает для себя... Памяти выдающегося правозащитника генерала П. Григоренко / Ред. А. Григоренко, И. Рейф. М., 2014.