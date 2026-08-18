Гридь, Гридьба (от др.-сканд. griði ‒ «домочадец», «слуга», или grið ‒ «убежище в доме» или «право на проживание в доме»)

Гри`дь, Гри`дьба (от др.-сканд. griði — «домочадец», «слуга», или grið — «убежище в доме» или «право на проживание в доме») — собирательное обозначение воинов на княже­ской службе. В древнерусских источниках встречаются производные от этого слова: «гридин» для обозначения одного представителя воинского контингента при князе, «гридити» в значении «нести военную службу», «гридьствие» со значением «дружба», «верность» и «гридница» в значении «помещение для собраний в княжеских хоромах». Летописные данные всегда говорят о Г. как о военных. По краткой редакции Русской правды, жизнь Г. оценивалась так же, как жизнь полноправного свободного человека (в 40 гривен). Специфика этой профессиональной или социальной группы до конца не ясна. Недавно П. С. Стефанович предложил считать Г. особым военным контингентом, аналогичным тем, которые содержали некоторые правители ранних государств Средневековой Европы (так называемая большая дружина ). Лит.: Мрочек-Дроздовский П. Н. Исследования о Русской Правде. Приложение ко второму выпуску. М., 1886. С. 28; Горский 1989. С. 49—50; Стефанович П. С. «Большая дружина» в Древней Руси // Российская история . 2011. № 5. С. 78—90.