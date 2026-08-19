Грибовский, Адриан Моисеевич (26.08[06.09].1767, г. Лубны Полтавской губ. ‒ 27.01[08.02].1834, с. Щурово Рязанской губ.)

Грибо`вский, Адриан Моисеевич (26.08[06.09].1767, г. Лубны Полтавской губ. — 27.01[08.02].1834, с. Щурово Рязанской губ.) — российский государственный деятель. Сын есаула. Учился в Московском университете (1778—1783). В 1784—1786 служил секретарем под началом Г. Р. Державина, затем казначеем Олонецкого приказа общественного призрения. Вышел в отставку, проиграв в карты казенные деньги ( дело прекращено по ходатайству Державина). В 1787—1792 служил в военно-походной канцелярии Г. А. Потемкина; правитель канцелярии фаворита императрицы Екатерины II П. А. Зубова. Полковник (1793). Получив, благодаря Зубову, доступ в покои императрицы, исполнял обязанность ее секретаря, в 1795 назначен ее статс-секретарем. По распоряжению Екатерины II работал над проектом «Свода государственных установлений», предусматривавшего реорганизацию Сената. С восшествием на престол императора Павла I выслан из Санкт-Петербурга (январь 1797). В 1798—1801 находился в заключении по обвинению в пропаже картин из Таврического дворца и незаконных переселениях казенных крестьян. Жил в отставке, растратив свое состояние финансовыми авантюрами и расходами на судебный процесс по обвинению в умышленном банкротстве. Лит.: Бильбасов В. А. А. Грибов­ский, составитель записок о Екатерине Великой // Русская старина. 1892. № 1; Кочеткова Н. Д. Грибовский А. М. // Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 1. Л., 1988. С. 228—231; Шубинский С. Н. Исторические очерки и рассказы. СПб., 1911.