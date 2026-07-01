ГРЕЙ (Grey) Джордж

Британский офи­цер, ис­сле­до­ва­тель Ав­ст­ра­лии, ко­ло­ни­аль­ный ад­ми­ни­ст­ра­тор.

В 1829–37 слу­жил в брит. фло­те, по уволь­не­нии в за­пас со­вер­шил 2 экс­пе­ди­ции в Зап. Ав­ст­ра­лию: в 1837–38 ис­сле­до­вал сев.-зап. по­бе­ре­жье (рай­он зал. Кол­ли­ер), в 1838–1839 – зап. по­бе­ре­жье, где у 25° ю. ш., сле­дуя на се­вер мо­рем от г. Перт, от­крыл р. Гас­койн. На об­рат­ном пу­ти по­тер­пел кру­ше­ние в рай­оне прол. Гел­винк, к се­ве­ру от не­го от­крыл устье р. Мер­чи­сон, впер­вые прой­дя бе­регом до г. Перт. В 1840 на­зна­чен гу­бер­на­то­ром Юж. Ав­ст­ра­лии. Впо­след­ст­вии на­зна­чал­ся на гу­бер­на­тор­ские долж­но­сти в ко­ло­ни­ях, где обо­ст­ря­лись кон­флик­ты ме­ж­ду брит. по­се­лен­ца­ми и ко­рен­ны­ми жи­те­ля­ми, по­лу­чил из­вест­ность как ис­кус­ный ад­ми­ни­ст­ра­тор и ди­пло­мат . В 1843–54, 1861–74 гу­бер­на­тор Но­вой Зе­лан­дии (пер­вым ис­сле­до­вал обы­чаи и уст­ные пре­да­ния мао­ри), в 1854–61 гу­бер­на­тор Кап­ской ко­ло­нии. В 1848 по­жа­ло­ван ры­цар­ским ти­ту­лом. В 1874–94 чл. За­ко­но­дат. со­б­ра­ния, в 1877–79 пре­мьер-мин. Но­вой Зе­лан­дии.