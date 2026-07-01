ГРЕЙ (Grey) Джордж
Британский офицер, исследователь Австралии, колониальный администратор.
В 1829–37 служил в брит. флоте, по увольнении в запас совершил 2 экспедиции в Зап. Австралию: в 1837–38 исследовал сев.-зап. побережье (район зал. Коллиер), в 1838–1839 – зап. побережье, где у 25° ю. ш., следуя на север морем от г. Перт, открыл р. Гаскойн. На обратном пути потерпел крушение в районе прол. Гелвинк, к северу от него открыл устье р. Мерчисон, впервые пройдя берегом до г. Перт. В 1840 назначен губернатором Юж. Австралии. Впоследствии назначался на губернаторские должности в колониях, где обострялись конфликты между брит. поселенцами и коренными жителями, получил известность как искусный администратор и дипломат. В 1843–54, 1861–74 губернатор Новой Зеландии (первым исследовал обычаи и устные предания маори), в 1854–61 губернатор Капской колонии. В 1848 пожалован рыцарским титулом. В 1874–94 чл. Законодат. собрания, в 1877–79 премьер-мин. Новой Зеландии.