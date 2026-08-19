ГРЕВС Иван Михайлович

Российский ис­то­рик.

В 1883 окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гич. фа­куль­тет С.-Пе­терб. ун-та, где под влия­ни­ем В. Г. Ва­силь­ев­ско­го за­ни­мал­ся ис­то­ри­ей сред­них ве­ков, и в ча­ст­но­сти изу­че­ни­ем ис­то­ков ев­ро­пейского фео­да­лиз­ма. Проф. C.-Пе­тер­бург­ско­го (с 1914 Пет­рогр., с 1924 Ле­нингр.) ун-та в 1899–1941 и Выс­ших жен­ских (Бес­ту­жев­ских) кур­сов в C.-Пе­тер­бур­ге в 1892–1918. Ре­зуль­та­том ис­сле­до­ва­ния аг­рар­ных от­но­ше­ний в Древ­нем Ри­ме яви­лась мо­но­гра­фия «Очер­ки из ис­то­рии рим­ско­го зем­ле­вла­де­ния (пре­иму­ще­ст­вен­но во вре­мя Им­пе­рии)» (т. 1, 1899). В этом тру­де под воз­дей­ст­ви­ем идей Н. Д. Фюс­тель де Ку­лан­жа Г. от­стаи­вал ге­не­тич. связь позд­ней ан­тич­но­сти и ран­не­го Сред­не­ве­ко­вья, а в рим. зем­ле­вла­дельч. зна­ти ви­дел про­образ но­во­го феод. клас­са. Позд­нее Г. об­ра­тил­ся к Сред­не­ве­ко­вью, сна­ча­ла ран­не­му, за­тем клас­си­че­ско­му, за­ни­мал­ся разл. те­ма­ми – фео­да­лиз­мом во Фран­ции, итал. го­род­ски­ми ком­му­на­ми, куль­ту­рой пред­ре­нес­сан­са («Очер­ки фло­рен­тий­ской куль­ту­ры», 1903–05, очер­ки о Дан­те, 1913 и 1923); раз­ра­ба­ты­вал ком­плекс­ный под­ход к изу­че­нию ис­то­рии го­ро­да как цель­но­го со­ци­аль­но­го и ду­хов­но­го ор­га­низ­ма. Мно­го сил Г. от­да­вал пе­да­го­гич. дея­тель­но­сти, к ко­то­рой все­гда ис­пы­ты­вал боль­шое вле­че­ние. В ун-те он за­ни­мал­ся ор­га­ни­за­ци­ей спец. ме­дие­ви­сти­че­ско­го ка­би­не­та, при­спо­соб­лен­но­го для са­мо­стоят. на­уч. ра­бо­ты сту­ден­тов, раз­ра­ба­ты­вал и вёл как в ун-те, так и на Бес­ту­жев­ских кур­сах спец. ис­то­рич. се­ми­на­ры, про­во­дил для сво­их уче­ни­ков ис­то­рич. экс­кур­сии по го­ро­дам Ита­лии, с тем что­бы во­очию по­зна­ко­мить их с куль­ту­рой зап. Сред­не­ве­ко­вья. По­сле Окт. ре­во­лю­ции 1917, ко­гда по­езд­ки на За­пад ста­ли за­труд­ни­тель­ны­ми, ув­лёк­ся отеч. крае­ве­де­ни­ем и спе­ци­аль­но – пе­тер­бург­ским, явив­шись ос­но­во­по­лож­ни­ком ори­ги­наль­ной ис­то­ри­ко-куль­тур­ной экс­кур­си­он­ной шко­лы. В по­след­ние го­ды жиз­ни Г. вер­нул­ся к ис­сле­до­ва­нию те­мы круп­но­го зем­ле­вла­де­ния в Ри­ме. По­смерт­но опуб­ли­ко­ва­на его на­уч­но-по­пу­ляр­ная кн. «Та­цит» (1946).

Автор статьи: Фролов Э.Д.