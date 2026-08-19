ГРЕВС Иван Михайлович
Российский историк.
В 1883 окончил историко-филологич. факультет С.-Петерб. ун-та, где под влиянием В. Г. Васильевского занимался историей средних веков, и в частности изучением истоков европейского феодализма. Проф. C.-Петербургского (с 1914 Петрогр., с 1924 Ленингр.) ун-та в 1899–1941 и Высших женских (Бестужевских) курсов в C.-Петербурге в 1892–1918. Результатом исследования аграрных отношений в Древнем Риме явилась монография «Очерки из истории римского землевладения (преимущественно во время Империи)» (т. 1, 1899). В этом труде под воздействием идей Н. Д. Фюстель де Куланжа Г. отстаивал генетич. связь поздней античности и раннего Средневековья, а в рим. землевладельч. знати видел прообраз нового феод. класса. Позднее Г. обратился к Средневековью, сначала раннему, затем классическому, занимался разл. темами – феодализмом во Франции, итал. городскими коммунами, культурой предренессанса («Очерки флорентийской культуры», 1903–05, очерки о Данте, 1913 и 1923); разрабатывал комплексный подход к изучению истории города как цельного социального и духовного организма. Много сил Г. отдавал педагогич. деятельности, к которой всегда испытывал большое влечение. В ун-те он занимался организацией спец. медиевистического кабинета, приспособленного для самостоят. науч. работы студентов, разрабатывал и вёл как в ун-те, так и на Бестужевских курсах спец. историч. семинары, проводил для своих учеников историч. экскурсии по городам Италии, с тем чтобы воочию познакомить их с культурой зап. Средневековья. После Окт. революции 1917, когда поездки на Запад стали затруднительными, увлёкся отеч. краеведением и специально – петербургским, явившись основоположником оригинальной историко-культурной экскурсионной школы. В последние годы жизни Г. вернулся к исследованию темы крупного землевладения в Риме. Посмертно опубликована его научно-популярная кн. «Тацит» (1946).
Автор статьи: Фролов Э.Д.