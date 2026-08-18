ГРЕНГОР (Гренгуар, Грингуар) (Gringore, Gringoire) Пьер

Французский по­эт, дра­ма­тург .

Вхо­дил в со­став те­ат­раль­но­го со­об­ще­ст­ва «Без­за­бот­ные ре­бя­та», был при­двор­ным по­этом Лю­до­ви­ка XII. Ле­ген­да о Г. как о по­эте бо­ге­мы, раз­ви­тая в 19 в. в ро­мане В. Гю­го «Со­бор Па­риж­ской Бо­го­ма­те­ри» и в пье­се Т. де Бан­ви­ля «Грин­гу­ар», не име­ет дос­та­точ­ных ис­то­рич. ос­но­ва­ний. В об­шир­ном, впол­не сред­не­ве­ко­вом по ду­ху, лит. на­сле­дии Г. вы­де­ля­ют­ся мо­раль­но-ди­дак­тич. по­эмы: «За­мок тру­да» («Château de labour», 1499), «За­мок люб­ви» («Château d’amours», 1500) и др.; са­ти­рич. за­ри­сов­ки, пам­фле­ты, в т. ч. вос­хва­ляю­щий ин­кви­зи­цию «Бла­зон о ере­ти­ках» («Bla­zon des hérétiques», 1524). Как об­раз­цы до­ре­нес­санс­но­го франц. те­ат­ра боль­шой ин­те­рес пред­став­ля­ют жи­тие «Мис­те­рия свя­то­го Лю­до­ви­ка» («Mystère de saint Louis», опубл. в 1877), а так­же со­ти: вы­смеи­ваю­щая па­пу Рим­ско­го Юлия II «Иг­ра о прин­це ду­ра­ков» («Jeu du Prin­ce des sotz», пост. в 1512) и др.

Сочинения: Œuvres complètes. P., 1858–1877. Vol. 1–2.

Автор статьи: Го­луб­ков А.В.