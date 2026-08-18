ГРЕНГОР (Гренгуар, Грингуар) (Gringore, Gringoire) Пьер
Французский поэт, драматург.
Входил в состав театрального сообщества «Беззаботные ребята», был придворным поэтом Людовика XII. Легенда о Г. как о поэте богемы, развитая в 19 в. в романе В. Гюго «Собор Парижской Богоматери» и в пьесе Т. де Банвиля «Грингуар», не имеет достаточных историч. оснований. В обширном, вполне средневековом по духу, лит. наследии Г. выделяются морально-дидактич. поэмы: «Замок труда» («Château de labour», 1499), «Замок любви» («Château d’amours», 1500) и др.; сатирич. зарисовки, памфлеты, в т. ч. восхваляющий инквизицию «Блазон о еретиках» («Blazon des hérétiques», 1524). Как образцы доренессансного франц. театра большой интерес представляют житие «Мистерия святого Людовика» («Mystère de saint Louis», опубл. в 1877), а также соти: высмеивающая папу Римского Юлия II «Игра о принце дураков» («Jeu du Prince des sotz», пост. в 1512) и др.
Сочинения: Œuvres complètes. P., 1858–1877. Vol. 1–2.
Автор статьи: Голубков А.В.