ГРЕНАДА (Grenada)

Ост­ров­ное го­су­дар­ст­во в Вест-Ин­дии.

Об­щие све­де­ния

Г. рас­по­ло­же­на на о. Гре­на­да и юж. час­ти о-вов Гре­на­ди­ны, вхо­дя­щих в груп­пу Ма­лых Ан­тиль­ских о-вов. На се­ве­ро-вос­то­ке уз­ким про­ли­вом от­де­ле­но от гос-ва Сент-Вин­сент и Гре­на­ди­ны. Пл. 344 км2. Нас. 89,7 тыс. чел. (2006). Сто­ли­ца – Сент-Джорд­жес. Офиц. язык – анг­лий­ский. Де­неж­ная еди­ни­ца – вос­точ­но­ка­риб­ский дол­лар. Адм.-терр. де­ле­ние: 6 ок­ру­гов и 1 за­ви­си­мая тер­ри­тория.

Г. – член ООН (1974), ВТО (1996), МВФ (1975), МБРР (1975), ОАГ (1975).

Автор статьи: Ша­ба­ли­на Е. Ю.

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

Г. – уни­тар­ное гос-во. Вхо­дит в Со­дру­же­ст­во. Кон­сти­ту­ция при­ня­та 19.12.1973. Фор­ма прав­ле­ния – кон­сти­ту­ци­он­ная мо­нар­хия . Гла­ва гос-ва – брит. мо­нарх, пред­став­лен­ный ге­не­рал-гу­бер­на­то­ром (на­зна­ча­ет­ся ко­ро­ной).

Выс­ший за­ко­но­дат. ор­ган – двух­па­лат­ный пар­ла­мент, со­стоя­щий из Се­на­та (13 чле­нов: 10 на­зна­ча­ют­ся ге­не­рал-гу­бер­на­то­ром и 3 – ли­де­ром оп­по­зи­ции ) и Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей (15 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых все­об­щим го­ло­со­ва­ни­ем на 5 лет).

Ис­пол­нит. власть осу­ще­ст­в­ля­ет­ся пра­ви­тель­ст­вом – Ка­би­не­том ми­ни­ст­ров во гла­ве с пре­мьер-ми­ни­ст­ром, на­зна­чае­мым ге­не­рал-гу­бер­на­то­ром из со­ста­ва чле­нов Па­ла­ты пред­ста­ви­те­лей.

В Г. су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Сре­ди ве­ду­щих пар­тий – Но­вая нац. пар­тия и Нац. де­мо­кра­тич. кон­гресс.

При­ро­да

Ост­ро­ва рас­по­ло­же­ны в вост. сег­мен­те Ан­тиль­ских ост­ро­вов; име­ют вул­ка­нич. про­ис­хо­ж­де­ние, час­тич­но окайм­ле­ны ко­рал­ло­вы­ми ри­фа­ми. Б. ч. круп­ней­ше­го о. Гре­на­да за­ни­ма­ет гор­ный мас­сив, со­стоя­щий из не­сколь­ких вул­ка­нич. ко­ну­сов выс. до 840 м (го­ра Сент-Ка­те­рин – выс­шая точ­ка Г.). На скло­нах мас­си­ва – го­ря­чие ис­точ­ни­ки. Вдоль по­бе­ре­жий Ка­риб­ско­го м. про­тя­ги­ва­ют­ся низ­мен­но­сти.

Кли­мат тро­пи­че­ский пас­сат­ный. Сред­не­ме­сяч­ные темп-ры 25–28 °С. Осад­ков в год от 1500 мм на юго-за­па­де стра­ны до 3000 мм и вы­ше на на­вет­рен­ных сев.-вост. скло­нах гор. Влаж­ный се­зон длит­ся с ию­ня по но­ябрь, в этот пе­ри­од тер­ри­то­рия Г. не­ред­ко под­вер­же­на ура­га­нам.

Со скло­нов гор сте­ка­ют ко­рот­кие бур­ные ре­ки; в верх­ней час­ти гор­но­го мас­си­ва на о. Гре­на­да есть не­боль­шие вул­ка­нич. озё­ра.

Ко­рен­ные влаж­ные тро­пич. веч­но­зе­лё­ные ле­са на б. ч. тер­ри­то­рии за­ме­ще­ны ис­кусств. на­са­ж­де­ния­ми (сви­те­ния, со­сна ка­риб­ская и др.) или с.-х. угодь­я­ми. Фраг­мен­ты ко­рен­ных ле­сов со­хра­ни­лись пре­им. в верх­ней час­ти гор­но­го мас­си­ва на о. Гре­на­да, где соз­дан лес­ной за­каз­ник Гранд-Этан об­щей пл. 1544 га. По по­бе­режь­ям ост­ро­вов Гре­на­да и Кар­риа­ку мес­та­ми встре­ча­ют­ся ман­гро­вые за­рос­ли. Фау­на мле­ко­пи­таю­щих силь­но обед­не­на в ре­зуль­та­те пол­но­го ис­треб­ле­ния ви­дов в пе­ри­од ев­ропейской ко­ло­ни­за­ции и ут­ра­ты ме­сто­оби­та­ний. Сре­ди ин­тро­ду­ци­ро­ван­ных ев­ро­пей­ца­ми ви­дов – мар­тыш­ка мо­на, ман­густ. Мно­го птиц (св. 150 ви­дов), в т. ч. на­хо­дя­щая­ся под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния гренад­ская гор­ли­ца (эн­де­мик и национальный сим­вол Г.). В от­ли­чие от б. ч. Ан­тиль­ских о-вов, в Г. нет по­пу­га­ев. Раз­но­об­раз­ны око­ло­вод­ные пти­цы, во­робьи­ные, ко­либ­ри, го­лу­би. На мел­ких не­оби­тае­мых ост­ров­ках и ска­лах гнез­дят­ся мор­ские пти­цы (бу­рая олу­ша, ве­ли­ко­леп­ный фре­гат и др.)

Автор статьи: Ко­па-Ов­ди­ен­ко Н. В.

На­се­ле­ние. Ре­ли­гия

Бо́ль­шая часть (84,9%) на­се­ле­ния Г. – вест-инд­ские не­гры (гре­над­цы), го­во­ря­щие на гре­над­ском кре­оль­ском яз. на англ. ос­но­ве, из них 56% – не­гры и 44% – му­ла­ты. 5,9% со­став­ля­ют ин­допа­ки­стан­цы, ос­таль­ные – аме­ри­кан­цы, бри­тан­цы, вы­ход­цы с др. ост­ро­вов Вест-Ин­дии.

Ро­ж­дае­мость 22,1 на 1000 жит., смерт­ность 6,9 на 1000 жит.; мла­денч. смерт­ность 14,3 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных (2006). По­ка­за­тель фер­тиль­но­сти 2,3 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну. Эмиг­ра­ция тра­ди­ци­он­но пре­вы­ша­ет им­ми­гра­цию (ми­гра­ци­он­ное саль­до –12,6 на 1000 жит., 2006). До­ля де­тей до 15 лет 33,4%, лиц по­жи­ло­го воз­рас­та (65 лет и стар­ше) 3,3%. В ср. на 100 жен­щин при­хо­дит­ся 97 муж­чин. Ср. ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 64,9 го­да (муж­чи­ны – 63,1, жен­щи­ны – 66,7 го­да, 2006). Ср. плот­ность на­се­ле­ния вы­со­кая – 261 чел./км2. Св. 97% нас. про­жи­ва­ет на о. Гре­на­да. Ок. 40% нас. стра­ны со­сре­до­то­че­но в сто­ли­це и её при­го­ро­дах; в Сент-Джорд­же­се, вклю­чая ку­рорт­ный р-н Гранд-Энс, ок. 35 тыс. жит. (2006). Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное нас. ок. 42 тыс. чел.; 62% ра­бо­таю­щих за­ня­то в сфе­ре ус­луг, 24% – в с. х-ве, 14% – в пром-сти и строи­тель­ст­ве (1999). Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 12% (2006).

Ре­лиг. со­став (2004–05): ок. 53% нас. – ка­то­ли­ки; ок. 33% – про­тес­тан­ты (ад­вен­ти­сты седь­мо­го дня, ме­то­ди­сты, пре­сви­те­риа­не, пли­мут­ские бра­тья, по­сле­до­ва­те­ли Ар­мии Спа­се­ния), ок. 14% – англи­ка­не.

Автор статьи: Ша­ба­ли­на Е. Ю. (на­се­ле­ние).

Ис­то­ри­че­ский очерк

Ост­ров Гре­на­да был от­крыт Х. Ко­лум­бом в 1498 (на­зван им Конcепсьон, Concepción). В это вре­мя на­се­ле­ние ост­ро­ва со­став­ля­ли ка­ри­бы, пе­ре­се­лив­шие­ся сю­да из Юж. Аме­ри­ки и вы­тес­нив­шие пле­ме­на ара­ва­ков. Позд­нее ост­ров был за­хва­чен анг­ли­ча­на­ми, ко­то­рые, од­на­ко, в 1609 по­ки­ну­ли его. В 1649 про­дан ме­ст­ны­ми во­ж­дя­ми франц. тор­гов­цам, у ко­то­рых он, в свою оче­редь, был ку­п­лен франц. гу­бер­на­то­ром о. Мар­ти­ни­ка. В 1650 ос­но­ва­но пер­вое ев­роп. по­се­ле­ние, на мес­те ко­то­ро­го позд­нее воз­ник г. Сент-Джорд­жес, став­ший сто­ли­цей ост­ро­ва. С 1674 Г. – ко­ло­ния франц. ко­ро­ны. В 1762 её за­хва­ти­ли анг­ли­ча­не (по Па­риж­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1763 она бы­ла за­кре­п­ле­на за Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей). В 1833 в Г., как и во всех брит. вла­де­ни­ях, от­ме­не­но раб­ст­во. В 1877 Г. при­об­ре­ла ста­тус ко­ло­нии брит. ко­ро­ны, в 1885–1956 управ­ля­лось ад­ми­ни­ст­ра­ци­ей брит. ко­ло­нии На­вет­рен­ные о-ва, в 1958–62 в со­ста­ве соз­дан­ной Ве­ли­кобри­та­ни­ей Вест-Инд­ской фе­де­ра­ции. В мар­те 1967 по­лу­чи­ла ста­тус «ас­со­ции­ро­ван­но­го с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей го­су­дар­ст­ва» с пра­вом внутр. са­мо­управ­ле­ния. 7.2.1974 Г. по­лу­чи­ла не­за­ви­си­мость в со­ста­ве Со­дру­же­ст­ва. 13.3.1979 в ре­зуль­та­те бес­кров­но­го пе­ре­во­ро­та к вла­сти в Г. при­шло Нар. ре­во­люц. пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с М. Би­шо­пом, ко­то­рое ори­ен­ти­ро­ва­лось на со­труд­ни­че­ст­во с Ку­бой и др. со­циа­ли­стич. стра­на­ми. В кон. 1970-х – нач. 1980-х гг. Г. под­вер­глась по­ли­тич. и эко­но­мич. бой­ко­ту со сто­ро­ны США. Свер­же­ние Нар. ре­во­люц. пра­ви­тель­ст­ва (14.10.1983) и убий­ст­во Би­шо­па 19.10.1983 да­ли по­вод США при под­держ­ке Орг-ции вос­точ­но-ка­риб­ских го­су­дарств к воо­руж. втор­же­нию в Г. (25.10.1983). Стра­на бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на, близ­кие к Би­шо­пу по­ли­ти­ки аре­стова­ны, а ку­бин. ра­бо­чие выс­ла­ны на ро­ди­ну. В дек. 1984 в Г. про­шли вы­бо­ры, по ре­зуль­та­там ко­то­рых бы­ло сфор­ми­ро­ва­но пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с ли­де­ром Но­вой нац. пар­тии Г. О. Блей­зом. В 1985 иностр. вой­ска бы­ли вы­ве­де­ны с тер­ри­то­рии Г. На по­сле­дую­щих вы­бо­рах (1990, 1995, 1999, 2003) Но­вая нац. пар­тия и Нац. де­мо­кра­тич. кон­гресс по­лу­чи­ли под­держ­ку боль­шин­ст­ва из­би­ра­те­лей. Пра­ви­тель­ст­во Г. с 1995 бес­смен­но воз­глав­ля­ет К. К. Мит­челл. В сент. 2004 и в ию­ле 2005 на Г. об­ру­ши­лись ура­га­ны, 95% зда­ний сто­ли­цы бы­ло раз­ру­ше­но, по­стра­да­ло хо­зяй­ст­во стра­ны, его ин­фра­струк­ту­ра.

Хо­зяй­ст­во

Объ­ём ВВП 437,2 млн. долл. (по пари­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти, 2004), в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния ок. 4800 долл. Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,787 (66-е ме­сто сре­ди 177 стран ми­ра, 2005). За чер­той бед­но­сти про­жи­ва­ет 32% нас. (2000). В струк­ту­ре ВВП рас­тёт до­ля сфе­ры ус­луг (70% в 1996; 76,5% в 2005), сни­жа­ет­ся до­ля с. х-ва и ры­бо­лов­ст­ва (со­от­вет­ст­вен­но 11% и 5,4%); до­ля пром-сти и строи­тель­ст­ва прак­ти­че­ски ста­биль­на (19% и 18,1%).

Ос­но­ва эко­но­ми­ки – об­слу­жи­ва­ние иностр. ту­ри­стов. Осо­бое вни­ма­ние уде­ля­ет­ся кру­из­но­му ту­риз­му, а так­же от­ды­ху, свя­зан­но­му с арен­дой яхт. Г. по­се­ти­ли 364 тыс. чел. (2004), в осн. из США, стран Вест-Ин­дии, а так­же Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ка­на­ды; до­хо­ды от ту­риз­ма со­став­ля­ют 103,6 млн. долл. (2003). Глав­ные ку­рорт­ные рай­оны рас­по­ло­же­ны на юго-зап. по­бе­ре­жье о. Гре­на­да. Важ­ную роль в эко­но­ми­ке стра­ны про­дол­жа­ет иг­рать с. х-во, обес­пе­чи­ваю­щее осн. часть экс­порт­ных до­хо­дов.

Зна­чит. ущерб хо­зяй­ст­ву стра­ны, пре­ж­де все­го ту­ри­стич. ин­фра­струк­ту­ре и аг­рар­но­му сек­то­ру, на­но­сят тро­пич. ура­га­ны. Так, в ре­зуль­та­те ура­га­нов Иван (сент. 2004) и Эми­ли (июль 2005) по­стра­да­ло ок. 85% гос­ти­нич­но­го фон­да и зна­чит. часть по­са­док мус­кат­но­го оре­ха, гл. экс­порт­ной куль­ту­ры (в 2005 объ­ём про­дук­ции рас­те­ние­вод­ст­ва со­кра­тил­ся на 60% по срав­не­нию с 2003). В с. х-ве ак­тив­но дей­ст­ву­ет гос. про­грам­ма по ре­куль­ти­ва­ции план­та­ций мус­кат­но­го оре­ха (по про­гно­зам, за­вер­шит­ся к 2010–12).

Эко­но­мич. по­ли­ти­ка на­прав­ле­на на умень­ше­ние ро­ли гос. сек­то­ра и по­вы­ше­ние его эф­фек­тив­но­сти, со­кра­ще­ние внеш­ней за­дол­жен­но­сти (56,2% ВВП в 2000; 129,4% в 2004), сни­же­ние уров­ня бед­но­сти и др. Сти­му­ли­ру­ет­ся раз­ви­тие ме­ж­ду­нар. ту­риз­ма, ак­тив­но при­вле­ка­ют­ся иностр. ин­ве­сти­ции для раз­ви­тия гос­ти­нич­но­го хо­зяй­ст­ва, соз­да­ния объ­ек­тов ин­фра­струк­ту­ры.

Про­мыш­лен­ность . Ин­ду­ст­ри­аль­ный сек­тор тра­ди­ци­он­но ори­ен­ти­ро­ван на пе­ре­ра­бот­ку с.-х. про­дук­ции и про­из-во по­тре­би­тель­ских то­ва­ров для внутр. рын­ка. Про­из-во элек­тро­энер­гии 160 млн. кВт·ч (2003). В об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти со­з­да­ёт­ся 5,8% ВВП (2005); в 2001–05 объ­ё­мы про­из­вод­ст­ва сни­жа­лись в ср. на 4,5% в год. Дей­ст­ву­ют не­боль­шие пред­при­ятия по пе­ре­ра­бот­ке с.-х. сы­рья (вклю­чая про­из-во на­пит­ков, в т. ч. ро­ма, и си­га­рет), про­из-ву пше­нич­ной му­ки (из им­порт­но­го зер­на) и хле­бо­бу­лоч­ных из­де­лий, оде­ж­ды, хи­ми­ка­тов, бу­ма­ги и кра­сок, сбор­ке элек­трон­ных ком­по­нен­тов. Осн. про­из­водств. мощ­но­сти скон­цен­три­ро­ва­ны в окр. Сент-Джордж. Круп­ней­шая фаб­ри­ка по суш­ке, сор­ти­ров­ке и фа­сов­ке мус­кат­но­го оре­ха на­ходит­ся в Гуя­ве.

Сель­ское хо­зяй­ст­во . В струк­ту­ре аг­рар­но­го сек­то­ра на рас­те­ние­вод­ст­во при­хо­дит­ся 82% стои­мо­сти про­дук­ции, ры­бо­лов­ст­во 12,5%, жи­вот­но­вод­ст­во 3,5%, лес­ное хо­зяй­ст­во 2% (2003). Об­ра­ба­ты­ва­ет­ся ок. 36% тер­ри­то­рии Г., из них мно­го­лет­ние на­са­ж­де­ния 30%, паш­ня 6% (2005). Гл. то­вар­ная куль­ту­ра – мус­кат­ный орех, по про­из-ву (2747 т в 2004) и экс­пор­ту ко­то­ро­го (вклю­чая при­пра­ву из ше­лу­хи мус­кат­но­го оре­ха) Г. за­ни­ма­ет 6-е ме­сто в ми­ре. Об­щая пло­щадь по­са­док мус­кат­но­го оре­ха 5,6 тыс. га; при­род­ные ус­ло­вия по­зво­ля­ют со­би­рать три уро­жая в год. Гл. рай­он воз­де­лы­вания – се­ве­ро-вос­ток стра­ны (окр. Сент-Пат­рик). Др. важ­ные экс­порт­ные куль­ту­ры – пря­ные рас­те­ния (кар­да­мон, анис, фен­хель, гвоз­ди­ка; пре­им. на се­ве­ре и се­ве­ро-вос­то­ке стра­ны), ка­као-бо­бы (1,0 тыс. т, ок­ру­га Сент-Пат­рик и Сент-Марк на се­ве­ре Г.), ба­на­ны (4,1 тыс. т; окр. Сент-Эн­д­рю). Вы­ра­щи­ва­ют так­же цит­ру­со­вые (в т. ч. грейп­фрут и по­ме­ло 2,0 тыс. т, апель­си­ны 9,0 тыс. т и др.), ман­го (1,9 тыс. т), аво­ка­до (1,5 тыс. т), са­хар­ный тро­ст­ник, ко­ко­со­вые оре­хи (6,5 тыс. т), кор­не­пло­ды. Жи­вот­но­вод­ст­во тра­ди­ци­он­но ори­ен­ти­ро­ва­но на по­треб­но­сти внутр. рын­ка. По­го­ло­вье (тыс., 2004): овец 3,8, сви­ней 3,4, коз, 2,1, круп­но­го ро­га­то­го ско­та 0,9, пти­цы 600. Раз­ви­то мор. ры­бо­лов­ст­во (об­щий улов св. 2,5 тыс. т в 2003); часть уло­ва экс­пор­ти­ру­ет­ся (стои­мость про­даж 4,3 млн. долл. США).

Транс­порт . Во внутр. пе­ре­воз­ках пре­об­ла­да­ет ав­то­мо­биль­ный транс­порт. Об­щая про­тя­жён­ность ав­то­до­рог 1,1 тыс. км, в т. ч. 690 км с твёр­дым по­кры­ти­ем. Гл. ав­то­до­ро­га про­хо­дит вдоль по­бе­ре­жья о. Гре­на­да, свя­зы­вая адм. цен­тры ок­ру­гов. Важ­ней­ший мор. порт – Сент-Джорд­жес, где име­ют­ся два тер­ми­на­ла для приё­ма кру­из­ных су­дов; гру­зо­обо­рот кон­тей­нер­но­го тер­ми­на­ла 11,7 тыс. кон­тей­не­ров ДФЭ (2001). Ре­гу­ляр­ное па­ром­ное со­об­ще­ние с ост­ро­ва­ми Кар­риа­ку, Ма­лый Мар­ти­ник, а так­же с о. Сент-Вин­сент. Име­ют­ся 3 аэ­ро­дро­ма с твёр­дым по­кры­ти­ем взлёт­но-по­са­доч­ных по­лос (2005), в т. ч. ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт Пойнт-Са­ли­нас.

Внеш­няя тор­гов­ля . Им­порт то­ва­ров зна­чи­тель­но пре­вос­хо­дит экс­порт; объ­ём внеш­не­тор­го­во­го обо­ро­та 340 млн. долл. (2004), в т. ч. экс­порт 30 млн., им­порт 310 млн. долл. Г. экс­пор­ти­ру­ет мус­кат­ный орех и др. спе­ции (ок. 63% стои­мо­сти экс­пор­та с.-х. про­дук­ции), му­ку (ок. 20%), ры­бу, ка­као-бо­бы, фрук­ты и др., гл. обр. в стра­ны Орг-ции вос­точ­но­ка­риб­ских го­су­дарств (37% стои­мо­сти, 2004), США (12,2%), Ни­дер­лан­ды (7,9%), Гер­ма­нию (7,1%), Фран­цию (4,6%). Важ­ней­шие ста­тьи им­пор­та: пром. то­ва­ры, про­до­воль­ст­вие, ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние, то­п­ли­во и хи­ми­ка­ты. Гл. по­став­щи­ки то­ва­ров в Г.: Три­ни­дад и То­ба­го (29,6% стои­мо­сти), США (27,8%), Ве­ли­ко­бри­та­ния (4,8%). Ба­ланс внеш­ней тор­гов­ли ус­лу­га­ми ста­биль­но по­ло­жи­тель­ный; экс­порт 137 млн. долл., им­порт 79 млн. долл. (2003).

Автор статьи: Ша­ба­ли­на Е. Ю.

Воо­ру­жён­ные си­лы

Воо­руж. сил Г. (2004) не име­ет. Для ох­ра­ны мор. по­бе­ре­жья и под­дер­жа­ния внутр. по­ряд­ка име­ют­ся бе­ре­го­вая ох­ра­на (2 тыс. чел., 4 пат­руль­ных ка­те­ра) и по­ли­цей­ские фор­ми­ро­ва­ния (500 чел.). США ис­поль­зу­ют Г. как опор­ную во­ен.- мор. ба­зу и раз­ве­ды­ват. центр в ре­гио­не.

Здра­во­охра­не­ние. Спорт. Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния куль­ту­ры

В Г. на 100 тыс. жит. при­хо­дит­ся 5 вра­чей, 37 лиц ср. мед. пер­со­на­ла, 9 сто­ма­то­ло­гов (1999). Рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 5,7% ВВП (бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние – 71%, ча­ст­ный сек­тор – 29%) (2003). Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ные ин­фекц. за­бо­ле­ва­ния – бак­те­ри­аль­ная диа­рея, ге­па­тит А, брюш­ной тиф, ма­ля­рия (2003).

Нац. олим­пий­ский ко­ми­тет Г. соз­дан в 1984, в том же го­ду стал чле­ном МОК. Наи­бо­лее по­пу­ляр­ные ви­ды спор­та – па­рус­ный, пла­ва­ние, лёг­кая ат­ле­ти­ка, фут­бол.

Об­ра­зо­ва­ние по­строе­но по брит. сис­те­ме. На­чаль­ное и сред­нее об­ра­зо­ва­ние бес­плат­ное и обя­за­тель­ное для де­тей до 16 лет. В до­шко­ль­ных уч­ре­ж­де­ни­ях вос­пи­ты­ва­лось св. 80% де­тей, в на­чаль­ной и сред­ней шко­ле обу­ча­лось 100% уч-ся (2005). Уро­вень гра­мот­но­сти на­се­ле­ния стар­ше 15 лет со­став­ля­ет 95% (2005). Ун-т в Сент-Джорд­же­се (1976, ста­тус ун-та с 1993). Пуб­лич­ная б-ка (1853) и Нац. му­зей (1976) в Сент-Джорд­же­се.

Автор статьи: Не­ча­ев В. С. (здра­во­охра­не­ние).

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

Ин­фор­мац. агент­ст­во Г. ос­но­ва­но в 1947. Круп­ней­шие еже­не­дель­ные га­зе­ты: «The Grenadian Voice» (ок. 3500 экз.), «The Informer» (ок. 1500 экз.), «Grena­da Today» (ок. 2500 экз.) и «Spice Island Review» (ок. 3500 экз.). Гос. ра­дио­служ­ба Г. соз­да­на в 1955. Ве­ду­щие ра­дио­стан­ции: «Grenada Broadcasting Corporation» (с гос. и ча­ст­ным уча­сти­ем), «Voice of Grenada (MTV)» (круг­ло­су­точ­ное ве­ща­ние с авг. 1996), «Spice Capi­tal Radio», неск. ча­ст­ных ра­дио­стан­ций, ра­бо­таю­щих в диа­па­зо­не УКВ, в т. ч. «The Harbour Light» (с дек. 1991 ве­ща­ет 17 ч в су­тки). Те­ле­ви­зи­он­ные стан­ции: «Grenada Broadcasting Network», «Community Channel» (обе – с гос. уча­с­ти­ем); ча­ст­ные ка­бель­ные ка­на­лы: «Cable-TV MTV» и «Grenada Cablevision».

Иллюстрации:

Герб и флаг

Географическая карта

Географическая карта

Лес­ной за­каз­ник. Гранд-Этан. Архив БРЭ.

Вид ку­рорт­но­го рай­она Гранд-Энс. Архив БРЭ.

План­та­ции мус­кат­но­го оре­ха. Архив БРЭ.

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