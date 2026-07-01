ГРЕНАДА (Grenada)
Островное государство в Вест-Индии.
Общие сведения
Г. расположена на о. Гренада и юж. части о-вов Гренадины, входящих в группу Малых Антильских о-вов. На северо-востоке узким проливом отделено от гос-ва Сент-Винсент и Гренадины. Пл. 344 км2. Нас. 89,7 тыс. чел. (2006). Столица – Сент-Джорджес. Офиц. язык – английский. Денежная единица – восточнокарибский доллар. Адм.-терр. деление: 6 округов и 1 зависимая территория.
Г. – член ООН (1974), ВТО (1996), МВФ (1975), МБРР (1975), ОАГ (1975).
Автор статьи: Шабалина Е. Ю.
Государственный строй
Г. – унитарное гос-во. Входит в Содружество. Конституция принята 19.12.1973. Форма правления – конституционная монархия. Глава гос-ва – брит. монарх, представленный генерал-губернатором (назначается короной).
Высший законодат. орган – двухпалатный парламент, состоящий из Сената (13 членов: 10 назначаются генерал-губернатором и 3 – лидером оппозиции) и Палаты представителей (15 депутатов, избираемых всеобщим голосованием на 5 лет).
Исполнит. власть осуществляется правительством – Кабинетом министров во главе с премьер-министром, назначаемым генерал-губернатором из состава членов Палаты представителей.
В Г. существует многопартийная система. Среди ведущих партий – Новая нац. партия и Нац. демократич. конгресс.
Природа
Острова расположены в вост. сегменте Антильских островов; имеют вулканич. происхождение, частично окаймлены коралловыми рифами. Б. ч. крупнейшего о. Гренада занимает горный массив, состоящий из нескольких вулканич. конусов выс. до 840 м (гора Сент-Катерин – высшая точка Г.). На склонах массива – горячие источники. Вдоль побережий Карибского м. протягиваются низменности.
Климат тропический пассатный. Среднемесячные темп-ры 25–28 °С. Осадков в год от 1500 мм на юго-западе страны до 3000 мм и выше на наветренных сев.-вост. склонах гор. Влажный сезон длится с июня по ноябрь, в этот период территория Г. нередко подвержена ураганам.
Со склонов гор стекают короткие бурные реки; в верхней части горного массива на о. Гренада есть небольшие вулканич. озёра.
Коренные влажные тропич. вечнозелёные леса на б. ч. территории замещены искусств. насаждениями (свитения, сосна карибская и др.) или с.-х. угодьями. Фрагменты коренных лесов сохранились преим. в верхней части горного массива на о. Гренада, где создан лесной заказник Гранд-Этан общей пл. 1544 га. По побережьям островов Гренада и Карриаку местами встречаются мангровые заросли. Фауна млекопитающих сильно обеднена в результате полного истребления видов в период европейской колонизации и утраты местообитаний. Среди интродуцированных европейцами видов – мартышка мона, мангуст. Много птиц (св. 150 видов), в т. ч. находящаяся под угрозой исчезновения гренадская горлица (эндемик и национальный символ Г.). В отличие от б. ч. Антильских о-вов, в Г. нет попугаев. Разнообразны околоводные птицы, воробьиные, колибри, голуби. На мелких необитаемых островках и скалах гнездятся морские птицы (бурая олуша, великолепный фрегат и др.)
Автор статьи: Копа-Овдиенко Н. В.
Население. Религия
Бо́льшая часть (84,9%) населения Г. – вест-индские негры (гренадцы), говорящие на гренадском креольском яз. на англ. основе, из них 56% – негры и 44% – мулаты. 5,9% составляют индопакистанцы, остальные – американцы, британцы, выходцы с др. островов Вест-Индии.
Рождаемость 22,1 на 1000 жит., смертность 6,9 на 1000 жит.; младенч. смертность 14,3 на 1000 живорождённых (2006). Показатель фертильности 2,3 ребёнка на 1 женщину. Эмиграция традиционно превышает иммиграцию (миграционное сальдо –12,6 на 1000 жит., 2006). Доля детей до 15 лет 33,4%, лиц пожилого возраста (65 лет и старше) 3,3%. В ср. на 100 женщин приходится 97 мужчин. Ср. ожидаемая продолжительность жизни 64,9 года (мужчины – 63,1, женщины – 66,7 года, 2006). Ср. плотность населения высокая – 261 чел./км2. Св. 97% нас. проживает на о. Гренада. Ок. 40% нас. страны сосредоточено в столице и её пригородах; в Сент-Джорджесе, включая курортный р-н Гранд-Энс, ок. 35 тыс. жит. (2006). Экономически активное нас. ок. 42 тыс. чел.; 62% работающих занято в сфере услуг, 24% – в с. х-ве, 14% – в пром-сти и строительстве (1999). Уровень безработицы 12% (2006).
Религ. состав (2004–05): ок. 53% нас. – католики; ок. 33% – протестанты (адвентисты седьмого дня, методисты, пресвитериане, плимутские братья, последователи Армии Спасения), ок. 14% – англикане.
Автор статьи: Шабалина Е. Ю. (население).
Исторический очерк
Остров Гренада был открыт Х. Колумбом в 1498 (назван им Конcепсьон, Concepción). В это время население острова составляли карибы, переселившиеся сюда из Юж. Америки и вытеснившие племена араваков. Позднее остров был захвачен англичанами, которые, однако, в 1609 покинули его. В 1649 продан местными вождями франц. торговцам, у которых он, в свою очередь, был куплен франц. губернатором о. Мартиника. В 1650 основано первое европ. поселение, на месте которого позднее возник г. Сент-Джорджес, ставший столицей острова. С 1674 Г. – колония франц. короны. В 1762 её захватили англичане (по Парижскому мирному договору 1763 она была закреплена за Великобританией). В 1833 в Г., как и во всех брит. владениях, отменено рабство. В 1877 Г. приобрела статус колонии брит. короны, в 1885–1956 управлялось администрацией брит. колонии Наветренные о-ва, в 1958–62 в составе созданной Великобританией Вест-Индской федерации. В марте 1967 получила статус «ассоциированного с Великобританией государства» с правом внутр. самоуправления. 7.2.1974 Г. получила независимость в составе Содружества. 13.3.1979 в результате бескровного переворота к власти в Г. пришло Нар. революц. правительство во главе с М. Бишопом, которое ориентировалось на сотрудничество с Кубой и др. социалистич. странами. В кон. 1970-х – нач. 1980-х гг. Г. подверглась политич. и экономич. бойкоту со стороны США. Свержение Нар. революц. правительства (14.10.1983) и убийство Бишопа 19.10.1983 дали повод США при поддержке Орг-ции восточно-карибских государств к вооруж. вторжению в Г. (25.10.1983). Страна была оккупирована, близкие к Бишопу политики арестованы, а кубин. рабочие высланы на родину. В дек. 1984 в Г. прошли выборы, по результатам которых было сформировано правительство во главе с лидером Новой нац. партии Г. О. Блейзом. В 1985 иностр. войска были выведены с территории Г. На последующих выборах (1990, 1995, 1999, 2003) Новая нац. партия и Нац. демократич. конгресс получили поддержку большинства избирателей. Правительство Г. с 1995 бессменно возглавляет К. К. Митчелл. В сент. 2004 и в июле 2005 на Г. обрушились ураганы, 95% зданий столицы было разрушено, пострадало хозяйство страны, его инфраструктура.
Хозяйство
Объём ВВП 437,2 млн. долл. (по паритету покупательной способности, 2004), в расчёте на душу населения ок. 4800 долл. Индекс человеческого развития 0,787 (66-е место среди 177 стран мира, 2005). За чертой бедности проживает 32% нас. (2000). В структуре ВВП растёт доля сферы услуг (70% в 1996; 76,5% в 2005), снижается доля с. х-ва и рыболовства (соответственно 11% и 5,4%); доля пром-сти и строительства практически стабильна (19% и 18,1%).
Основа экономики – обслуживание иностр. туристов. Особое внимание уделяется круизному туризму, а также отдыху, связанному с арендой яхт. Г. посетили 364 тыс. чел. (2004), в осн. из США, стран Вест-Индии, а также Великобритании, Канады; доходы от туризма составляют 103,6 млн. долл. (2003). Главные курортные районы расположены на юго-зап. побережье о. Гренада. Важную роль в экономике страны продолжает играть с. х-во, обеспечивающее осн. часть экспортных доходов.
Значит. ущерб хозяйству страны, прежде всего туристич. инфраструктуре и аграрному сектору, наносят тропич. ураганы. Так, в результате ураганов Иван (сент. 2004) и Эмили (июль 2005) пострадало ок. 85% гостиничного фонда и значит. часть посадок мускатного ореха, гл. экспортной культуры (в 2005 объём продукции растениеводства сократился на 60% по сравнению с 2003). В с. х-ве активно действует гос. программа по рекультивации плантаций мускатного ореха (по прогнозам, завершится к 2010–12).
Экономич. политика направлена на уменьшение роли гос. сектора и повышение его эффективности, сокращение внешней задолженности (56,2% ВВП в 2000; 129,4% в 2004), снижение уровня бедности и др. Стимулируется развитие междунар. туризма, активно привлекаются иностр. инвестиции для развития гостиничного хозяйства, создания объектов инфраструктуры.
Промышленность. Индустриальный сектор традиционно ориентирован на переработку с.-х. продукции и произ-во потребительских товаров для внутр. рынка. Произ-во электроэнергии 160 млн. кВт·ч (2003). В обрабатывающей пром-сти создаётся 5,8% ВВП (2005); в 2001–05 объёмы производства снижались в ср. на 4,5% в год. Действуют небольшие предприятия по переработке с.-х. сырья (включая произ-во напитков, в т. ч. рома, и сигарет), произ-ву пшеничной муки (из импортного зерна) и хлебобулочных изделий, одежды, химикатов, бумаги и красок, сборке электронных компонентов. Осн. производств. мощности сконцентрированы в окр. Сент-Джордж. Крупнейшая фабрика по сушке, сортировке и фасовке мускатного ореха находится в Гуяве.
Сельское хозяйство. В структуре аграрного сектора на растениеводство приходится 82% стоимости продукции, рыболовство 12,5%, животноводство 3,5%, лесное хозяйство 2% (2003). Обрабатывается ок. 36% территории Г., из них многолетние насаждения 30%, пашня 6% (2005). Гл. товарная культура – мускатный орех, по произ-ву (2747 т в 2004) и экспорту которого (включая приправу из шелухи мускатного ореха) Г. занимает 6-е место в мире. Общая площадь посадок мускатного ореха 5,6 тыс. га; природные условия позволяют собирать три урожая в год. Гл. район возделывания – северо-восток страны (окр. Сент-Патрик). Др. важные экспортные культуры – пряные растения (кардамон, анис, фенхель, гвоздика; преим. на севере и северо-востоке страны), какао-бобы (1,0 тыс. т, округа Сент-Патрик и Сент-Марк на севере Г.), бананы (4,1 тыс. т; окр. Сент-Эндрю). Выращивают также цитрусовые (в т. ч. грейпфрут и помело 2,0 тыс. т, апельсины 9,0 тыс. т и др.), манго (1,9 тыс. т), авокадо (1,5 тыс. т), сахарный тростник, кокосовые орехи (6,5 тыс. т), корнеплоды. Животноводство традиционно ориентировано на потребности внутр. рынка. Поголовье (тыс., 2004): овец 3,8, свиней 3,4, коз, 2,1, крупного рогатого скота 0,9, птицы 600. Развито мор. рыболовство (общий улов св. 2,5 тыс. т в 2003); часть улова экспортируется (стоимость продаж 4,3 млн. долл. США).
Транспорт. Во внутр. перевозках преобладает автомобильный транспорт. Общая протяжённость автодорог 1,1 тыс. км, в т. ч. 690 км с твёрдым покрытием. Гл. автодорога проходит вдоль побережья о. Гренада, связывая адм. центры округов. Важнейший мор. порт – Сент-Джорджес, где имеются два терминала для приёма круизных судов; грузооборот контейнерного терминала 11,7 тыс. контейнеров ДФЭ (2001). Регулярное паромное сообщение с островами Карриаку, Малый Мартиник, а также с о. Сент-Винсент. Имеются 3 аэродрома с твёрдым покрытием взлётно-посадочных полос (2005), в т. ч. междунар. аэропорт Пойнт-Салинас.
Внешняя торговля. Импорт товаров значительно превосходит экспорт; объём внешнеторгового оборота 340 млн. долл. (2004), в т. ч. экспорт 30 млн., импорт 310 млн. долл. Г. экспортирует мускатный орех и др. специи (ок. 63% стоимости экспорта с.-х. продукции), муку (ок. 20%), рыбу, какао-бобы, фрукты и др., гл. обр. в страны Орг-ции восточнокарибских государств (37% стоимости, 2004), США (12,2%), Нидерланды (7,9%), Германию (7,1%), Францию (4,6%). Важнейшие статьи импорта: пром. товары, продовольствие, машины и оборудование, топливо и химикаты. Гл. поставщики товаров в Г.: Тринидад и Тобаго (29,6% стоимости), США (27,8%), Великобритания (4,8%). Баланс внешней торговли услугами стабильно положительный; экспорт 137 млн. долл., импорт 79 млн. долл. (2003).
Автор статьи: Шабалина Е. Ю.
Вооружённые силы
Вооруж. сил Г. (2004) не имеет. Для охраны мор. побережья и поддержания внутр. порядка имеются береговая охрана (2 тыс. чел., 4 патрульных катера) и полицейские формирования (500 чел.). США используют Г. как опорную воен.- мор. базу и разведыват. центр в регионе.
Здравоохранение. Спорт. Образование. Учреждения культуры
В Г. на 100 тыс. жит. приходится 5 врачей, 37 лиц ср. мед. персонала, 9 стоматологов (1999). Расходы на здравоохранение составляют 5,7% ВВП (бюджетное финансирование – 71%, частный сектор – 29%) (2003). Наиболее распространённые инфекц. заболевания – бактериальная диарея, гепатит А, брюшной тиф, малярия (2003).
Нац. олимпийский комитет Г. создан в 1984, в том же году стал членом МОК. Наиболее популярные виды спорта – парусный, плавание, лёгкая атлетика, футбол.
Образование построено по брит. системе. Начальное и среднее образование бесплатное и обязательное для детей до 16 лет. В дошкольных учреждениях воспитывалось св. 80% детей, в начальной и средней школе обучалось 100% уч-ся (2005). Уровень грамотности населения старше 15 лет составляет 95% (2005). Ун-т в Сент-Джорджесе (1976, статус ун-та с 1993). Публичная б-ка (1853) и Нац. музей (1976) в Сент-Джорджесе.
Автор статьи: Нечаев В. С. (здравоохранение).
Средства массовой информации
Информац. агентство Г. основано в 1947. Крупнейшие еженедельные газеты: «The Grenadian Voice» (ок. 3500 экз.), «The Informer» (ок. 1500 экз.), «Grenada Today» (ок. 2500 экз.) и «Spice Island Review» (ок. 3500 экз.). Гос. радиослужба Г. создана в 1955. Ведущие радиостанции: «Grenada Broadcasting Corporation» (с гос. и частным участием), «Voice of Grenada (MTV)» (круглосуточное вещание с авг. 1996), «Spice Capital Radio», неск. частных радиостанций, работающих в диапазоне УКВ, в т. ч. «The Harbour Light» (с дек. 1991 вещает 17 ч в сутки). Телевизионные станции: «Grenada Broadcasting Network», «Community Channel» (обе – с гос. участием); частные кабельные каналы: «Cable-TV MTV» и «Grenada Cablevision».
Иллюстрации:
Герб и флаг
Географическая карта
Географическая карта
Лесной заказник. Гранд-Этан. Архив БРЭ.
Вид курортного района Гранд-Энс. Архив БРЭ.
Плантации мускатного ореха. Архив БРЭ.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)