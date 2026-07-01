Греков (Греков 8-й), Петр Матвеевич (1769, по другим данным 1762 или 1764, станица Луганская Войска Донского ‒ 03 [15].02.1817, слобода Дячкина близ станиц

Гре`ков (Греков 8-й), Петр Матвеевич (1769, по другим данным 1762 или 1764, станица Луганская Войска Донского — 03 [15].02.1817, слобода Дячкина близ станицы Каменской Войска Донского) — российский военный деятель. Из дворян Донского казачьего войска. Вступил в службу казаком (1784), получил чин хорунжего (1785). В 1788—1791 в войне с Турцией участвовал в сражениях при Бендерах, Каушанах, Аккермане, Мачине, штурмовал Измаил (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв.). Участвовал в польских кампаниях 1792 и 1794, был ранен. Полковник (1799). В Итальянско-швейцарском походе А. В. Суворова (1799) командовал казачьими полками. В 1801 — в Оренбургском походе. В 1808—1811 участвовал в войне с Турцией; в сражении при Рущуке (1811) командовал четырьмя полками, награжден орденом Св. Георгия 3-го класса; за успешный бой под Туртукаем произведен в генерал-майоры (1812). В Отечественную войну 1812 командовал 10 казачьими полками в составе Дунайской армии (сражения под Любомлем, Брест-Литовском, Кайдановом, Борисовом), в бою под Хатаевичами (Хотиничами) ранен пулей в голову. По излечении участвовал в Заграничных походах русской армии 1813—1814: сражался при Михельсдорфе, Цейхау, Кольберге, Левенберге, Снове, отличился в Лейпцигском сражении, был при взятии Немюра, в сражении у Фер-Шампенуаза, закончил войну под стенами Парижа. Лит.: Безотосный В. М. Донской генералитет и атаман Платов в 1812 г., М., 1999.