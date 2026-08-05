Греко-турецкая война 1919‒1922

Гре`ко-туре`цкая война 1919—1922 — боевые действия в Вост. Фракии и Западной части Малой Азии между греческой армией и созданными К. Ататюрком турецкими вооруженными силами. К 1922 обе армии насчитывали чуть более 200 тыс. человек каждая. В соответствии со сложившейся традицией в Греции и Турции рассматривается с противоположных точек зрения: либо как Малоазиатская кампания (греческая версия), либо как часть Войны за независимость (турецкий вариант). После окончания Первой мировой войны, распада Османской империи и усиления роли этнонационального фактора в международных отношениях на фоне образования новых государств в Центральной, Вост. Европе и на Ближнем Востоке, а также перехода ряда арабских владений Османской империи под управление европейских держав, греческие политические круги при активной поддержке общественности выступили за воссоединение с Грецией Вост. Фракии и Зап. части Малой Азии, населенных преимущественно греками. Такие настроения во многом были поддержаны Великими дер­жавами — союзницами Греции по Антанте. Вскоре в самой Антанте обострились взаимоотношения между Англией и Францией, с одной стороны, и Италией, с другой, из-за итальянских претензий на ряд бывших территорий Османской империи. Англо-французская поддержка Греции выразилась в действиях их совместной эскадры, обеспечившей взятие малоазиатского г. Смирны (Измир) 15 мая 1919 греческими силами в соответствии со ст. 7 Мудросского перемирия, заключенного 30 октября 1918 между Антантой и Османской империей. В соответ­ствии с положением этой статьи силам Антанты предоставлялось право оккупировать стратегически важные пункты Османской империи, «если обстоятельства сделались бы угрожающими для безопасности союзников». Таким образом сорвалась попытка Италии включить Смирну и часть территорий Зап. Малой Азии в состав своей оккупационной зоны в юго-западной части этого региона. Султанское правительство было не в состоянии оказать сопротивление, такая попытка была предпринята в начале июня 1919 К. Ататюрком. Его действия были осуждены султаном Мехмедом VI Вахидеддином, находившимся фактически под контролем сил Антанты после оккупации ими Стамбула в 1918. 25 июня 1919 греческие войска заняли важный стратегический пункт — г. Адрианополь (Эдирне) в Восточной Фракии. С лета 1919 и до осени 1921 греческая армия взяла под контроль большую территорию западной и юго-западной частей Анатолии. Греческим силам противостояла армия под командованием К. Ататюрка, который в апреле 1921 создал в Анкаре параллельное султанскому Правительство Великого национального собрания (ПВНС), заявившее о ведении национально-освободительной войны против оккупировавших Анатолию европейских государств — Италии, Франции и Великобритании. В 1921 первые две из них были вынуждены подписать перемирие с правитель­ством Ататюрка и эвакуировать свои силы. Фактическим союзником Греции продолжала оставаться только Великобритания. Массированная военная и финансовая поддержка советского правительства Ататюрку, в котором большевистское руковод­ство видело важного союзника в борьбе с Антантой, сыграла решающую роль в борьбе турецких войск против греческих вооруженных сил. На протяжении января—августа 1921 греческая армия развивала наступление и находилась уже на подступах к Анкаре. Решающей стала битва на р. Сакарья, длившаяся 20 дней (23 августа — 13 сентября 1921), в ходе которой греческие войска начали отступление . Дальнейшие попытки Греции, которая вскоре потеряла своих европейских союзников, подписавших тайные договоры с ПВНС, захватить важные стратегические пункты, включая Стамбул, оказались безуспешными. Война закончилась осенью 1922 поражением Греции и массовыми жертвами среди греческого населения. 1 ноября 1922 войска К. Ататюрка взяли Стамбул, была упразднена власть султана, Османская империя прекратила свое существование. Виновники поражения из числа греческих политиков и военного руководства были казнены в Греции в ноябре 1922. Более 1,5 млн греков были выселены из Зап. Анатолии, около 600 тыс. мусульман — из Греции. В греческой традиции эти события получили название «Малоазиатская катастрофа». По условиями Лозаннского мирного договора 24 июля 1923 государства Антанты и Греция отказывались от своих притязаний на Западную Анатолию и Восточную Фракию. Лит.: Επίτομος Ιστορία Εκστρατείας Μικράς Ασίας 1919—1922. Directorate of Army History. Athens, 1967; Ζολώτα Αν. Η Εθνική Τραγωδία. Αθήνα, 1995; Ψυρούκης Ν. Η Μικρασιατική Καταστροφή 1918—1923. Η Εγγύς Ανατολή μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αθήνα, 1977; Artuç ı. Büyük taarruz: Başkomutan Meydan Muharebesi. Kastaş, 1986; Türk Istiklal Harbi (TIH), II: Batı Cephesi, 3: Birinci, ıkinci ınönü, Aslıhanlar ve Dumluptnar Muhaerebleri (9 Kasım 1920—15 Nisan 1921). 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