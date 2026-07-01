ГРЕХ ПЕРВОРОДНЫЙ («грех прародительский»)
В библейской традиции грех первых людей – Адама и Евы; последствия этого греха – повреждённость человеческой природы, наследуемая каждым из людей через физическое рождение.
Согласно словам ап. Павла, «…как одним человеком грех вошёл в мир, и грехом – смерть, так и смерть перешла на всех человеков, потому что в нём все согрешили» (Рим. 5:12). Грех вошёл в мир через злоупотребление Адамом и Евой дарованной им Богом свободной волей. Одни христианские писатели (напр., Августин) усматривали суть этого греха в непослушании воле Отца, другие – в гордости (напр., Иоанн Лествичник). В результате случившегося изменился не только сам человек, но и весь окружающий его мир: в него вошла смерть как духовная – разлучение человека и Бога, – так и физическая. Грех первых людей перешёл на весь человеческий род, им была заражена сама человеческая природа, и ни один из потомков Адама и Евы не был избавлен от наследственной предрасположенности к греху. Родоначальником нового человечества, свободного от Г. п. и смерти, стал «новый Адам» – Христос.