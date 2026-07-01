ГРЕХ ПЕРВОРОДНЫЙ («грех прародительский»)

В биб­лей­ской тра­ди­ции грех пер­вых лю­дей – Ада­ма и Евы; по­след­ст­вия это­го гре­ха – по­вре­ж­дён­ность че­ло­ве­че­ской при­ро­ды, на­сле­дуе­мая ка­ж­дым из лю­дей че­рез фи­зи­че­ское ро­ж­де­ние.

Со­глас­но сло­вам ап. Пав­ла, «…как од­ним че­ло­ве­ком грех во­шёл в мир, и гре­хом – смерть, так и смерть пе­ре­шла на всех че­ло­ве­ков, по­то­му что в нём все со­гре­ши­ли» (Рим. 5:12). Грех во­шёл в мир че­рез зло­упот­реб­ле­ние Ада­мом и Евой да­ро­ван­ной им Бо­гом сво­бод­ной во­лей. Од­ни хри­сти­ан­ские пи­са­те­ли (напр., Ав­гу­стин) ус­мат­ри­ва­ли суть это­го гре­ха в не­по­слу­ша­нии во­ле От­ца, дру­гие – в гор­до­сти (напр., Ио­анн Ле­ст­вич­ник). В ре­зуль­та­те слу­чив­ше­го­ся из­ме­нил­ся не толь­ко сам че­ло­век, но и весь ок­ру­жаю­щий его мир: в не­го во­шла смерть как ду­хов­ная – раз­лу­че­ние че­ло­ве­ка и Бо­га, – так и фи­зи­че­ская. Грех пер­вых лю­дей пе­ре­шёл на весь че­ло­ве­че­ский род, им бы­ла за­ра­же­на са­ма че­ло­ве­че­ская при­ро­да, и ни один из по­том­ков Ада­ма и Евы не был из­бав­лен от на­след­ст­вен­ной пред­рас­по­ло­жен­но­сти к гре­ху. Ро­до­на­чаль­ни­ком но­во­го че­ло­ве­че­ст­ва, сво­бод­но­го от Г. п. и смер­ти, стал «но­вый Адам» – Хри­стос.

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