ГРЕГУАР (Gregoire) Анри

Бельгийский ви­зан­ти­нист.

В 1902 окон­чил ун-т в Лье­же по спе­ци­аль­но­сти клас­сич. фи­ло­ло­гия. Один из ос­но­ва­те­лей на­уч. ж. «Byzantion: Revue in­ter­nationale des études byzantines» (Брюс­сель, с 1924). В 1925–28 де­кан ф-та фи­ло­со­фии и лит-ры Ка­ир­ско­го ун-та. В 1930–31 в Брюс­се­ле совм. с A. Пи­рен­ном и др. ос­но­вал Ин-т слав. и вост. фи­ло­ло­гии и ис­то­рии при Брюс­сель­ском ун-те (с 1935 ди­рек­тор это­го ин-та). В 1940–45 ра­бо­тал в США, где про­дол­жил из­да­ние «By­zantion». С 1946 Г. – ру­ко­во­ди­тель Ви­зан­ти­но­ведч. и но­во­гре­че­ско­го ин-та в Брюс­се­ле. В 1949 в Брюс­се­ле при­сту­пил к из­да­нию на­уч. ж. «La Nouvelle Clio».

Тру­ды Г. по­свя­ще­ны ана­ли­зу ви­зант. лит. ис­точ­ни­ков и ви­зант. фольк­ло­ру . Он внёс боль­шой вклад в изу­че­ние эпо­са о жиз­ни и под­ви­гах ле­ген­дар­но­го ге­роя Ди­ге­ни­са – «Ди­ге­нис Ак­рит» и его свя­зей с зап.-ев­роп. ры­цар­ским ро­ма­ном. Вид­ный спе­циа­лист в об­лас­ти греч. хри­сти­ан­ской эпи­гра­фи­ки Ма­лой Азии и ви­зант. агио­гра­фии, в т. ч. ис­сле­до­вал её влия­ние на куль­ту­ру слав. на­ро­дов Сред­не­ве­ко­вья. Ему при­над­ле­жит за­слу­га кри­тич. рас­смот­ре­ния ис­точ­ни­ков по ис­то­рии Ми­лан­ско­го эдик­та, пав­ли­ки­ан; Г. – ав­тор ря­да ра­бот по ис­то­рии рус.- ви­зант. и ви­зант.-араб. от­но­ше­ний. Один из прин­ци­пи­аль­ных про­тив­ни­ков тео­рии «ви­зан­тий­ско­го фео­да­лиз­ма».

Автор статьи: Карпов С.П.