ГРЕГУАР (Gregoire) Анри
Бельгийский византинист.
В 1902 окончил ун-т в Льеже по специальности классич. филология. Один из основателей науч. ж. «Byzantion: Revue internationale des études byzantines» (Брюссель, с 1924). В 1925–28 декан ф-та философии и лит-ры Каирского ун-та. В 1930–31 в Брюсселе совм. с A. Пиренном и др. основал Ин-т слав. и вост. филологии и истории при Брюссельском ун-те (с 1935 директор этого ин-та). В 1940–45 работал в США, где продолжил издание «Byzantion». С 1946 Г. – руководитель Византиноведч. и новогреческого ин-та в Брюсселе. В 1949 в Брюсселе приступил к изданию науч. ж. «La Nouvelle Clio».
Труды Г. посвящены анализу визант. лит. источников и визант. фольклору. Он внёс большой вклад в изучение эпоса о жизни и подвигах легендарного героя Дигениса – «Дигенис Акрит» и его связей с зап.-европ. рыцарским романом. Видный специалист в области греч. христианской эпиграфики Малой Азии и визант. агиографии, в т. ч. исследовал её влияние на культуру слав. народов Средневековья. Ему принадлежит заслуга критич. рассмотрения источников по истории Миланского эдикта, павликиан; Г. – автор ряда работ по истории рус.- визант. и визант.-араб. отношений. Один из принципиальных противников теории «византийского феодализма».
Автор статьи: Карпов С.П.