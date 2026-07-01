Гречко, Андрей Антонович (04[17].10.1903, д. Голодаевка обл. Войска Донского, ныне с. Куйбышево Куйбышевского р-на Ростовской обл. ‒ 26.04.1976, Москва)

Гре`чко, Андрей Антонович (04[17].10.1903, д. Голодаевка обл. Войска Донского, ныне с. Куйбышево Куйбышевского р-на Ростовской обл. — 26.04.1976, Москва) — советский военный и государственный деятель, Маршал Советского Союза (1955), дважды Герой Советского Союза (1958 и 1973), Герой ЧССР (1969). Из крестьянской семьи. Во время Гражданской войны 1918—1922 служил красноармейцем в 11-й кавалерийской дивизии Первой Конной армии. В межвоенный период командовал взводом и эскадроном, участвовал в борьбе с «бандитизмом» в Дагестане и Чечне. Окончил Северо-Кавказскую горских национальностей кавалерийскую школу (1926), Военную академию им. М. В. Фрунзе (1936) и Военную академию Генерального штаба (1941). С 1928 — член ВКП(б) (см. Коммунистическая партия Советского Союза). С октября 1938 — начальник штаба Особой кавалерийской дивизии Белорусского особого военного округа, участвовал в походе в Зап. Белоруссию (1939). В начале Великой Отечественной войны служил в Оперативном управлении Генерального штаба, по личной просьбе в июле 1941 направлен на Юго-Западный фронт. Командир отдельной кавалерийской дивизии, затем корпуса, с апреля 1942 — командующий 12-й, 47-й, 18-й, 56-й армиями, в октябре — декабре 1943 заместитель командующего Воронежским (1-м Украинским) фронтом, с декабря 1943 — командующий 1-й гвардейской армией. Участвовал в отражении наступлений противника на Левобережной Украине (1941), в Барвенково-Лозовской наступательной операции, в обороне Донбасса, Новороссийска и Главного Кавказского хребта (1942), в Краснодарской и Новороссийско-Таманской наступательных операциях, в освобождении Киева (1943), Житомир­ско-Бердичевской, Проскурово-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Западно-Карпатской, Моравско-Остравской, Пражской операциях. После окончания войны командовал войсками Киевского военного округа. С 1952 — кандидат, с 1961 — член ЦК Коммунистической партии Советского Союза. С 1953 Главнокомандующий Группой советских войск в Германии, один из организаторов подавления политической забастовки против правительства ГДР в Вост. Берлине. С ноября 1957 — первый заместитель министра обороны СССР, главнокомандующий Сухопутными войсками СССР. C 1960 — первый заместитель министра обороны СССР — главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами государств-участников Варшавского договора. C апреля 1967 — министр обороны СССР. Один из организаторов ввода советских войск в Чехословакию (1968). С 1973 член Политбюро ЦК КПСС. Соч.: Высокое призвание. М., 1962; Битва за Кавказ. М., 1967; Через Карпаты. М., 1970; Вооруженные силы Советского государства. 2-е изд. М., 1975; Годы войны. 1941—1943. М., 1976. Лит.: Дважды Герои Советского Союза. М., 1973; Абрамов А. С. У Кремлевской стены. 7-е изд. М., 1987; Маршалы Советского Союза. Личные дела рассказывают. М., 1996; Великая Отечественная. Командармы. Военный биографический словарь. М.—Жуковский, 2005.