ГРЕЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЙ ФРОНТ (ЭАМ)
ГРЕЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЙ ФРОНТ (ЭАМ) - ведущая организация греческого Движения Сопротивления в годы 2-й мировой войны.
Основан 27.9.1941 года КП Греции (КПГ) и рядом левых организаций для борьбы против оккупации Греции войсками гитлеровской Германии и её союзников. В декабре 1941 года по инициативе ЭАМ создана Греческая народно-освободительная армия (ЭЛАС). К середине 1943 года ЭАМ контролировал значительную часть континентальной Греции. Его представители создавали в освобождённых районах временные органы власти; 10.3.1944 года ими был основан Политический комитет национального освобождения (ПЕЕА), фактически выполнявший функции временного демократического правительства. К октябрю 1944 года (к моменту освобождения Греции от немецко-фашистских оккупантов) ЭАМ объединял в своих рядах свыше 1,8 миллионов человек. 24.4.1945 года преобразован в политический блок партий (КПГ, Аграрная, Демократическая и другие левые партии). В период Гражданской войны в Греции 1946-1949 годов деятельность блока была запрещена королевским правительством (27.12.1947).