ГРЕЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЙ ФРОНТ (ЭАМ)

ГРЕЧЕСКИЙ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВО­БО­ДИТЕЛЬНЫЙ ФРОНТ (ЭАМ) - ве­ду­щая ор­га­ни­за­ция греческого Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния в го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны.

Ос­но­ван 27.9.1941 года КП Гре­ции (КПГ) и ря­дом ле­вых ор­га­ни­за­ций для борь­бы про­тив ок­ку­па­ции Гре­ции вой­ска­ми гит­ле­ров­ской Гер­ма­нии и её со­юз­ни­ков. В декабре 1941 года по ини­циа­ти­ве ЭАМ соз­да­на Гре­че­ская на­род­но-ос­во­бо­ди­тель­ная ар­мия (ЭЛАС). К середине 1943 года ЭАМ кон­тро­ли­ро­вал зна­чительную часть кон­ти­нен­таль­ной Гре­ции. Его пред­ста­ви­те­ли соз­да­ва­ли в ос­во­бо­ж­дён­ных рай­онах временные ор­га­ны вла­сти; 10.3.1944 года ими был ос­но­ван По­ли­тический комитет национального ос­во­бо­ж­де­ния (ПЕЕА), фак­ти­че­ски вы­пол­няв­ший функ­ции временного де­мо­кра­тического пра­ви­тель­ст­ва. К октябрю 1944 года (к мо­мен­ту ос­во­бо­ж­де­ния Гре­ции от не­мец­ко-фа­ши­ст­ских ок­ку­пан­тов) ЭАМ объ­е­ди­нял в сво­их ря­дах свыше 1,8 миллионов человек. 24.4.1945 года пре­об­ра­зо­ван в по­ли­тический блок пар­тий (КПГ, Аг­рар­ная, Де­мо­кра­ти­че­ская и другие ле­вые пар­тии). В пе­ри­од Гра­ж­дан­ской вой­ны в Гре­ции 1946-1949 годов дея­тель­ность бло­ка бы­ла за­пре­ще­на ко­ро­лев­ским пра­ви­тель­ст­вом (27.12.1947).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)