ГРЕЧЕСКАЯ НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1821-1829

Гре­че­ская вой­на за не­за­ви­си­мость.

Ос­во­бо­ди­тель­ное вос­ста­ние греч. на­ро­да про­тив тур. гос­под­ства, на­чав­ше­го­ся в 15 в. В под­го­тов­ке вос­ста­ния зна­чит. роль сыг­ра­ло тай­ное ре­во­люц. об-во «Фи­ли­ки Эте­рия», соз­дан­ное в 1814 в Одес­се греч. пат­рио­та­ми. Вос­ста­ние, под­ня­тое А. Ип­си­лан­ти (од­ним из ру­ко­во­ди­те­лей «Фи­ли­ки Эте­рия») в Мол­да­вии в февр. (мар­те) 1821, да­ло им­пульс к ан­титу­рец­ко­му вы­сту­п­ле­нию в Гре­ции, ко­торое на­ча­лось в мар­те (ап­ре­ле) 1821 и в те­че­ние 3 мес ох­ва­ти­ло всю Мо­рею (Пе­ло­пон­нес), часть кон­ти­нен­таль­ной Гре­ции, ост­ро­ва Спе­це, Ид­ра, Пса­ра и др. [День не­за­ви­си­мо­сти Гре­ции – 25 мар­та (6 ап­ре­ля)]. Вос­ста­ние гре­ков пе­ре­рос­ло в нац.-ос­во­бо­дит. ре­во­лю­цию, гл. дви­жу­щей си­лой ко­то­рой бы­ло кре­сть­ян­ст­во. Ле­том 1822 30-ты­сяч­ная тур. ар­мия втор­глась в Мо­рею, но, по­лу­чив ре­ши­тель­ный от­пор, бы­ла вы­ну­ж­де­на от­сту­пить, по­не­ся боль­шие по­те­ри. В 1821–22 вос­став­шие ос­во­бо­ди­ли зна­чит. часть Гре­ции. Из их сре­ды вы­шли та­лант­ли­вые пол­ко­вод­цы Т. Ко­ло­ко­тро­нис, М. Бо­царис, Г. Ка­раи­ска­кис и др. В янв. 1822 в Пиа­ду, близ Эпи­дав­ра, бы­ло со­зва­но Нац. со­б­ра­ние, ко­то­рое про­воз­гла­си­ло не­за­ви­си­мость Гре­ции и при­ня­ло пер­вую греч. кон­сти­ту­цию – Эпи­давр­ский ор­га­ни­че­ский ста­тут, объ­яв­ляв­ший стра­ну не­за­ви­си­мой рес­пуб­ли­кой; её пре­зи­ден­том из­бран А. Мав­ро­кор­да­тос. В 1827 в г. Тре­зен пре­зи­ден­том был из­бран И. А. Ка­по­ди­ст­рия. Сре­ди вос­став­ших от­сут­ст­во­ва­ло един­ст­во управ­ле­ния, по­сле пер­вых ус­пе­хов в их ла­ге­ре обо­стри­лись про­ти­во­ре­чия, что при­ве­ло к двум гра­ж­дан­ским вой­нам (но­яб. 1823 – июнь 1824, но­яб. 1824 – нач. 1825), ко­то­рые за­мет­но ос­ла­би­ли греч. ос­во­бо­дит. дви­же­ние. В 1824 тур. сул­тан Мах­муд II при­влёк к борь­бе с вос­став­ши­ми сво­его вас­са­ла егип. па­шу Му­хам­ме­да Али, по­обе­щав ему тер­ри­то­рии Си­рии и Кри­та. В 1825 егип. ар­мия под ко­манд. Иб­ра­хим-па­ши опус­то­ши­ла б. ч. Мо­реи; 22.4.1826 по­сле 11-ме­сяч­ной оса­ды егип. и тур. вой­ска за­хва­ти­ли важ­ный опор­ный пункт пов­стан­цев – г. Ме­со­лон­ги­он, в ию­не 1827 тур­ки ов­ла­де­ли афин­ским Ак­ро­по­лем, по­сле че­го в Гре­ции ос­та­лись лишь не­боль­шие оча­ги со­про­тив­ле­ния. Та­кое раз­ви­тие со­бы­тий за­ста­ви­ло ве­ду­щие ев­роп. дер­жа­вы ак­тив­нее вме­шать­ся в кон­фликт. Во мн. стра­нах в под­держ­ку вос­став­ших гре­ков вы­сту­пи­ла об­ще­ст­вен­ность, в Гре­цию ста­ли от­прав­лять­ся доб­ро­воль­цы. Рос­сия, стре­мив­шая­ся уп­ро­чить свои по­зи­ции на Бал­ка­нах и в Сре­ди­зем­но­мо­рье, из­на­чаль­но под­дер­жи­ва­ла вос­став­ших. Ве­ли­ко­бри­та­ния, пы­та­ясь не до­пус­тить уси­ле­ния на Бал­ка­нах влия­ния Рос­сии и од­но­вре­мен­но стре­мясь ук­ре­пить там свои по­зи­ции, в 1823 по­сле пер­вых ус­пе­хов гре­ков при­зна­ла их «воюю­щей сто­ро­ной» и в 1824–25 вы­де­ли­ла им де­неж­ные зай­мы. 23.3(4.4).1826 в С.-Пе­тер­бур­ге был под­пи­сан про­то­кол ме­ж­ду Рос­си­ей и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, по ко­то­ро­му сто­ро­ны бра­ли на се­бя по­сред­ни­че­ст­во в гре­ко-тур. кон­флик­те на ос­но­ве пре­дос­тав­ле­ния Гре­ции внутр. са­мо­стоя­тель­но­сти. По Лон­дон­ской кон­вен­ции 1827 к Рос­сии и Ве­ли­ко­бри­та­нии в де­ле раз­ре­ше­ния гре­ко-тур. кон­флик­та при­сое­ди­ни­лась Фран­ция. Тур. сто­ро­на от­верг­ла пред­ло­же­ния трёх стран, по­сле че­го к Пе­ло­пон­не­су бы­ли на­прав­ле­ны рос., франц., брит. во­ен­но-мор­ские эс­кад­ры, ко­то­рые в На­ва­рин­ском сра­же­нии 1827 раз­гро­ми­ли тур.- егип.-тунис. флот. Судь­бу Гре­ции фак­ти­че­ски ре­ши­ла рус.-тур. вой­на 1828–29, за­кон­чив­шая­ся по­бе­дой Рос­сии и за­клю­че­ни­ем Ад­риа­но­поль­ско­го ми­ра 1829, по ко­то­ро­му Ос­ман­ская им­пе­рия при­зна­ла ав­то­но­мию Гре­ции при ус­ло­вии уп­ла­ты да­ни сул­та­ну. В 1830 Гре­ция офи­ци­аль­но ста­ла не­за­ви­си­мым го­су­дар­ст­вом.

Автор статьи: Улу­нян А. А.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)