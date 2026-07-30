ГРЕЧАНИНОВ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ
Российский композитор.
Из купеческой семьи. В 1881–1890 годах учился в Московской консерватории, в 1893 году окончил Санкт-Петербургскую консерваторию по классу Н. А. Римского-Корсакова. С 1896 года – в Москве, профессор по классу композиции Музыкально-драматического училища Московского филармонического общества. С конца 1890-х годов работал в области духовной музыки, наряду с А. Д. Кастальским главный представитель т. н. московской школы, ориентировавшейся на возрождение древних церковно-певческих традиций (программной стала статья Гречанинова «Несколько слов о "духе" церковных песнопений», 1900). При этом он был первым композитором, который ввёл в русскую духовную музыку музыкальные инструменты. Среди лучших сочинений дореволюционного периода: «Страстная седмица» (для смешанного хора а капелла; исполнена в 1912 году в Москве), кантата «Хвалите Бога» (на тексты псалмов, для тенора, хора, струнного оркестра, органа и арфы; исполнена в 1915 году в Москве; 2-я редакция на французском языке, 1932, Брюссель), «Демественная литургия» (для тенора и баса, смешанного хора, органа, арфы и оркестра; исполнена в 1918 году в Москве под управлением С. А. Кусевицкого). Предложение Гречанинова ввести орган в православное богослужение было отклонено Поместным собором РПЦ в 1917–1918 годах.
Гречанинов написал музыку к ряду спектаклей МХТ, в т. ч. к «Снегурочке» А. Н. Островского (1900). В опере «Добрыня Никитич» (1903, Большой театр, Москва; в заглавной роли – Ф. И. Шаляпин) выступил как последователь Н. А. Римского-Корсакова. В опере-мистерии «Сестра Беатриса» (по М. Метерлинку, 1912, Москва) нашло отражение его увлечение Р. Вагнером. В творчестве последующих лет сказалось влияние французской музыки того времени. 2-й и 3-й струнные квартеты отмечены Глинкинской премией (1914, 1916). С 1910 года выступал в концертах, аккомпанировал певцам – исполнителям его собственных романсов.
С 1903 года заместитель председателя Музыкально-этнографической комиссии при Этнографическом отделе Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии Московского университета, сделал множество обработок народных песен. В 1904 году участвовал в организации Народной консерватории в Москве. С 1906 года выступал в периодической печати как музыкальный критик. Один из учредителей общества «Музыкально-теоретическая библиотека» (1909).
После Октябрьской революции продолжал активно гастролировать как дирижёр и пианист, работал с детскими хорами (в т. ч. в колонии для беспризорных), выступал с лекциями-концертами перед рабочей аудиторией. Преподавал в музыкальных школах сестёр Гнесиных и Т. Л. Беркман, создал детские оперы (с фортепьянным сопровождением), много песен, фортепьянных пьес. В 1917 году написал «Гимн свободной России» (на слова К. Д. Бальмонта). Один из первых сотрудников Музыкального отдела Наркомпроса (с 1918 года), член правления Московского профессионального союза композиторов (с 1918 года).
Уехав в 1925 году за рубеж на гастроли, Гречанинов в Россию не вернулся, поселился в Париже. В 1929 году совершил концертное турне по США с певицей Н. П. Кошиц. С 1939 года жил в Нью-Йорке (гражданин США с 1946 года). В 1943 году написал кантату-поэму «К победе», посвящённую Красной Армии, в 1945 году – «Элегическую поэму» для фортепьяно, посвящённую «памяти героев, жизнь свою положивших в борьбе за свободу».
Гречанинов – автор многочисленных произведений разных жанров; в 1940–1950-х годах за рубежом был впервые исполнен ряд его крупных сочинений: симфонии – 3-я (соч. 1923; исполнена под управлением П. Черкасского, Бостон, 1948), 4-я (соч. 1924; исполнена под управлением Дж. Барбиролли, Нью-Йорк), 5-я (соч. 1936; исполнена под управлением Л. Стоковского, Филадельфия; обе в 1942 году), опера «Женитьба» (соч. 1946, на текст Н. В. Гоголя, 1950, Париж). В 1944 году в Бостоне под управлением С. А. Кусевицкого впервые исполнена «Экуменическая месса» (для солистов, хора, органа и оркестра), в которой Гречанинов пытался объединить особенности католической и православной музыки. В России интерес к музыке Гречанинова возобновился во 2-й половине 1980-х годов.
Сочинения:
Моя музыкальная жизнь. Париж, 1934.
Воспоминания о С. И. Танееве // Памяти С. И. Танеева. 1856–1946... М.; Л., 1947.
Письма [1943–45 гг.] // Советская музыка. 1957. № 8.
Переписка А. Т. Гречанинова и Д. Р. Рогаль-Левицкого // Альманах Государственного Центрального музея музыкальной культуры им. М. И. Глинки. 1999. Вып. 1.
«Общение со старыми друзьями – это одна из немногих радостей моей жизни…». Из переписки А. Т. Гречанинова и Д. Р. Рогаль-Левицкого // Там же. 2003. Вып. 2.