ГРЕЧАНИНОВ АЛЕКСАНДР ТИХОНОВИЧ

Российский ком­по­зи­тор.

Из купеческой се­мьи. В 1881–1890 годах учил­ся в Московской консерватории, в 1893 году окон­чил Санкт-Пе­тербургскую консерваторию по клас­су Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва. С 1896 года – в Мо­ск­ве, профессор по клас­су ком­по­зи­ции Музыкально-дра­ма­тического учи­ли­ща Московского фи­лар­мо­нического общества. С конца 1890-х годов ра­бо­тал в об­лас­ти ду­хов­ной му­зы­ки, на­ря­ду с А. Д. Кас­таль­ским главный пред­ста­ви­тель т. н. московской шко­лы, ори­ен­ти­ро­вав­шей­ся на воз­ро­ж­де­ние древ­них цер­ков­но -певческих тра­ди­ций (про­грамм­ной ста­ла ста­тья Гречанинова «Не­сколь­ко слов о "ду­хе" церков­ных пес­но­пе­ний », 1900). При этом он был пер­вым ком­по­зи­то­ром, ко­то­рый ввёл в русскую ду­хов­ную му­зы­ку музыкальные ин­ст­ру­мен­ты. Сре­ди луч­ших со­чи­не­ний до­ре­во­люционного пе­рио­да: «Стра­ст­ная сед­ми­ца» (для сме­шан­но­го хо­ра а ка­пел­ла; ис­пол­не­на в 1912 году в Мо­ск­ве), кан­та­та «Хва­ли­те Бо­га» (на тек­сты псал­мов, для те­но­ра, хо­ра, струн­но­го ор­ке­ст­ра, ор­га­на и ар­фы; ис­пол­не­на в 1915 году в Мо­ск­ве; 2-я редакция на французском языке, 1932, Брюс­сель), «Де­ме­ст­вен­ная ли­тур­гия» (для те­но­ра и ба­са, сме­шан­но­го хо­ра, ор­га­на, ар­фы и ор­ке­ст­ра; ис­пол­не­на в 1918 году в Мо­ск­ве под управлением С. А. Ку­се­виц­ко­го). Пред­ло­же­ние Гречанинова вве­сти ор­ган в пра­во­слав­ное бо­го­слу­же­ние бы­ло от­кло­не­но По­ме­ст­ным со­бо­ром РПЦ в 1917–1918 годах.

Гречанинов на­пи­сал му­зы­ку к ря­ду спек­так­лей МХТ, в т. ч. к «Сне­гу­роч­ке» А. Н. Ост­ров­ско­го (1900). В опе­ре «До­б­ры­ня Ни­ки­тич» (1903, Боль­шой театр, Москва; в за­глав­ной ро­ли – Ф. И. Ша­ля­пин) вы­сту­пил как по­сле­до­ва­тель Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва. В опе­ре-мис­те­рии «Се­ст­ра Бе­ат­ри­са» (по М. Ме­тер­лин­ку, 1912, Мо­ск­ва) на­шло от­ра­же­ние его ув­ле­че­ние Р. Ваг­не­ром. В твор­че­ст­ве по­сле­дую­щих лет ска­за­лось влия­ние французской му­зы­ки то­го вре­ме­ни. 2-й и 3-й струн­ные квар­те­ты от­ме­че­ны Глин­кин­ской премией (1914, 1916). С 1910 года вы­сту­пал в кон­цер­тах, ак­ком­па­ни­ро­вал пев­цам – ис­пол­ни­те­лям его собственных ро­ман­сов.

С 1903 года заместитель председателя Музыкально-эт­но­гра­фической ко­мис­сии при Эт­но­гра­фическом от­де­ле Общества лю­би­те­лей ес­те­ст­во­зна­ния, ан­тро­по­ло­гии и эт­но­гра­фии Московского университета, сде­лал мно­же­ст­во об­ра­бо­ток народных пе­сен. В 1904 году уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции Народной кон­сер­ва­то­рии в Мо­ск­ве. С 1906 года вы­сту­пал в пе­рио­дической пе­ча­ти как музыкальный кри­тик. Один из уч­ре­ди­те­лей общества «Му­зы­каль­но-тео­ре­ти­че­ская биб­лио­те­ка» (1909).

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции про­дол­жал ак­тив­но га­ст­ро­ли­ро­вать как ди­ри­жёр и пиа­нист , ра­бо­тал с дет­ски­ми хо­ра­ми (в т. ч. в ко­ло­нии для бес­при­зор­ных), вы­сту­пал с лек­ция­ми-кон­цер­та­ми пе­ред ра­бо­чей ау­ди­то­ри­ей. Пре­по­да­вал в музыкальных шко­лах сес­тёр Гне­си­ных и Т. Л. Берк­ман, соз­дал дет­ские опе­ры (с фортепьянным со­про­во­ж­де­ни­ем), мно­го пе­сен, фортепьянных пьес. В 1917 году на­пи­сал «Гимн сво­бод­ной Рос­сии» (на сло­ва К. Д. Баль­мон­та). Один из пер­вых со­труд­ни­ков Музыкального от­де­ла Нар­ком­про­са (с 1918 года), член прав­ле­ния Московского профессионального сою­за ком­по­зи­то­ров (с 1918 года).

Уе­хав в 1925 году за ру­беж на га­ст­ро­ли, Гречанинов в Рос­сию не вер­нул­ся, по­се­лил­ся в Па­ри­же. В 1929 году со­вер­шил кон­церт­ное тур­не по США с пе­ви­цей Н. П. Ко­шиц. С 1939 года жил в Нью-Йор­ке (гра­ж­да­нин США с 1946 года). В 1943 году на­пи­сал кан­та­ту-по­эму «К по­бе­де», по­свя­щён­ную Красной Ар­мии, в 1945 году – «Эле­ги­че­скую по­эму» для фортепьяно, по­свя­щён­ную «па­мя­ти ге­ро­ев, жизнь свою по­ло­жив­ших в борь­бе за сво­бо­ду».

Гречанинов – ав­тор многочисленных про­из­ве­де­ний раз­ных жан­ров; в 1940–1950-х годах за ру­бе­жом был впер­вые ис­пол­нен ряд его круп­ных со­чи­не­ний: сим­фо­нии – 3-я (соч. 1923; ис­пол­не­на под управлением П. Чер­кас­ско­го, Бос­тон, 1948), 4-я (соч. 1924; ис­пол­не­на под управлением Дж. Бар­би­рол­ли, Нью-Йорк), 5-я (соч. 1936; ис­пол­не­на под управлением Л. Сто­ков­ско­го, Фи­ла­дель­фия; обе в 1942 году), опе­ра «Же­нить­ба» (соч. 1946, на текст Н. В. Го­го­ля, 1950, Па­риж). В 1944 году в Бос­то­не под управлением С. А. Ку­се­виц­ко­го впер­вые ис­пол­не­на «Эку­ме­ни­че­ская мес­са» (для со­лис­тов, хо­ра, ор­га­на и ор­ке­ст­ра), в ко­то­рой Гречанинов пы­тал­ся объ­е­ди­нить осо­бен­но­сти ка­то­лической и пра­во­слав­ной му­зы­ки. В Рос­сии ин­те­рес к му­зы­ке Гречанинова во­зоб­но­вил­ся во 2-й половине 1980-х годов.

Сочинения:

Моя му­зы­каль­ная жизнь. Па­риж, 1934.

Вос­по­ми­на­ния о С. И. Та­нее­ве // Па­мя­ти С. И. Та­нее­ва. 1856–1946... М.; Л., 1947.

Пись­ма [1943–45 гг.] // Со­вет­ская му­зы­ка. 1957. № 8.

Пе­ре­пис­ка А. Т. Гре­ча­ни­но­ва и Д. Р. Ро­галь-Ле­виц­ко­го // Аль­ма­нах Го­су­дар­ст­вен­но­го Цент­раль­но­го му­зея му­зы­каль­ной куль­ту­ры им. М. И. Глин­ки. 1999. Вып. 1.

«Об­ще­ние со ста­ры­ми друзь­я­ми – это од­на из не­мно­гих ра­до­стей мо­ей жиз­ни…». Из пе­ре­пис­ки А. Т. Гре­ча­ни­но­ва и Д. Р. Ро­галь-Ле­виц­ко­го // Там же. 2003. Вып. 2.