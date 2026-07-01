Гребенские казаки (Гребенское казачье войско)

Гре`бенские казаки` (Гребенское казачье войско) — старейшая из казачьих общин, образовавшаяся в 1-й половине XVI в. в предгорьях Сев. Кавказа. Название дано по первому известному поселению казаков в урочище Гребни на реке Акташ. Затем Г. к. расселились по рекам Сунжа и Терек, создав несколько укрепленных городков. В XVI—XVII вв. гребенцы являлись вольными казаками. Их сообщество было организовано по принципу донских казачьих общин. Во главе общины стоял войсковой круг, на котором избирали атамана и других должностных лиц. Московское правительство в этот период, преследуя цель усилить русское влияние на Сев.-Вост. Кавказе, снабжало Г. к. оружием и боеприпасами, поддерживало их в конфликтах с горцами, использовало в борьбе с Турцией, Крымским ханством и Персией (cм. Иран). При Петре I Г. к. переселились на левый берег Терека и приняли российское подданство. Основанные ими пять городков — Червленный, Щедринский, Старогладковский, Ново­гладковский и Курдюковский — положили начало созданию Кавказской укрепленной линии. В 1711—1712 из вооруженных формирований гребенцев образовано иррегулярное Гребенское казачье войско, в 1832 переформированное в Гребенский казачий полк , а в 1870 — в Кизляро-Гребенской казачий полк Терского казачьего войска. Силами Г. к. основаны крепости Кизляр (1735) и Моздок (1763). Лит.: Казин В. Х. Казачьи войска. СПб., 1912; Попко И. Д. Терские казаки со стародавних времен. СПб., 1880. Вып. I. Гребенское войско; Эсадзе С. Памятка Гребенца. Очерк многовековой доблестной службы Престолу и Отечеству 1-го Кизляро-Гребенского генерала Ермолова полка Терского. Пг., 1916.