ГРЕБЁНКА (Гребинка) Евгений Павлович
Украинский и русский писатель.
Писал на укр. и рус. языках. Окончил Нежинскую гимназию высших наук (1831). С 1834 в С.-Петербурге; преподавал словесность в воен. учебных заведениях (с 1838). Активный участник петерб. лит. жизни 1830–40-х гг. Печатался с 1831. Автор басен («Малороссийские приказки», 1834), лирич. стихотворений, романсов «Молода ещё я девица была...» (1841), «Очи чёрные, очи страстные...» (1843) и пр. Украинской теме посвящён ряд русскоязычных произведений Г.: историч. поэма «Богдан» (1843), роман «Чайковский» (1843) и пр. Испытал влияние физиологического очерка и прозы Н. В. Гоголя [сб. «Рассказы пирятинца» (1837), повесть «Приключения синей ассигнации» (1847) и пр.]. Перевёл на укр. яз. поэму А. С. Пушкина «Полтава» (1836); подготовил к изданию один из первых укр. альманахов – «Ластiвка» («Ласточка», 1841), куда вошли сочинения Т. Г. Шевченко, Г. Ф. Квитки-Основьяненко и др.
Сочинения: Полн. собр. соч.: В 10 т. СПб., 1902; Избр. произв. К., 1954.
Автор: Барабаш Ю.Я.