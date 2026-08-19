ГРЕБЁНКА (Гребинка) Евгений Павлович

Украинский и русский пи­са­тель .

Пи­сал на укр. и рус. язы­ках. Окон­чил Не­жин­скую гим­на­зию выс­ших на­ук (1831). С 1834 в С.-Пе­тер­бур­ге; пре­по­да­вал сло­вес­ность в во­ен. учеб­ных за­ве­де­ни­ях (с 1838). Ак­тив­ный уча­ст­ник пе­терб. лит. жиз­ни 1830–40-х гг. Пе­ча­тал­ся с 1831. Ав­тор ба­сен («Ма­ло­рос­сий­ские при­каз­ки», 1834), ли­рич. сти­хо­тво­ре­ний, ро­ман­сов «Мо­ло­да ещё я де­ви­ца бы­ла...» (1841), «Очи чёр­ные, очи стра­ст­ные...» (1843) и пр. Ук­ра­ин­ской те­ме по­свя­щён ряд рус­ско­языч­ных про­из­ве­де­ний Г.: ис­то­рич. по­эма «Бо­гдан» (1843), ро­ман «Чай­ков­ский» (1843) и пр. Ис­пы­тал влия­ние фи­зио­ло­ги­че­ско­го очер­ка и про­зы Н. В. Го­го­ля [сб. «Рас­ска­зы пи­ря­тин­ца» (1837), по­весть «При­клю­че­ния си­ней ас­сиг­на­ции» (1847) и пр.]. Пе­ре­вёл на укр. яз. по­эму А. С. Пуш­ки­на «Пол­та­ва» (1836); под­го­то­вил к из­да­нию один из пер­вых укр. аль­ма­на­хов – «Ластiвка» («Лас­точ­ка», 1841), ку­да во­шли со­чи­не­ния Т. Г. Шев­чен­ко, Г. Ф. Квит­ки-Ос­новь­я­нен­ко и др.

Сочинения: Полн. собр. соч.: В 10 т. СПб., 1902; Избр. про­изв. К., 1954.

Автор: Ба­ра­баш Ю.Я.