ГРЕБЕНИКОВСКАЯ КУЛЬТУРА На чтение: 1 минута

Ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра ме­зо­ли­та (8–5-е тысячелетия до нашей эры) в сте­пи ме­ж­ду Дне­ст­ром и Южным Бу­гом.

Вы­де­ле­на В. Н. Стан­ко в 1967, на­зва­на по сто­ян­ке Гре­бе­ни­ки (Ве­ли­коми­хай­лов­ский р-н Одес­ской обл., Ук­раи­на). Г. к. сло­жи­лась на ос­но­ве па­мят­ни­ков позд­не­го па­лео­ли­та ти­па Ос­ко­ров­ки на гра­ни­це сте­пи и ле­со­сте­пи По­днеп­ро­вья и По­бу­жья. Сто­ян­ки на по­бе­ре­жье рек и скло­нах ба­лок. Нук­ле­усы од­но- и дву­пло­ща­доч­ные, уп­ло­щён­ные, осн. за­го­тов­ка – от­щеп, ис­поль­зо­ва­лась и пла­сти­на. Пре­об­ла­да­ют ок­руг­лые скреб­ки на от­ще­пах, рез­цов ма­ло, гео­мет­рич. мик­ро­ли­ты пред­став­ле­ны не­боль­ши­ми сим­мет­рич­ны­ми тра­пе­ция­ми, оформ­лен­ны­ми кру­той ре­ту­шью. Кос­тя­ные на­ко­неч­ни­ки стрел, скреб­ки и ло­щи­ла для ко­жи и др. Хо­зяй­ст­во ос­но­ва­но на охо­те (в осн. на ту­ра и ло­шадь) и со­би­ра­тель­ст­ве.

Автор: Леонова Е.В.

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