ГРЕБЕНЧАТО-ЯМОЧНОЙ КЕРАМИКИ КУЛЬТУРА
ГРЕБЕ́НЧАТО-Я́МОЧНОЙ КЕРА́МИКИ КУЛЬТУ́РА, две группы археологических культур.
1) Культурно-историч. область позднего неолита в части Вост. и Сев. Европы (3-е тыс. до н. э.). Выделяются 2 зоны культур Г.-я. к. к.: сев.-западная (Финляндия и Карелия, кроме сев. районов; Ленинградская, Новгородская, Псковская области России, Эстония, Латвия, сев.-вост. Литва, сев. Белоруссия) и сев.- восточная – балахнинская культура. Памятники сев.-зап. зоны выделены в культуру «типичной гребенчато-ямочной керамики» в кон. 1920-х гг. фин. археологом А. Эуропеусом. Крупные полуяйцевидные сосуды с приострённым или округлым дном, редко небольшие миски и чаши; поверхность покрывали горизонтальные зоны оттисков гребенчатого штампа, разделённые рядами ямочных вдавлений, есть прочерченные ромбы, треугольники, косая сетка и др. В Карелии, Финляндии и Прибалтике преобладали орудия из местных пород кварца, сланца, лидита; из привозного кремня (с Валдая) делались мелкие орудия и наконечники стрел. Янтарные и сланцевые украшения. Поселения с наземными постройками и полуземлянками. В сев.- зап. зоне – грунтовые могильники (Звейниеки и др.): погребённые вытянуты на спине, редко на животе, головой на восток или запад, присыпаны охрой. Хозяйство основано на охоте и рыболовстве. Г.-я. к. к. – финал развития ямочно-гребенчатой керамики культурно-исторической общности (в отличие от них в Г.-я. к. к. доминировал гребенчатый декор). Специфику Г.-я. к. к. определял мезолитич. и ранненеолитич. субстрат (в декоре, формах, примесях в тесте керамики, особенно в каменном инвентаре). На основе сев.-зап. зоны сформировались энеолитич. культуры с «пористой» керамикой, сев.-восточной – волосовская культура.
2) Культурно-историч. область позднего неолита и эпохи раннего металла (3-е – нач. 1-го тыс. до н. э.) в лесостепной и лесной зонах бассейна Оби и Иртыша. Выделена в 1970-е гг. М. Ф. Косаревым. Керамику Г.-я. к. к. отличает заполнение поверхности сосудов полосами узоров, выполненных оттисками гребенчатого штампа и разделённых горизонтальными рядами ямочных вдавлений. Предполагают, что этот орнаментальный комплекс возник в Зап. Сибири самостоятельно. Согласно др. точке зрения, предшествовавшие Г.-я. к. к. поздненеолитич. зауральские культуры с ямочно-гребенчатой керамикой (андреевская) оставлены мигрантами из Волго-Окского междуречья (балахнинская, культуры ямочно-гребенчатой керамики и др.). Древнейший, неолитический, этап Г.-я. к. к. представлен памятниками екатеринского и явленского типов лесостепного и юга таёжного Приишимья и Прииртышья, постнеолитический (энеолитический) – байрыкского и одиновского типов этого же региона. В начале позднего бронзового века ареал Г.-я. к. к. расширился на север до низовий Печоры, Ямала и Таймыра. Памятники (стационарные поселения, сезонные стоянки и святилища) сходны по материальной культуре и хозяйству (рыболовство и охота), отличаясь лишь деталями декора керамики; металлообработка развивалась под влиянием сейминско-турбинской культуры. С формированием андроновской культуры в Г.-я. к. к. (сузгунская, еловская и др. культуры) проникали элементы орнамента керамики фёдоровской культуры, но устойчивое внутр. развитие Г.-я. к. к. сохранялось. Оно продолжалось и в конце бронзового века, когда более выразительной стала локальная специфика (атлымская, позднесузгунская, лозьвинская, барсовская, еловская культуры), «канонические» схемы декора упростились, дополнились фигурным и змейковидным (мелкоструйчатым) штампом. Г.-я. к. к. явилась основой формирования таёжных культур Зап. Сибири железного века и Средневековья, сохранявших в керамике её орнаментальные традиции. Носителей Г.-я. к. к. относят к предкам самодийских народов.
Автор: Кузьминых С.В.
Иллюстрации:
Сосуд с поселения Репище мстинской культуры культурно-исторической области культуры гребенчато-ямочной керамики (по М. П. Зиминой).
Сосуд с поселения Геологическое III волвончинской культуры культурно- исторической области культуры гребенчато- ямочной керамики (по Н. П. Зыкову, С. Ф. Кошкарову и др.).