ГРЕБЕНЧАТО-ЯМОЧНОЙ КЕРАМИКИ КУЛЬТУРА

ГРЕБЕ́НЧАТО-Я́МОЧНОЙ КЕРА́МИКИ КУЛЬТУ́РА, две груп­пы ар­хео­ло­гических куль­тур.

1) Куль­тур­но-ис­то­рич. об­ласть позд­не­го не­оли­та в час­ти Вост. и Сев. Ев­ро­пы (3-е тыс. до н. э.). Вы­де­ля­ют­ся 2 зо­ны куль­тур Г.-я. к. к.: сев.-за­пад­ная (Фин­лян­дия и Ка­ре­лия, кро­ме сев. рай­онов; Ле­нин­град­ская, Нов­го­род­ская, Псков­ская об­лас­ти Рос­сии, Эс­то­ния, Лат­вия, сев.-вост. Лит­ва, сев. Бе­ло­рус­сия) и сев.- вос­точ­ная – ба­лах­нин­ская куль­ту­ра. Па­мят­ни­ки сев.-зап. зо­ны вы­де­ле­ны в куль­ту­ру «ти­пич­ной гре­бен­ча­то-ямоч­ной ке­ра­ми­ки» в кон. 1920-х гг. фин. ар­хео­ло­гом А. Эуро­пе­усом. Круп­ные по­лу­яйце­вид­ные со­су­ды с приострённым или ок­руг­лым дном, ред­ко не­боль­шие мис­ки и ча­ши; по­верх­ность по­кры­ва­ли го­ри­зон­таль­ные зо­ны от­тис­ков гре­бен­ча­то­го штам­па, раз­де­лён­ные ря­да­ми ямоч­ных вдав­ле­ний, есть про­чер­чен­ные ром­бы, тре­уголь­ни­ки, ко­сая сет­ка и др. В Ка­ре­лии, Фин­лян­дии и При­бал­ти­ке пре­об­ла­да­ли ору­дия из ме­ст­ных по­род квар­ца, слан­ца, ли­ди­та; из при­воз­но­го крем­ня (с Вал­дая) де­ла­лись мел­кие ору­дия и на­ко­неч­ни­ки стрел. Ян­тар­ные и слан­це­вые ук­ра­ше­ния. По­се­ле­ния с на­зем­ны­ми по­строй­ка­ми и по­лу­зем­лян­ка­ми. В сев.- зап. зо­не – грун­то­вые мо­гиль­ни­ки (Звей­ние­ки и др.): по­гре­бён­ные вы­тя­ну­ты на спи­не, ред­ко на жи­во­те, го­ло­вой на вос­ток или за­пад, при­сы­па­ны ох­рой. Хо­зяй­ст­во ос­но­ва­но на охо­те и ры­бо­лов­ст­ве. Г.-я. к. к. – фи­нал раз­ви­тия ямоч­но-гре­бен­ча­той ке­ра­ми­ки куль­турно-исто­ри­че­ской общности (в от­ли­чие от них в Г.-я. к. к. до­мини­ро­вал гре­бен­ча­тый де­кор). Спе­ци­фи­ку Г.-я. к. к. оп­ре­де­лял ме­зо­ли­тич. и ран­не­не­о­ли­тич. суб­страт (в де­ко­ре, формах, при­ме­сях в тес­те ке­ра­ми­ки, осо­бен­но в ка­мен­ном ин­вен­та­ре). На ос­но­ве сев.-зап. зо­ны сфор­ми­ро­ва­лись эне­о­ли­тич. куль­ту­ры с «по­рис­той» ке­ра­ми­кой, сев.-вос­точ­ной – во­ло­сов­ская куль­ту­ра.

2) Куль­тур­но-ис­то­рич. об­ласть позд­не­го не­оли­та и эпо­хи ран­не­го ме­тал­ла (3-е – нач. 1-го тыс. до н. э.) в ле­со­степ­ной и лес­ной зо­нах бас­сей­на Оби и Ир­ты­ша. Вы­де­ле­на в 1970-е гг. М. Ф. Ко­са­ре­вым. Ке­ра­ми­ку Г.-я. к. к. от­ли­ча­ет за­пол­не­ние по­верх­но­сти со­су­дов по­ло­са­ми узо­ров, вы­пол­нен­ных от­тис­ка­ми гре­бен­ча­то­го штам­па и раз­де­лён­ных го­ри­зон­таль­ны­ми ря­да­ми ямоч­ных вдав­ле­ний. Пред­по­ла­га­ют, что этот ор­на­мен­таль­ный ком­плекс воз­ник в Зап. Си­би­ри са­мо­стоя­тель­но. Со­глас­но др. точ­ке зре­ния, пред­ше­ст­во­вав­шие Г.-я. к. к. поздне­не­о­ли­тич. за­ураль­ские куль­ту­ры с ямоч­но-гре­бен­ча­той ке­ра­ми­кой (ан­д­ре­ев­ская) ос­тав­ле­ны ми­гран­та­ми из Вол­го-Ок­ско­го ме­ж­ду­ре­чья (ба­лах­нин­ская, куль­ту­ры ямоч­но-гре­бен­ча­той ке­ра­ми­ки и др.). Древней­ший, не­оли­ти­че­ский, этап Г.-я. к. к. пред­став­лен па­мят­ни­ка­ми ека­те­рин­ско­го и яв­лен­ско­го ти­пов ле­со­степ­но­го и юга та­ёж­но­го При­иши­мья и При­ир­ты­шья, по­ст­не­о­ли­ти­че­ский (энео­ли­ти­че­ский) – бай­рык­ско­го и оди­нов­ско­го ти­пов это­го же ре­гио­на. В на­ча­ле позд­не­го брон­зо­во­го ве­ка аре­ал Г.-я. к. к. рас­ши­рил­ся на се­вер до ни­зо­вий Пе­чо­ры, Яма­ла и Тай­мы­ра. Па­мят­ни­ки (ста­цио­нар­ные по­се­ле­ния, се­зон­ные сто­ян­ки и свя­ти­ли­ща) сход­ны по ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ре и хо­зяй­ст­ву (ры­бо­лов­ст­во и охо­та), от­ли­ча­ясь лишь де­та­ля­ми де­ко­ра ке­ра­ми­ки; ме­тал­ло­об­ра­бот­ка раз­ви­ва­лась под влия­ни­ем сей­мин­ско-тур­бин­ской куль­ту­ры. С фор­ми­ро­ва­ни­ем ан­д­ро­нов­ской куль­ту­ры в Г.-я. к. к. (суз­гун­ская, елов­ская и др. куль­ту­ры) про­ни­ка­ли эле­мен­ты ор­на­мен­та ке­ра­ми­ки фё­до­ров­ской куль­ту­ры, но ус­той­чи­вое внутр. раз­ви­тие Г.-я. к. к. со­хра­ня­лось. Оно про­дол­жа­лось и в кон­це брон­зо­во­го ве­ка, ко­гда бо­лее вы­ра­зи­тель­ной ста­ла ло­каль­ная спе­ци­фи­ка (ат­лым­ская, позд­не­суз­гун­ская, лозь­вин­ская, бар­сов­ская, елов­ская куль­ту­ры), «ка­но­ни­че­ские» схе­мы де­ко­ра уп­ро­сти­лись, до­пол­ни­лись фи­гур­ным и змей­ко­вид­ным (мел­ко­струй­ча­тым) штам­пом. Г.-я. к. к. яви­лась ос­но­вой фор­ми­ро­ва­ния та­ёж­ных куль­тур Зап. Си­би­ри же­лез­но­го ве­ка и Сред­не­ве­ко­вья, со­хра­няв­ших в ке­ра­ми­ке её ор­на­мен­таль­ные тра­ди­ции. Но­си­те­лей Г.-я. к. к. от­но­сят к пред­кам са­мо­дий­ских на­ро­дов.

Автор: Кузьминых С.В.

Иллюстрации :

Со­суд с по­се­ле­ния Ре­пи­ще мстин­ской куль­ту­ры куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской об­ла­сти куль­ту­ры гре­бен­ча­то-ямоч­ной ке­ра­ми­ки (по М. П. Зи­ми­ной).

Со­суд с по­се­ле­ния Гео­ло­ги­че­ское III вол­вон­чин­ской куль­ту­ры куль­тур­но- ис­то­ри­че­ской об­лас­ти куль­ту­ры гре­бен­ча­то- ямоч­ной ке­ра­ми­ки (по Н. П. Зы­ко­ву, С. Ф. Кош­ка­ро­ву и др.).

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