«ГРАЖДАНСТВО ОБЫЧАЕВ ДЕТСКИХ»

«ГРАЖДАНСТВО ОБЫЧАЕВ ДЕТСКИХ» (по некоторым спискам, «Дворство обычаев добрых»), первый в России светский свод правил обучения детей этике поведения и личной гигиене.

Перевод сочинения Эразма Роттердамского «De civilitate morum puerilium» (1530). Выполнен в начале 3-й четверти 17 века в Москве предположительно Епифанием Славинецким с польской обработки Ацернуса (Себастиана Клёновича) базельского издания (1538) Рейнгарда Гадамарского. Известно 11 ру­ко­пис­ных списков (наиболее ранний относится к 1685).

Текст русского перевода, представленный в катехизисной форме, включал 164 вопроса-ответа; непосредственно адресован детям и рассчитан на их восприятие, как по форме, так и по содержанию. В круг представлений русского читателя вводилось понятие «гражданство», которое переводчик определил как «обычаев добросклонность и человекопочитательство». В предваряющих текст виршах утверждалось единство трёх компонентов в воспитании: добродетели, мудрости и благонравия, которые конкретизировались в педагогической программе, предусматривавшей овладение нормами христианской морали, обучение «свободным мудростям» (смотри Семь свободных искусств). Положение, имевшееся в оригинальном тексте, - «исполнение житейского долга» - оказалось не включённым в русский перевод.

«Гражданство обычаев детских» положило начало литературно-педагогическому жанру, сложившемуся под влиянием западноевропейской культурной традиции, - сводам правил житейского обхождения (например, «Юности честное зерцало»).

Издания: Буш В. В. Па­мят­ни­ки ста­рин­но­го рус­ско­го вос­пи­та­ния. (К ис­то­рии древ­не­рус­ской пись­мен­но­сти и куль­ту­ры). П., 1918.

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