Граждaнские войны в Риме

Граждáнские во`йны в Ри`ме — конфликты, вызванные обострением внутренних противоречий римской гражданской общины на рубеже II—I вв. до н. э. Первая Г. в. между Марием и Суллой (88—82 до н. э.) началась с похода последнего на Рим . После отъезда Суллы из Италии Марий и Цинна захватили Рим . Они истребляли знать, опираясь на городской плебс, всадников и часть сенаторов. Сулла разгромил и истребил своих противников. Он опирался на нобилитет и армию, состоявшую главным образом из разорившихся крестьян. ­Уста­новленный им режим всевластия знати оказался недолговечным. Вторая Г. в. между Помпеем и Цезарем (49—45 до н. э.) началась с похода Цезаря на Рим . На его стороне были все недовольные существующим положением: городской и сельский плебс, а также разорившиеся нобили. Против выступали сторонники традиционного порядка — люди «почтенные и зажиточные». Цезарь разгромил всех противников. Его попытка установить неограниченную диктатуру и привлечь бывших противников, лавируя между разными социальными слоями, привела к изоляции и гибели. Третья Г. в. (43—30 до н. э.) началась с борьбы между цезарианцами и республиканцами, а закончилась борьбой за власть внутри лагеря цезарианцев. Победившему Октавиану Августу удалось консолидировать вокруг себя граждан и смягчить путем реформ внутренние противоречия. Он «потушил пожар Г. в.» ценой гибели республики. Лит.: Meier Ch. Res publica amissa: eine Studie zu Verfassung und Geschichte der späten römischen Republik. Wiesbaden, 1966.