ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В США 1861‒65

Военно-политическое противостояние, явившееся след­ст­ви­ем ост­ро­го кон­флик­та ме­ж­ду северными и южными шта­та­ми по во­про­су о раб­ст­ве чер­но­ко­жих.

В хо­де Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775–83 раб­ст­во бы­ло от­ме­не­но в сев. шта­тах США. Дея­те­ли вой­ны за не­за­виси­мость по­ла­га­ли, что оно по­сте­пен­но отом­рёт на всей тер­ри­то­рии стра­ны по при­чи­не его на­рас­тав­шей не­рен­та­бель­но­сти. Од­на­ко на ру­бе­же 18–19 вв. план­та­то­ры из юж. шта­тов пе­ре­шли от про­из-ва убы­точ­но­го та­ба­ка к вы­ра­щи­ва­нию хлоп­ка, спрос на ко­то­рый на ми­ро­вом рын­ке бы­ст­ро уве­ли­чи­вал­ся. Изо­бре­те­ние в этот пе­ри­од в США хлоп­ко­очи­стит. ма­ши­ны в де­сят­ки раз по­вы­си­ло при­быль­ность хлоп­ко­вод­ст­ва. План­та­то­ры стре­ми­лись ов­ла­деть как мож­но боль­шим ко­ли­че­ст­вом сво­бод­ных зе­мель на За­па­де США и во­влечь их в свою хо­зяйств. сис­те­му. Их ин­те­ре­сы при­шли в столк­но­ве­ние с ин­те­ре­са­ми сев. шта­тов, ко­то­рые так­же пре­тен­до­ва­ли на зап. тер­ри­то­рии, но с це­лью раз­ви­тия там сво­бод­ных фер­мер­ских хо­зяйств и ка­пи­та­ли­стич. пред­при­ни­ма­тель­ст­ва.

В 1820 сво­бод­ные и ра­бо­вла­дельч. шта­ты дос­тиг­ли до­го­во­рён­но­сти о том, что к се­ве­ру от 36°30' с. ш. хо­зяй­ст­ва, в ко­то­рых ис­поль­зу­ет­ся труд чер­но­ко­жих ра­бов, соз­да­вать­ся не бу­дут. Это со­гла­ше­ние со­блю­да­лось до кон. 1840-х гг., по­ка не встал во­прос о том, мо­жет ли быть раз­ре­ше­но раб­ст­во на тер­ри­то­ри­ях, от­воё­ван­ных у Мек­си­ки в хо­де аме­ри­ка­но-мек­си­кан­ской вой­ны 1846–48. В 1854 в свя­зи со стрем­ле­ни­ем южан уза­ко­нить раб­ст­во в Кан­за­се и Не­бра­ске, на­хо­див­ших­ся се­вер­нее ус­лов­ной гра­ни­цы, кон­фликт ме­ж­ду сто­рон­ни­ка­ми и про­тив­ни­ка­ми раб­ст­ва обо­ст­рил­ся, про­изош­ли пер­вые воо­руж. столк­но­ве­ния. В том же го­ду про­тив­ни­ки рас­про­стра­не­ния раб­ст­ва на но­вые шта­ты США соз­да­ли Рес­пуб­ли­кан­скую пар­тию США. Ра­ди­каль­ное мень­шин­ст­во пар­тии, вы­сту­пав­шее под ло­зун­га­ми або­ли­цио­низ­ма , тре­бо­ва­ло ли­к­ви­да­ции ин­сти­ту­та раб­ст­ва на всей тер­ри­то­рии США как не­со­вмес­ти­мо­го с ос­но­во­по­ла­гаю­щи­ми нац. цен­но­стя­ми.

В 1860 ли­дер рес­пуб­ли­кан­цев А. Лин­кольн одер­жал по­бе­ду на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах. Ру­ко­во­дство ра­бо­вла­дельч. шта­тов Юж. Ка­ро­ли­на, Мис­си­си­пи, Фло­ри­да, Ала­ба­ма, Джорд­жия, Луи­зиа­на за­яви­ло, что по­ли­тич. про­грам­ма но­вой ад­ми­ни­ст­ра­ции для не­го не­при­ем­ле­ма и 4.2.1861, за ме­сяц до всту­п­ле­ния Лин­коль­на в долж­ность пре­зи­ден­та, объ­яви­ло о вы­хо­де из со­ста­ва США и соз­да­нии собств. гос-ва – Кон­фе­де­ратив­ных Шта­тов Аме­ри­ки (КША; Кон­фе­де­ра­ция ). Его пре­зи­ден­том был из­бран бо­га­тый план­та­тор, быв. се­на­тор от шта­та Мис­си­си­пи, мин. обо­ро­ны Дж. Дей­вис, а ви­це-пре­зи­ден­том – быв. се­на­тор от шта­та Джорд­жия А. Сти­венс. 18.2.1861 они бы­ли при­ве­де­ны к при­ся­ге. Сти­венс из­ло­жил кре­до мя­теж­ных шта­тов: «Крае­уголь­ным кам­нем на­ше­го го­су­дар­ст­ва яв­ля­ет­ся та ве­ли­кая ис­ти­на, что негр не ра­вен бе­ло­му че­ло­ве­ку и что раб­ст­во – под­чи­не­ние выс­шей ра­се – яв­ля­ет­ся его ес­те­ст­вен­ным и нор­маль­ным со­стоя­ни­ем». 2.3.1861 к КША при­сое­ди­нил­ся штат Те­хас.

Всту­пая 4.3.1861 в пре­зи­дент­скую долж­ность, А. Лин­кольн зая­вил, что счи­та­ет сво­ей пер­во­оче­ред­ной за­да­чей вос­ста­нов­ле­ние един­ст­ва США, а все ре­фор­мы, вклю­чая за­пре­ще­ние раб­ст­ва на но­вых тер­ри­то­ри­ях, от­кла­ды­ва­ет на не­оп­ре­де­лён­ное вре­мя. При­ми­ри­тель­ная по­зи­ция Лин­коль­на не по­влия­ла на южан. 12.4.1861 вой­ска Кон­фе­де­ра­ции на­па­ли на Форт-Сам­тер в Юж. Ка­ро­ли­не и за­хва­ти­ли его (эта да­та счи­та­ет­ся на­ча­лом Г. в. в США). Лин­кольн объ­явил Юг в со­стоя­нии мя­те­жа и на­чал на­бор в фе­де­раль­ную ар­мию 75 тыс. доб­ро­воль­цев (в по­сле­дую­щем в сев. шта­тах бы­ла вве­де­на во­ин­ская по­вин­ность). В от­вет к КША при­сое­ди­ни­лись ещё 4 юж. шта­та – Вир­ги­ния, Ар­кан­зас, Тен­нес­си и Сев. Ка­ро­ли­на. В шта­тах Кен­тук­ки и Мис­су­ри об­ра­зо­ва­лось по два пра­ви­тель­ст­ва. О всту­п­ле­нии в КША зая­ви­ли тер­ри­то­рии Ари­зо­ны и Нью-Мек­си­ко, не имев­шие ста­ту­са шта­тов. На их сто­ро­ну пе­ре­ш­ли неск. ин­дей­ских пле­мён. В ар­мию Кон­фе­де­ра­ции в 1861 бы­ло при­зва­но 100 тыс. чел. Её воз­гла­вил ген. Р. Э. Ли. Все­го за вой­ну в ар­мию Се­ве­ра бы­ло при­зва­но 2,7 млн. чел., в ар­мию Юга – 1,1 млн. чел.

Во­ен. дей­ст­вия в го­ды Г. в. в США ве­лись на ог­ром­ной тер­ри­то­рии, ог­ра­ни­чен­ной с се­ве­ра и за­па­да ре­ка­ми По­то­мак, Огайо, Мис­су­ри, с вос­то­ка – Ат­лан­ти­че­ским ок., с юга – Мек­си­кан­ским зал. Сев. шта­ты (нас. 22 млн. чел.) бы­ли по­кры­ты гус­той се­тью же­лез­ных до­рог и об­ла­да­ли раз­ви­той пром-стью (в них бы­ла со­сре­до­то­че­на поч­ти вся ме­тал­лур­гич., тек­стиль­ная и ору­жей­ная пром-сть США). На тер­ри­то­рии юж. шта­тов про­жи­ва­ло ок. 9 млн. чел., в т. ч. 4 млн. чер­но­ко­жих ра­бов. Юг не имел не­об­хо­ди­мой эко­но­мич. ба­зы для ве­де­ния дли­тель­ной вой­ны.

План вой­ны ра­бо­вла­дель­цев Юга но­сил аван­тю­ри­стич. ха­рак­тер и был рас­счи­тан на ис­поль­зо­ва­ние вне­зап­но­сти и по­мощь со сто­ро­ны Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции. Пред­по­ла­га­лось бы­ст­ро ов­ла­деть ря­дом шта­тов, на­нес­ти удар на Ва­шинг­тон и вы­ну­дить фе­де­раль­ное пра­ви­тель­ст­во при­нять ус­ло­вия ру­ко­во­д­ства Кон­фе­де­ра­ции. Стра­те­гич. план се­ве­рян но­сил пас­сив­но-обо­ро­нит. ха­рак­тер (см. «Ана­кон­да»).

На 1-м эта­пе вой­ны (1861–62) един­ст­вен­ной це­лью А. Лин­коль­на и его сто­рон­ни­ков бы­ло вос­ста­нов­ле­ние един­ст­ва США; во­прос о ли­к­ви­да­ции ин­сти­ту­та раб­ст­ва и судь­бе зап. тер­ри­то­рий не ста­вил­ся. В те­че­ние по­лу­то­ра лет фе­де­раль­ные вой­ска в осн. тер­пе­ли по­ра­же­ния в столк­но­ве­ни­ях с си­ла­ми КША. Уже в пер­вом серь­ёз­ном сра­же­нии при Ма­нас­са­се (или Бул-Ран), близ Ва­шинг­то­на, 21.7.1861 се­ве­ря­не бы­ли раз­би­ты южа­на­ми. Два по­ра­же­ния они по­тер­пе­ли при по­пыт­ке ов­ла­деть сто­ли­цей юж. шта­тов – Рич­мон­дом (в сра­же­ни­ях 26.6–2.7.1862 на р. Чи­ка­хо­ми­ни и 11–13.12.1862 при Фре­де­рикс­бер­ге). Од­на­ко и по­пыт­ки южан ов­ла­деть Ва­шинг­то­ном за­кон­чи­лись не­уда­чей. 16–17.9.1862 они не смог­ли взять верх над фе­де­раль­ной ар­ми­ей в бит­ве при Ан­ть­е­та­ме и бы­ли вы­ну­ж­де­ны уй­ти за р. По­то­мак. На за­па­де и юге вой­ска се­ве­рян под ко­манд. ге­не­ра­лов У. С. Гран­та и Б. Бат­ле­ра при под­держ­ке эс­кад­ры адм. Д. Г. Фар­ра­гу­та за­ня­ли Мем­фис, Ко­ринф и Но­вый Ор­ле­ан. Се­ве­ря­не бло­ки­ро­ва­ли сво­им фло­том пор­ты юж. шта­тов, ли­шив их тем са­мым свя­зи с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и Фран­ци­ей. Дей­ст­вия крей­се­ров южан («Ала­ба­ма» и др.) на­нес­ли су­ще­ст­вен­ный ущерб тор­го­во­му фло­ту се­ве­рян, но серь­ёз­но­го влия­ния на ход вой­ны не ока­за­ли.

Под влия­ни­ем во­ен. не­удач А. Лин­кольн и его сто­рон­ни­ки осу­ще­ст­ви­ли ряд мер, при­дав­ших ме­то­дам ве­де­ния гражд. вой­ны ре­во­люц. ха­рак­тер. В 1862 был из­дан за­кон о кон­фи­ска­ции иму­ще­ст­ва мя­теж­ни­ков и вве­де­на смерт­ная казнь за из­ме­ну Со­еди­нён­ным Шта­там. 20.5.1862 фе­де­раль­ное пра­ви­тель­ст­во из­да­ло Гом­стед-акт, ко­то­рый фак­ти­че­ски ввёл за­прет на рас­про­стра­не­ние раб­ст­ва на но­вые тер­ри­то­рии и спо­соб­ст­во­вал ут­вер­жде­нию на них фер­мер­ско­го пу­ти раз­ви­тия с. х-ва. Гом­стед-акт обес­пе­чил ад­ми­ни­ст­ра­ции Лин­коль­на под­держ­ку ши­ро­ких сло­ёв на­се­ле­ния США. 1.1.1863 всту­пи­ла в си­лу под­го­тов­лен­ная фе­де­раль­ным пра­ви­тель­ст­вом «Про­кла­ма­ция об ос­во­бо­ж­де­нии ра­бов» в шта­тах, во­шед­ших в КША (ра­бы ос­во­бо­ж­да­лись без вы­ку­па, но и без зем­ли; в ра­бо­вла­дельч. шта­тах, ос­тав­ших­ся ло­яль­ны­ми пра­ви­тель­ст­ву США, раб­ст­во со­хра­ня­лось).

В 1863 на­чал­ся но­вый этап вой­ны, ко­то­рый ха­рак­те­ри­зо­вал­ся важ­ны­ми из­ме­не­ния­ми в по­ли­тич. жиз­ни стра­ны, в стра­те­гии и так­ти­ке фе­де­раль­ной ар­мии, по­лу­чив­шей зна­чит. по­пол­не­ние: в бое­вые час­ти се­ве­рян вли­лись 186 тыс. чер­но­ко­жих (72% из них при­бы­ли из юж. шта­тов); 250 тыс. чер­но­ко­жих слу­жи­ли в ты­ло­вых под­раз­де­ле­ни­ях.

Хотя 2–4.5.1863 вой­ска се­ве­рян по­тер­пе­ли по­ра­же­ние при Чан­сел­лорс­вил­ле, в вой­не на­сту­пил пе­ре­лом. Осо­бое зна­че­ние име­ло сра­же­ние ме­ж­ду фе­де­раль­ной ар­ми­ей под ко­мандованием генерала Дж. Ми­да и южа­на­ми при Гет­тис­бер­ге (штат Пен­силь­ва­ния) 1–3.7.1863, в ко­то­ром южа­не по­тер­пе­ли со­кру­ши­тель­ное по­ра­же­ние. Ус­пе­ха дос­тиг­ли се­ве­ря­не в бас­сей­не р. Мис­си­си­пи, где ар­мия У. С. Гран­та оса­ди­ла и 4.7.1863 вы­ну­ди­ла ка­пи­ту­ли­ро­вать кре­пость Викс­берг. В ре­зуль­та­те этой по­бе­ды вся ли­ния Мис­си­си­пи ока­за­лась в ру­ках се­ве­рян, тер­ри­то­рия Кон­фе­де­ра­ции бы­ла раз­де­ле­на на 2 час­ти. В 1863 ук­ре­пи­лись и ме­ж­ду­нар. по­зи­ции пра­ви­тель­ст­ва А. Лин­коль­на. Это­му в зна­чит. ме­ре спо­соб­ст­во­ва­ла по­ли­ти­ка Рос­сии, за­ин­те­ре­со­ван­ной в су­ще­ст­во­ва­нии еди­ных США, про­ти­во­стоя­щих Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции, ко­то­рые в тот пе­ри­од бы­ли её осн. со­пер­ни­ка­ми. При­бы­тие в сент. – окт. 1863 двух рос. эс­кадр (в Нью-Йорк и в Сан-Фран­ци­ско) бы­ло вос­при­ня­то в США и в зап.- ев­роп. стра­нах как дру­жеств. де­мон­ст­ра­ция в от­но­ше­нии пра­ви­тель­ст­ва Лин­коль­на.

Бое­вые дей­ст­вия се­ве­рян с мар­та 1864, по­сле на­зна­че­ния глав­но­ко­ман­дую­щим фе­де­раль­ны­ми воо­ружёнными си­ла­ми У. С. Гран­та, но­си­ли ре­шит. ха­рак­тер. 19–20.9.1864 ар­мии южан бы­ло на­не­се­но но­вое по­раже­ние при Уин­че­сте­ре. Боль­шое зна­че­ние имел «марш к мо­рю», про­ве­дён­ный ар­ми­ей се­ве­рян под ко­манд. ген. У. Т. Шер­ма­на. 2.9.1864 она за­ня­ла Ат­лан­ту, а 21 дек. – Са­ван­ну, вый­дя на по­бе­ре­жье Ат­лан­ти­че­ско­го океа­на.

Осе­нью 1864 А. Лин­кольн одер­жал но­вую по­бе­ду на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах. К это­му вре­ме­ни ис­ход Г. в. в США был фак­ти­че­ски пред­ре­шён. Рес­пуб­ли­кан­цы вос­при­ня­ли ус­пех на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах как ман­дат на пол­ную от­ме­ну в США раб­ст­ва чер­но­ко­жих. В янв. 1865 Кон­гресс рас­смот­рел и одоб­рил 13-ю по­прав­ку к Кон­сти­ту­ции , пол­но­стью за­пре­тив­шую раб­ст­во в стра­не. Из­ме­ни­лась так­же по­зи­ция рес­пуб­ли­кан­цев по во­про­су о даль­ней­шей судь­бе быв. ра­бов. Пра­ви­тель­ст­во США от­ка­за­лось от пла­нов вы­во­за чер­но­ко­жих в Аф­ри­ку и Лат. Аме­ри­ку и со­гла­си­лось с тем, что быв. ра­бы, с ору­жи­ем в ру­ках до­би­вав­шие­ся сво­его ос­во­бо­ж­де­ния, дос­той­ны амер. гра­ж­дан­ст­ва.

По­ли­тич. ус­пе­хи Лин­коль­на и рес­пуб­ли­кан­цев бы­ли под­кре­п­ле­ны за­вер­шаю­щи­ми во­ен. по­бе­да­ми. В янв. – мар­те 1865 фе­де­раль­ная ар­мия за­ня­ла Юж. и Сев. Ка­ро­ли­ну – гл. оп­лот мя­теж­ни­ков. 3.4.1865 па­ла сто­ли­ца КША Рич­монд. 9.4.1865 ар­мия южан под ко­манд. Р. Э. Ли бы­ла ок­ру­же­на у Ап­по­мат­ток­са и ка­пи­ту­ли­ро­ва­ла. 26.4.1865 сда­лась ар­мия, ко­то­рой ко­ман­до­вал ген. Дж. Э. Джон­стон. Ос­таль­ные вой­ска южан пре­кра­ти­ли со­про­тив­ле­ние к 2.6.1865. Вой­на за­вер­ши­лась пол­ным по­ра­же­ни­ем Кон­фе­де­ра­ции. По­бе­да се­ве­рян бы­ла ом­раче­на тра­гич. ги­бе­лью А. Лин­коль­на (15.4.1865).

Гражд. вой­на 1861–65 бы­ла са­мой кро­во­про­лит­ной в ис­то­рии США. По­те­ри Се­ве­ра уби­ты­ми и умер­ши­ми от ран и бо­лез­ней со­ста­ви­ли 360 тыс. чел., Юга – 258 тыс. чел. В ре­зуль­та­те вой­ны бы­ло вос­ста­нов­ле­но гос. един­ст­во США, унич­то­жен ин­сти­тут раб­ст­ва, соз­да­ны бла­го­при­ят­ные ус­ло­вия для пе­ре­строй­ки сис­те­мы об­ществ. от­но­ше­ний в юж. шта­тах (см. Ре­кон­ст­рук­ция Юга США) и раз­ви­тия ка­пи­та­лиз­ма в с. х-ве США по фер­мер­ско­му пу­ти.

Иллюстрации:

Пре­зи­дент А. Лин­кольнв фе­де­раль­ных войс­ках. Ок­тябрь 1862. Архив БРЭ.

Автор статьи: Со­грин В. В.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)