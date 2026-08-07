ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В США 1861‒65
Военно-политическое противостояние, явившееся следствием острого конфликта между северными и южными штатами по вопросу о рабстве чернокожих.
В ходе Войны за независимость в Северной Америке 1775–83 рабство было отменено в сев. штатах США. Деятели войны за независимость полагали, что оно постепенно отомрёт на всей территории страны по причине его нараставшей нерентабельности. Однако на рубеже 18–19 вв. плантаторы из юж. штатов перешли от произ-ва убыточного табака к выращиванию хлопка, спрос на который на мировом рынке быстро увеличивался. Изобретение в этот период в США хлопкоочистит. машины в десятки раз повысило прибыльность хлопководства. Плантаторы стремились овладеть как можно большим количеством свободных земель на Западе США и вовлечь их в свою хозяйств. систему. Их интересы пришли в столкновение с интересами сев. штатов, которые также претендовали на зап. территории, но с целью развития там свободных фермерских хозяйств и капиталистич. предпринимательства.
В 1820 свободные и рабовладельч. штаты достигли договорённости о том, что к северу от 36°30' с. ш. хозяйства, в которых используется труд чернокожих рабов, создаваться не будут. Это соглашение соблюдалось до кон. 1840-х гг., пока не встал вопрос о том, может ли быть разрешено рабство на территориях, отвоёванных у Мексики в ходе американо-мексиканской войны 1846–48. В 1854 в связи со стремлением южан узаконить рабство в Канзасе и Небраске, находившихся севернее условной границы, конфликт между сторонниками и противниками рабства обострился, произошли первые вооруж. столкновения. В том же году противники распространения рабства на новые штаты США создали Республиканскую партию США. Радикальное меньшинство партии, выступавшее под лозунгами аболиционизма, требовало ликвидации института рабства на всей территории США как несовместимого с основополагающими нац. ценностями.
В 1860 лидер республиканцев А. Линкольн одержал победу на президентских выборах. Руководство рабовладельч. штатов Юж. Каролина, Миссисипи, Флорида, Алабама, Джорджия, Луизиана заявило, что политич. программа новой администрации для него неприемлема и 4.2.1861, за месяц до вступления Линкольна в должность президента, объявило о выходе из состава США и создании собств. гос-ва – Конфедеративных Штатов Америки (КША; Конфедерация). Его президентом был избран богатый плантатор, быв. сенатор от штата Миссисипи, мин. обороны Дж. Дейвис, а вице-президентом – быв. сенатор от штата Джорджия А. Стивенс. 18.2.1861 они были приведены к присяге. Стивенс изложил кредо мятежных штатов: «Краеугольным камнем нашего государства является та великая истина, что негр не равен белому человеку и что рабство – подчинение высшей расе – является его естественным и нормальным состоянием». 2.3.1861 к КША присоединился штат Техас.
Вступая 4.3.1861 в президентскую должность, А. Линкольн заявил, что считает своей первоочередной задачей восстановление единства США, а все реформы, включая запрещение рабства на новых территориях, откладывает на неопределённое время. Примирительная позиция Линкольна не повлияла на южан. 12.4.1861 войска Конфедерации напали на Форт-Самтер в Юж. Каролине и захватили его (эта дата считается началом Г. в. в США). Линкольн объявил Юг в состоянии мятежа и начал набор в федеральную армию 75 тыс. добровольцев (в последующем в сев. штатах была введена воинская повинность). В ответ к КША присоединились ещё 4 юж. штата – Виргиния, Арканзас, Теннесси и Сев. Каролина. В штатах Кентукки и Миссури образовалось по два правительства. О вступлении в КША заявили территории Аризоны и Нью-Мексико, не имевшие статуса штатов. На их сторону перешли неск. индейских племён. В армию Конфедерации в 1861 было призвано 100 тыс. чел. Её возглавил ген. Р. Э. Ли. Всего за войну в армию Севера было призвано 2,7 млн. чел., в армию Юга – 1,1 млн. чел.
Воен. действия в годы Г. в. в США велись на огромной территории, ограниченной с севера и запада реками Потомак, Огайо, Миссури, с востока – Атлантическим ок., с юга – Мексиканским зал. Сев. штаты (нас. 22 млн. чел.) были покрыты густой сетью железных дорог и обладали развитой пром-стью (в них была сосредоточена почти вся металлургич., текстильная и оружейная пром-сть США). На территории юж. штатов проживало ок. 9 млн. чел., в т. ч. 4 млн. чернокожих рабов. Юг не имел необходимой экономич. базы для ведения длительной войны.
План войны рабовладельцев Юга носил авантюристич. характер и был рассчитан на использование внезапности и помощь со стороны Великобритании и Франции. Предполагалось быстро овладеть рядом штатов, нанести удар на Вашингтон и вынудить федеральное правительство принять условия руководства Конфедерации. Стратегич. план северян носил пассивно-оборонит. характер (см. «Анаконда»).
На 1-м этапе войны (1861–62) единственной целью А. Линкольна и его сторонников было восстановление единства США; вопрос о ликвидации института рабства и судьбе зап. территорий не ставился. В течение полутора лет федеральные войска в осн. терпели поражения в столкновениях с силами КША. Уже в первом серьёзном сражении при Манассасе (или Бул-Ран), близ Вашингтона, 21.7.1861 северяне были разбиты южанами. Два поражения они потерпели при попытке овладеть столицей юж. штатов – Ричмондом (в сражениях 26.6–2.7.1862 на р. Чикахомини и 11–13.12.1862 при Фредериксберге). Однако и попытки южан овладеть Вашингтоном закончились неудачей. 16–17.9.1862 они не смогли взять верх над федеральной армией в битве при Антьетаме и были вынуждены уйти за р. Потомак. На западе и юге войска северян под команд. генералов У. С. Гранта и Б. Батлера при поддержке эскадры адм. Д. Г. Фаррагута заняли Мемфис, Коринф и Новый Орлеан. Северяне блокировали своим флотом порты юж. штатов, лишив их тем самым связи с Великобританией и Францией. Действия крейсеров южан («Алабама» и др.) нанесли существенный ущерб торговому флоту северян, но серьёзного влияния на ход войны не оказали.
Под влиянием воен. неудач А. Линкольн и его сторонники осуществили ряд мер, придавших методам ведения гражд. войны революц. характер. В 1862 был издан закон о конфискации имущества мятежников и введена смертная казнь за измену Соединённым Штатам. 20.5.1862 федеральное правительство издало Гомстед-акт, который фактически ввёл запрет на распространение рабства на новые территории и способствовал утверждению на них фермерского пути развития с. х-ва. Гомстед-акт обеспечил администрации Линкольна поддержку широких слоёв населения США. 1.1.1863 вступила в силу подготовленная федеральным правительством «Прокламация об освобождении рабов» в штатах, вошедших в КША (рабы освобождались без выкупа, но и без земли; в рабовладельч. штатах, оставшихся лояльными правительству США, рабство сохранялось).
В 1863 начался новый этап войны, который характеризовался важными изменениями в политич. жизни страны, в стратегии и тактике федеральной армии, получившей значит. пополнение: в боевые части северян влились 186 тыс. чернокожих (72% из них прибыли из юж. штатов); 250 тыс. чернокожих служили в тыловых подразделениях.
Хотя 2–4.5.1863 войска северян потерпели поражение при Чанселлорсвилле, в войне наступил перелом. Особое значение имело сражение между федеральной армией под командованием генерала Дж. Мида и южанами при Геттисберге (штат Пенсильвания) 1–3.7.1863, в котором южане потерпели сокрушительное поражение. Успеха достигли северяне в бассейне р. Миссисипи, где армия У. С. Гранта осадила и 4.7.1863 вынудила капитулировать крепость Виксберг. В результате этой победы вся линия Миссисипи оказалась в руках северян, территория Конфедерации была разделена на 2 части. В 1863 укрепились и междунар. позиции правительства А. Линкольна. Этому в значит. мере способствовала политика России, заинтересованной в существовании единых США, противостоящих Великобритании и Франции, которые в тот период были её осн. соперниками. Прибытие в сент. – окт. 1863 двух рос. эскадр (в Нью-Йорк и в Сан-Франциско) было воспринято в США и в зап.- европ. странах как дружеств. демонстрация в отношении правительства Линкольна.
Боевые действия северян с марта 1864, после назначения главнокомандующим федеральными вооружёнными силами У. С. Гранта, носили решит. характер. 19–20.9.1864 армии южан было нанесено новое поражение при Уинчестере. Большое значение имел «марш к морю», проведённый армией северян под команд. ген. У. Т. Шермана. 2.9.1864 она заняла Атланту, а 21 дек. – Саванну, выйдя на побережье Атлантического океана.
Осенью 1864 А. Линкольн одержал новую победу на президентских выборах. К этому времени исход Г. в. в США был фактически предрешён. Республиканцы восприняли успех на президентских выборах как мандат на полную отмену в США рабства чернокожих. В янв. 1865 Конгресс рассмотрел и одобрил 13-ю поправку к Конституции, полностью запретившую рабство в стране. Изменилась также позиция республиканцев по вопросу о дальнейшей судьбе быв. рабов. Правительство США отказалось от планов вывоза чернокожих в Африку и Лат. Америку и согласилось с тем, что быв. рабы, с оружием в руках добивавшиеся своего освобождения, достойны амер. гражданства.
Политич. успехи Линкольна и республиканцев были подкреплены завершающими воен. победами. В янв. – марте 1865 федеральная армия заняла Юж. и Сев. Каролину – гл. оплот мятежников. 3.4.1865 пала столица КША Ричмонд. 9.4.1865 армия южан под команд. Р. Э. Ли была окружена у Аппоматтокса и капитулировала. 26.4.1865 сдалась армия, которой командовал ген. Дж. Э. Джонстон. Остальные войска южан прекратили сопротивление к 2.6.1865. Война завершилась полным поражением Конфедерации. Победа северян была омрачена трагич. гибелью А. Линкольна (15.4.1865).
Гражд. война 1861–65 была самой кровопролитной в истории США. Потери Севера убитыми и умершими от ран и болезней составили 360 тыс. чел., Юга – 258 тыс. чел. В результате войны было восстановлено гос. единство США, уничтожен институт рабства, созданы благоприятные условия для перестройки системы обществ. отношений в юж. штатах (см. Реконструкция Юга США) и развития капитализма в с. х-ве США по фермерскому пути.
Иллюстрации:
Президент А. Линкольнв федеральных войсках. Октябрь 1862. Архив БРЭ.
Автор статьи: Согрин В. В.