ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ

Военно-политическое и социальное противостояние в России в 1917 - 1922 гг.

Осн. бое­вые дей­ст­вия в Г. в. в це­лях за­хва­та и удер­жа­ния влас­ти ве­лись ме­ж­ду РККА и во­оруж. си­ла­ми Бе­ло­го дви­же­ния – Бе­лы­ми ар­мия­ми (от­сю­да ус­та­но­вив­шие­ся на­зва­ния гл. про­тив­ни­ков в Г. в. – «крас­ные» и «бе­лые»). Со­став­ной ча­стью Г. в. яв­ля­лись так­же воо­руж. борь­ба на нац. «ок­раи­нах» быв. Рос. им­пе­рии (по­пыт­ки про­воз­гла­сить не­за­ви­си­мость вы­зы­ва­ли от­пор со сто­ро­ны «бе­лых», вы­сту­пав­ших за «еди­ную и не­де­ли­мую Рос­сию», а так­же ру­ко­во­дства РСФСР, ви­дев­ше­го в рос­те на­цио­на­лиз­ма уг­ро­зу за­вое­ва­ни­ям ре­во­лю­ции) и пов­станч. дви­же­ние на­се­ле­ния про­тив войск про­ти­во­бор­ст­вую­щих сто­рон. Г. в. со­про­во­ж­да­лась бое­вы­ми дей­ст­вия­ми на тер­ри­то­рии Рос­сии войск стран Чет­вер­но­го сою­за, а так­же войск стран Ан­тан­ты (см. Ино­стран­ная во­ен­ная ин­тер­вен­ция в Рос­сии 1918–22).

В совр. ис­то­рич. нау­ке мн. во­про­сы, свя­зан­ные с ис­то­ри­ей Г. в., ос­та­ют­ся дис­кус­си­он­ны­ми, сре­ди них – во­про­сы о хро­но­ло­гич. рам­ках Г. в. и её при­чи­нах. Боль­шин­ст­во совр. ис­сле­до­ва­те­лей счи­та­ют пер­вым ак­том Г. в. бои в Пет­ро­гра­де во вре­мя осу­ще­ст­в­лён­ной боль­ше­ви­ка­ми Ок­тябрь­ской ре­во­лю­ции 1917, а вре­ме­нем её окон­ча­ния – раз­гром «крас­ны­ми» по­след­них круп­ных ан­ти­боль­ше­ви­ст­ских воо­руж. фор­ми­ро­ва­ний в окт. 1922. Часть ис­сле­до­ва­те­лей счи­та­ют, что пе­ри­од Г. в. ох­ва­ты­ва­ет толь­ко вре­мя наи­бо­лее ак­тив­ных бое­вых дей­ст­вий, ко­то­рые ве­лись с мая 1918 по но­яб. 1920. Сре­ди наи­бо­лее важ­ных при­чин Г. в. при­ня­то вы­де­лять глу­бо­кие со­ци­аль­ные, по­ли­тич. и нац.-эт­нич. про­ти­во­ре­чия, су­ще­ст­во­вав­шие в Рос. им­пе­рии и обо­ст­рив­шие­ся в ре­зуль­та­те Февр. ре­во­лю­ции 1917, а так­же го­тов­ность ши­ро­ко ис­поль­зо­вать на­си­лие для дос­ти­же­ния сво­их по­ли­тич. це­лей все­ми её уча­ст­ни­ка­ми (см. «Бе­лый тер­рор» и «Крас­ный тер­рор»). Не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли ви­дят в иностр. ин­тер­вен­ции при­чи­ну осо­бой оже­сто­чён­но­сти и дли­тель­но­сти Гражд. вой­ны.

Ход воо­руж. борь­бы ме­ж­ду «крас­ны­ми» и «бе­лы­ми» мож­но раз­де­лить на 3 эта­па, ко­то­рые раз­ли­ча­ют­ся по со­ста­ву уча­ст­ни­ков, ин­тен­сив­но­сти бое­вых дей­ст­вий и ус­ло­ви­ям внеш­не­по­ли­тич. об­ста­нов­ки.

На пер­вом эта­пе (окт./но­яб. 1917 – но­яб. 1918) про­ис­хо­ди­ло фор­ми­ро­ва­ние воо­руж. сил про­ти­во­бор­ст­вую­щих сто­рон и осн. фрон­тов борь­бы ме­ж­ду ни­ми. В этот пе­ри­од Г. в. шла в ус­ло­ви­ях про­дол­жав­шей­ся 1-й ми­ро­вой вой­ны и со­про­во­ж­да­лась ак­тив­ным уча­сти­ем во внутр. борь­бе в Рос­сии войск стран Чет­вер­но­го сою­за и Ан­тан­ты.

В окт. – но­яб. 1917, в хо­де Окт. ре­волю­ции 1917, боль­ше­ви­ки по­да­ви­ли во­о­руж. вы­сту­п­ле­ния сто­рон­ни­ков Врем. пра­ви­тель­ст­ва в Пет­ро­гра­де, его ок­ре­ст­но­стях (см. Ке­рен­ско­го – Крас­но­ва вы­сту­п­ле­ние 1917) и в Мо­ск­ве. К кон. 1917 на б. ч. Ев­роп. Рос­сии бы­ла ус­та­нов­ле­на сов. власть. Пер­вые круп­ные вы­сту­п­ле­ния про­тив боль­ше­ви­ков про­изош­ли на ка­зачь­их тер­ри­то­ри­ях До­на, Ку­ба­ни и Юж. Ура­ла (см. в стать­ях Ка­ле­ди­на вы­сту­п­ле­ние 1917–18, Ку­бан­ская ра­да и Ду­то­ва вы­сту­п­ле­ние 1917–18). В пер­вые ме­ся­цы Г. в. бое­вые дей­ст­вия ве­лись отд. от­ря­да­ми, гл. обр. вдоль ли­ний же­лез­ных до­рог, за круп­ные на­се­лён­ные пунк­ты и ж.-д. уз­лы (см. «Эше­лон­ная вой­на»). Вес­ной 1918 ло­каль­ные стыч­ки ста­ли пе­ре­рас­тать в бо­лее мас­штаб­ные воо­руж. столк­но­ве­ния.

Раз­гон Уч­ре­ди­тель­но­го со­б­ра­ния и за­клю­че­ние Бре­ст­ско­го ми­ра 1918 уси­ли­ли оп­по­зи­цию по­ли­ти­ке СНК по всей стра­не. Соз­дан­ные в февра­ле – мае под­поль­ные ан­ти­боль­ше­ви­ст­ские ор­га­ни­за­ции (Со­юз за­щи­ты Ро­ди­ны и сво­бо­ды, Со­юз воз­ро­ж­де­ния Рос­сии, На­цио­наль­ный центр) по­пы­та­лись объ­е­ди­нить си­лы, бо­ров­шие­ся про­тив сов. вла­сти, и по­лу­чить иностр. по­мощь, за­ни­ма­лись пе­ре­прав­кой доб­ро­воль­цев в цен­тры со­сре­до­то­че­ния ан­ти­боль­ше­ви­ст­ских сил. В это вре­мя тер­ри­то­рия РСФСР со­кра­ти­лась из-за про­дви­же­ния герм. и ав­ст­ро-венг. войск (про­дол­жа­лось и по­сле за­клю­че­ния Бре­ст­ско­го ми­ра 1918): в февр. – мае 1918 они за­ня­ли Ук­раи­ну, Бе­ло­рус­сию, При­бал­ти­ку, часть За­кав­ка­зья и Юга Ев­роп. Рос­сии. Вес­ной 1918 стра­ны Ан­тан­ты, стре­мив­шие­ся про­ти­во­сто­ять герм. влия­нию в Рос­сии, вы­сади­ли воо­руж. де­сан­ты в Мур­ман­ске, Ар­хан­гель­ске и Вла­ди­во­сто­ке, что при­ве­ло к па­де­нию здесь вла­сти СНК. На­чав­шее­ся в мае Че­хо­сло­вац­ко­го кор­пу­са вы­сту­п­ле­ние 1918 ли­к­ви­ди­ро­ва­ло сов. власть в По­вол­жье, на Ура­ле и в Си­би­ри, а так­же от­ре­за­ло Тур­ке­стан­скую сов. рес­пуб­ли­ку в Ср. Азии от РСФСР.

Не­проч­ность сов. вла­сти и под­держ­ка со сто­ро­ны ин­тер­вен­тов спо­соб­ст­во­ва­ли соз­да­нию ле­том и осе­нью 1918 ря­да ан­ти­боль­ше­ви­ст­ских, пре­им. эсе­ров­ских, пра­ви­тельств: Ко­ми­те­та чле­нов Уч­ре­ди­тель­но­го со­б­ра­ния ( Ко­муч ; июнь, Са­ма­ра), Вре­мен­но­го си­бир­ско­го пра­ви­тель­ст­ва (июнь, Омск), Вер­хов­но­го управ­ле­ния Се­вер­ной об­лас­ти (август, Ар­хан­гельск), Уфим­ской ди­рек­то­рии (сен­тябрь, Уфа).

В апр. 1918 на тер­ри­то­рии Дон­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска соз­да­на Дон­ская ар­мия, ко­то­рая к кон­цу ле­та вы­тес­ни­ла сов. вой­ска с тер­ри­то­рии Об­лас­ти вой­ска Дон­ско­го. Доб­ро­воль­че­ская ар­мия (на­ча­ла фор­ми­ро­вать­ся в но­яб. 1917), со­сто­яв­шая пре­им. из офи­це­ров и юн­керов быв. рос. ар­мии, в авг. 1918 за­ня­ла Ку­бань (см. в ст. Ку­бан­ские по­хо­ды Доб­ро­воль­че­ской ар­мии).

Ус­пе­хи про­тив­ни­ков боль­ше­ви­ков вы­зва­ли ре­фор­ми­ро­ва­ние РККА. Вме­сто доб­ро­вольч. прин­ци­па фор­ми­ро­ва­ния ар­мии в мае 1918 в РСФСР вве­де­на все­об­щая во­ин­ская по­вин­ность. За счёт при­вле­че­ния в РККА офи­це­ров быв. рос. ар­мии (см. Во­ен­спец) был уси­лен ко­манд­ный со­став, уч­ре­ж­дён ин­сти­тут во­ен­ных ко­мис­са­ров, в сент. 1918 соз­дан РВСР (пред. – Л. Д. Троц­кий) и вве­дена долж­ность глав­ко­ма Воо­руж. сил Рес­пуб­ли­ки (И. И. Ваце­тис). Так­же в сен­тяб­ре вме­сто за­вес, су­ще­ст­во­вав­ших с мар­та 1918, бы­ли об­ра­зо­ва­ны фрон­товые и ар­мей­ские объ­е­ди­не­ния РККА. В но­яб­ре уч­ре­ж­дён Со­вет ра­бо­чей и кре­сть­ян­ской обо­ро­ны (пред. – В. И. Ле­нин). Ук­ре­п­ле­нию ар­мии со­пут­ст­во­ва­ло уп­ро­че­ние внутр. по­ло­же­ния в РСФСР: по­сле по­ра­же­ния ле­вых эсе­ров вос­ста­ния 1918 на тер­ри­то­рии рес­пуб­ли­ки не ос­та­лось ор­га­ни­зов. оп­по­зи­ции боль­ше­ви­кам.

В ре­зуль­та­те в на­ча­ле осе­ни 1918 РККА су­ме­ла из­ме­нить ход воо­руж. борь­бы: в сент. 1918 она ос­та­но­ви­ла на­сту­п­ле­ние войск По­волж­ской на­род­ной ар­мии Ко­му­ча (на­ча­лось в ию­ле), к но­яб­рю от­тес­ни­ла их к Ура­лу. На пер­вом эта­пе Ца­ри­цы­на обо­ро­ны 1918–19 час­ти РККА от­би­ли по­пыт­ки Дон­ской ар­мии ов­ла­деть Ца­ри­цы­ном. Ус­пе­хи РККА не­сколь­ко ста­би­ли­зи­ро­ва­ли по­ло­же­ние РСФСР, но ни од­на из сто­рон не смог­ла в хо­де бое­вых дей­ст­вий по­лу­чить ре­шаю­щий пе­ре­вес.

На вто­ром эта­пе (но­яб. 1918 – март 1920) про­изош­ли глав­ные сра­же­ния ме­ж­ду РККА и Бе­лы­ми ар­мия­ми, на­сту­пил пе­ре­лом в Г. в. В свя­зи с за­вер­ше­ни­ем 1-й ми­ро­вой вой­ны в этот пе­ри­од рез­ко со­кра­ти­лось уча­стие войск ин­тер­вен­тов в Г. в. Уход герм. и ав­ст­ро-венг. войск с тер­ри­то­рии стра­ны по­зво­лил СНК вер­нуть под свой кон­троль зна­чит. часть При­бал­ти­ки, Бе­ло­рус­сии и Ук­раи­ны. Не­смот­ря на вы­сад­ку в но­яб. – дек. 1918 до­пол­нит. во­ин­ских час­тей стран Ан­тан­ты в Но­во­рос­сий­ске, Одес­се и Се­ва­сто­по­ле, про­дви­же­ние брит. войск в За­кав­ка­зье, не­по­средств. уча­стие войск Ан­тан­ты в Г. в. ос­та­ва­лось ог­ра­ни­чен­ным, и к осе­ни 1919 осн. кон­тин­гент со­юз­ных войск был вы­ве­ден с тер­ри­то­рии Рос­сии. Иностр. го­су­дар­ст­ва про­дол­жа­ли ока­зы­вать ан­ти­боль­ше­ви­ст­ским пра­ви­тель­ст­вам и воо­руж. от­ря­дам ма­те­ри­аль­но-тех­нич. по­мощь.

В кон. 1918 – нач. 1919 про­изош­ла кон­со­ли­да­ция ан­ти­боль­ше­ви­ст­ско­го дви­же­ния; ру­ко­во­дство им от эсе­ров­ских и ка­зачь­их пра­ви­тельств пе­ре­шло в ру­ки кон­сер­ва­тив­но­го «бе­ло­го» офи­цер­ст­ва. В ре­зуль­та­те пе­ре­во­ро­та в Ом­ске 18.11.1918 бы­ла сверг­ну­та Уфим­ская ди­рек­то­рия и к вла­сти при­шёл адм. А. В. Кол­чак, объ­я­вив­ший се­бя Вер­хов­ным пра­ви­те­лем Рос. гос-ва. 8.1.1919 на ос­но­ве Доб­ро­воль­че­ской и Дон­ской ар­мий соз­да­ны Воо­ру­жён­ные си­лы Юга Рос­сии (ВСЮР) под ко­манд. ген.-л. А. И. Де­ни­ки­на.

Пер­вы­ми ре­ши­тель­ное на­сту­п­ле­ние на­ча­ли Кол­ча­ка ар­мии. В кон. 1918 Си­бир­ская ар­мия пре­одо­ле­ла Ураль­ский хре­бет и взя­ла Пермь. В мар­те 1919 по­сле­до­ва­ло об­щее Кол­ча­ка на­сту­п­ле­ние 1919. Наи­боль­ше­го ус­пе­ха дос­тиг­ли вой­ска Зап. ар­мии ген.-л. М. В. Хан­жи­на, ко­то­рые ов­ла­де­ли Уфой (март), а в кон­це ап­ре­ля вы­шли на под­сту­пы к Вол­ге. Поя­ви­лась воз­мож­ность со­еди­не­ния ар­мий Кол­ча­ка с ВСЮР, соз­да­лась уг­ро­за сов. вла­сти в центр. рай­онах РСФСР. Од­на­ко в мае 1919 час­ти РККА, уси­лен­ные по­пол­не­ния­ми, пе­ре­хва­ти­ли ини­циа­ти­ву и в хо­де контр­на­сту­п­ле­ния Вос­точ­но­го фрон­та 1919 раз­би­ли про­тив­ни­ка и от­бро­си­ли его к Ура­лу. В ре­зуль­та­те пред­при­ня­то­го ко­ман­до­ва­ни­ем РККА на­сту­п­ле­ния Вос­точ­но­го фрон­та 1919–20 сов. вой­ска за­ня­ли Урал и б. ч. Си­би­ри (в но­яб­ре 1919 за­хва­чен Омск, в мар­те 1920 – Ир­кутск).

На Сев. Кав­ка­зе про­тив вла­сти СНК вы­сту­пи­ли гор­ские пра­ви­тель­ст­ва, опи­рав­шие­ся на во­ен. по­мощь стран Чет­вер­но­го сою­за. По­сле вы­во­да иностр. войск с тер­ри­то­рии т. н. Гор­ской рес­пуб­ли­ки она бы­ла за­ня­та час­тя­ми ВСЮР, под дав­ле­ни­ем ко­то­рых в кон­це мая 1919 Гор­ское пра­ви­тель­ст­во пре­кра­ти­ло свою дея­тель­ность.

Пер­вые по­ра­же­ния ар­мий Кол­ча­ка сов­па­ли с на­ча­лом Мо­с­ков­ско­го по­хо­да Де­ни­ки­на 1919, пред­став­ляв­ше­го со­бой са­мую серь­ёз­ную уг­ро­зу вла­сти боль­шеви­ков за го­ды Г. в. Его пер­во­на­чаль­но­му ус­пе­ху спо­соб­ст­во­ва­ла не­хват­ка у РККА ре­зер­вов, ко­то­рые на­хо­ди­лись на Вост. фрон­те, а так­же мас­со­вый при­ток во ВСЮР ка­за­ков в ре­зуль­та­те про­во­див­шей­ся ру­ко­во­дством РСФСР по­ли­ти­ки «рас­ка­за­чи­ва­ния». На­ли­чие ка­зачь­ей кон­ни­цы и хо­ро­шо под­го­тов­лен­ных во­ен. кад­ров по­зво­ли­ло ВСЮР ов­ла­деть Дон­бас­сом и Об­ла­стью вой­ска Дон­ско­го, взять Ца­ри­цын и за­нять б. ч. Ук­раи­ны. По­пыт­ки сов. войск контр­ата­ко­вать про­тив­ни­ка в хо­де ав­гу­стов­ско­го на­сту­п­ле­ния 1919 не увен­ча­лись ус­пе­хом. В ав­гу­сте – сен­тяб­ре обо­ро­на РККА бы­ла дез­ор­га­ни­зо­ва­на Ма­мон­то­ва рей­дом 1919. В ок­тяб­ре ВСЮР за­ня­ли Орёл, соз­дав уг­ро­зу Ту­ле и Мо­ск­ве. На­сту­п­ле­ние ВСЮР бы­ло ос­та­нов­ле­но, а за­тем сме­ни­лось стре­мит. от­сту­п­ле­ни­ем вслед­ст­вие пред­при­ня­то­го ру­ко­во­д­ством РККА контр­на­сту­п­ле­ния Юж­но­го фрон­та 1919 (бы­ло осу­ще­ст­в­ле­но по­сле круп­ных мо­би­ли­за­ций в РСФСР и соз­да­ния Пер­вой кон­ной ар­мии, ко­то­рая по­зво­ли­ла ли­к­ви­ди­ро­вать пре­иму­ще­ст­во ВСЮР в ка­ва­ле­рии), сла­бо­сти кон­тро­ля ВСЮР над за­ня­ты­ми тер­ри­то­рия­ми и же­ла­ния ка­за­че­ст­ва ог­ра­ни­чить­ся обо­ро­ной Об­лас­ти вой­ска Дон­ско­го и Ку­ба­ни. В хо­де на­сту­п­ле­ния Юж­но­го и Юго-Вос­точ­но­го фрон­тов 1919–20 час­ти РККА вы­ну­ди­ли ВСЮР отой­ти на Сев. Кав­каз и в Крым.

Ле­том – осе­нью 1919 по­сле­до­ва­ло на­сту­п­ле­ние на Пет­ро­град Сев. кор­пу­са (с 19 ию­ня Сев. ар­мия, с 1 ию­ля Се­ве­ро-За­пад­ная ар­мия) под об­щим ко­манд. ген. от инф. Н. Н. Юде­ни­ча (см. Пет­ро­гра­да обо­ро­на 1919). В окт. – но­яб. 1919 оно бы­ло ос­та­нов­ле­но, Сев.-Зап. ар­мия раз­би­та, а её ос­тат­ки ото­шли на тер­ри­то­рию Эс­то­нии.

На се­ве­ре Ев­роп. час­ти Рос­сии сфор­ми­ро­ван­ные Вре­мен­ным пра­ви­тель­ст­вом Се­вер­ной об­лас­ти (пре­ем­ник Вер­хов­но­го управ­ле­ния Сев. об­лас­ти) Се­вер­ной об­лас­ти вой­ска, под­дер­жан­ные со­юз­ным экс­пе­диц. кор­пу­сом, ве­ли бое­вые дей­ст­вия с час­тя­ми сов. Сев. фрон­та. В февр. – мар­те 1920 вой­ска Сев. об­лас­ти пре­кра­ти­ли своё су­ще­ст­во­ва­ние (это­му спо­соб­ст­во­ва­ли не­уда­чи Бе­лых ар­мий на гл. на­прав­ле­ни­ях и вы­вод со­юз­но­го экс­пе­диц. кор­пу­са с тер­ри­то­рии об­лас­ти), час­ти РККА за­ня­ли Ар­хан­гельск и Мур­манск.

На треть­ем эта­пе (март 1920 – окт. 1922) осн. борь­ба про­ис­хо­ди­ла на пе­рифе­рии стра­ны и не пред­став­ля­ла не­по­средств. уг­ро­зы сов. вла­сти в цен­тре Рос­сии.

К вес­не 1920 са­мым круп­ным из «бе­лых» во­ин­ских фор­ми­ро­ва­ний яв­ля­лась «Рус­ская ар­мия» (сфор­ми­ро­ва­на из ос­тат­ков ВСЮР) ген.-л. П. Н. Вран­ге­ля, рас­по­ла­гав­шая­ся в Кры­му. В ию­не, вос­поль­зо­вав­шись от­вле­че­ни­ем осн. сил РККА на польск. фронт (см. Со­вет­ско-поль­ская вой­на 1920 ), эта ар­мия пред­при­ня­ла по­пыт­ку за­хва­тить и ук­ре­пить­ся в сев. уез­дах Тав­ри­че­ской губ., а так­же вы­са­ди­ла в ию­ле и ав­гу­сте де­сан­ты на по­бе­ре­жье Сев. Кав­ка­за, что­бы под­нять на но­вое вы­сту­п­ле­ние про­тив РСФСР ка­за­ков Об­лас­ти вой­ска Дон­ско­го и Ку­ба­ни (см. Де­сан­ты «Рус­ской ар­мии» 1920). Все эти пла­ны по­тер­пе­ли по­ра­же­ние, в ок­тяб­ре – но­яб­ре «Рус­ская ар­мия» в хо­де контр­на­сту­п­ле­ния Юж­но­го фрон­та 1920 и Пе­ре­коп­ско-Чон­гар­ской опе­ра­ции 1920 бы­ла раз­би­та (её ос­тат­ки эва­куи­ро­ва­лись в Кон­стан­ти­но­поль). По­сле по­ра­же­ния Бе­лых ар­мий в но­яб. 1920 – янв. 1921 на тер­ри­то­рии Сев. Кав­ка­за бы­ли об­ра­зо­ва­ны Да­ге­стан­ская АССР и Гор­ская АССР.

По­след­ние бои Г. в. про­ис­хо­ди­ли в Вост. Си­би­ри и на Даль­нем Вос­то­ке. В 1920–22 наи­бо­лее круп­ны­ми ан­ти­боль­ше­ви­ст­ски­ми фор­ми­ро­ва­ния­ми там яв­ля­лись Даль­не­во­сточ­ная ар­мия ген.-л. Г. М. Се­мё­но­ва (кон­тро­ли­ро­ва­ла рай­он Чи­ты) и Зем­ская рать ген.-л. М. К. Ди­те­рих­са (кон­тро­ли­ро­ва­ла Вла­ди­во­сток и часть При­мо­рья). Им про­ти­во­стоя­ли На­род­но-ре­во­люц. ар­мия (НРА) Даль­не­во­сточ­ной рес­пуб­ли­ки (соз­да­на ру­ко­во­дством РСФСР в апр. 1920, что­бы из­бе­жать во­ен. столк­но­ве­ния с Япо­ни­ей, со­хра­няв­шей во­ен. при­сут­ст­вие на Даль­нем Вос­то­ке), а так­же от­ря­ды «крас­ных» пар­ти­зан. В окт. 1920 НРА ов­ла­де­ла Чи­той и вы­ну­ди­ла от­ря­ды Се­мё­но­ва уй­ти по КВЖД в При­мо­рье. В ре­зуль­та­те При­мор­ской опе­ра­ции 1922 Зем­ская рать бы­ла раз­би­та (её ос­тат­ки эва­куи­ро­ва­лись в Ген­зан, а за­тем в Шан­хай). С ус­та­нов­ле­ни­ем сов. вла­сти на Даль­нем Вос­то­ке за­вер­ши­лись осн. сра­же­ния Гражд. вой­ны.

Воо­ру­жен­ная борь­ба на на­цио­наль­ных «ок­раи­нах» быв­шей Рос­сий­ской им­пе­рии раз­во­ра­чи­ва­лась од­но­вре­мен­но с осн. бит­ва­ми ме­ж­ду РККА и Бе­лы­ми ар­мия­ми. В хо­де её воз­ни­ка­ли и ли­к­ви­ди­ро­ва­лись разл. нац.-гос. об­ра­зо­ва­ния и по­ли­тич. ре­жи­мы, ус­той­чи­вость ко­то­рых за­ви­се­ла от их уме­ния ус­пеш­но ла­ви­ро­вать ме­ж­ду «крас­ны­ми» и «бе­лы­ми», а так­же под­держ­ки со сто­ро­ны треть­их дер­жав.

Пра­во на нац. са­мо­оп­ре­де­ле­ние Поль­ши бы­ло при­зна­но ещё Врем. пра­ви­тель­ст­вом вес­ной 1917. Во вре­мя Г. в. Поль­ша не же­ла­ла уси­ле­ния ни од­но­го из про­тив­ни­ков и в пе­ри­од гл. сра­же­ний со­хра­ня­ла ней­тра­ли­тет, до­би­ва­ясь од­но­вре­мен­но ме­ж­ду­нар. при­зна­ния в ев­роп. сто­ли­цах. Столк­но­ве­ние с сов. вой­ска­ми по­сле­до­ва­ло в хо­де сов.-польск. вой­ны 1920, уже по­сле по­ра­же­ния гл. сил «бе­лых». В ре­зуль­та­те Поль­ше уда­лось со­хра­нить не­за­ви­си­мость и рас­ши­рить свои гра­ни­цы (ут­вер­жде­ны Риж­ским мир­ным до­го­во­ром 1921).

Фин­лян­дия про­воз­гла­си­ла не­за­ви­си­мость сра­зу по­сле Окт. ре­во­лю­ции в Пет­ро­гра­де. За­кре­пить её по­зво­лил со­юз с Гер­ма­ни­ей, а за­тем со стра­на­ми Ан­тан­ты. Во­пре­ки на­де­ж­дам ко­ман­до­ва­ния Бе­лых ар­мий на ак­тив­ную финл. по­мощь в по­хо­де на Пет­ро­град, уча­стие Фин­лян­дии в Г. в. ог­ра­ни­чи­лось втор­же­ни­ем финл. от­ря­дов на тер­ри­то­рию Ка­ре­лии, по­лу­чив­шим от­пор со сто­ро­ны РККА (см. Ка­рель­ская опе­ра­ция 1921).

В При­бал­ти­ке об­ра­зо­ва­ние не­за­ви­си­мых го­су­дарств Эс­то­нии, Лат­вии и Лит­вы – это ре­зуль­тат од­но­вре­мен­но­го ос­лаб­ле­ния Рос­сии и Гер­ма­нии и рас­чёт­ли­вой по­ли­ти­ки нац. пра­ви­тельств. Эст. и латв. ру­ко­во­дство смог­ло при­влечь на свою сто­ро­ну осн. мас­су на­се­ле­ния под ло­зун­га­ми зе­мель­ной ре­фор­мы и про­ти­во­дей­ст­вия нем. ба­ро­нам, в то вре­мя как герм. ок­ку­па­ция в 1918 не по­зво­ли­ла ук­ре­пить­ся ор­га­нам сов. вла­сти. В даль­ней­шем ди­пло­ма­тич. под­держ­ка стран Ан­тан­ты, не­ус­той­чи­вое по­ло­же­ние сов. вла­сти в ре­гио­не и ус­пе­хи нац. ар­мий вы­ну­ди­ли ру­ко­во­дство РСФСР за­клю­чить в 1920 мир­ные до­го­во­ры с Эс­то­ни­ей (фев­раль), Лит­вой (июль) и Лат­ви­ей (ав­густ).

На Ук­раи­не и в Бе­ло­рус­сии нац. дви­же­ние бы­ло ос­лаб­ле­но от­сут­ст­ви­ем един­ст­ва по во­про­су о бу­ду­щем об­ществ.-по­ли­тич. уст­рой­ст­ве этих стран, а так­же боль­шей по­пу­ляр­но­стью со­ци­аль­ных, а не нац. ло­зун­гов сре­ди на­се­ле­ния. По­сле Окт. ре­во­лю­ции в Пет­ро­гра­де Цен­траль­ная ра­да в Кие­ве и Бе­ло­рус­ская ра­да (см. Бе­ло­рус­ские ра­ды) в Мин­ске от­ка­за­лись при­знать власть СНК, од­на­ко не смог­ли уп­ро­чить своё по­ло­же­ние. Это­му ме­ша­ли на­сту­п­ле­ния как сов., так и герм. войск. На Ук­раи­не сме­няв­шие друг дру­га нац.-гос. об­ра­зова­ния бы­ли не­проч­ны. Соз­дан­ная в апр. 1918 Ук­ра­ин­ская дер­жа­ва во гла­ве с гет­ма­ном П. П. Ско­ро­пад­ским су­ще­ст­во­ва­ла толь­ко за счёт под­держ­ки Гер­ма­нии, а Ук­ра­ин­ская на­род­ная рес­пуб­ли­ка С. В. Пет­лю­ры со­хра­ня­лась, по­ка её гл. про­тив­ни­ки (РСФСР и ВСЮР) бы­ли за­ня­ты на др. фрон­тах Г. в. Бе­ло­рус. нац. пра­ви­тель­ст­ва це­ли­ком за­ви­се­ли от под­держ­ки на­хо­див­ших­ся на их тер­ри­то­рии герм. и польск. ар­мий. Ле­том 1920 по­сле по­ра­же­ния осн. Бе­лых ар­мий и вы­во­да с тер­ри­то­рии Ук­раи­ны и Бе­ло­рус­сии польск. ок­ку­пац. войск там бы­ла ус­та­нов­ле­на власть УССР и БССР.

В За­кав­ка­зье ход Г. в. пре­до­пре­де­ли­ли кон­флик­ты ме­ж­ду нац. пра­ви­тель­ст­ва­ми. Соз­дан­ный в но­яб. 1917 в Тиф­ли­се За­кав­каз­ский ко­мис­са­ри­ат зая­вил о не­при­зна­нии вла­сти СНК. Про­воз­гла­шён­ная За­кав­каз­ским сей­мом (со­зван За­кав­каз­ским ко­мис­са­риа­том) в апр. 1918 За­кав­каз­ская де­мо­кра­тич. фе­де­ра­тив­ная рес­пуб­ли­ка уже в мае в свя­зи с под­хо­дом тур. войск рас­па­лась на Груз. де­мок­ра­тич. рес­пуб­ли­ку, Азерб. де­мо­кра­тич. рес­пуб­ли­ку и Рес­пуб­ли­ку Ар­ме­ния с раз­ной по­ли­тич. ори­ен­та­ци­ей: азер­бай­джан­цы дей­ст­во­ва­ли в сою­зе с тур­ка­ми; гру­зи­ны и ар­мя­не ис­ка­ли опо­ры у Гер­ма­нии (её вой­ска во­шли в Тиф­лис и др. го­ро­да Гру­зии в ию­не 1918), а за­тем стран Ан­тан­ты (в но­яб. – дек. 1918 в За­кав­ка­зье вве­де­ны брит. вой­ска). По­сле пре­кра­ще­ния ин­тер­вен­ции стран Ан­тан­ты в авг. 1919 нац. пра­ви­тель­ст­ва ока­за­лись не­спо­соб­ны вос­ста­но­вить эко­но­ми­ку и увяз­ли в по­гра­нич­ных кон­флик­тах, раз­го­рев­ших­ся ме­ж­ду Тур­ци­ей, Гру­зи­ей, Азер­бай­джа­ном и Ар­ме­ни­ей. Это по­зво­ли­ло РККА в хо­де Ба­кин­ской опе­ра­ции 1920 и Тиф­лис­ской опе­ра­ции 1921 рас­про­стра­нить сов. власть на За­кав­ка­зье.

В Сред­ней Азии осн. бое­вые дей­ст­вия раз­вер­ну­лись на тер­ри­то­рии Тур­ке­ста­на. Там боль­ше­ви­ки опи­ра­лись на рус. по­се­лен­цев, что обо­ст­ри­ло су­ще­ст­во­вав­шие ре­лиг. и нац. кон­флик­ты и от­толк­ну­ло от сов. вла­сти зна­чит. часть му­сульм. на­се­ле­ния, ко­то­рая ши­ро­ко уча­ст­во­ва­ла в ан­ти­со­вет­ском дви­же­нии – бас­ма­че­ст­ве. Пре­пят­ст­ви­ем для ус­та­нов­ле­ния сов. вла­сти в Тур­ке­ста­не бы­ла так­же брит. ин­тер­вен­ция (июль 1918 – июль 1919). Вой­ска сов. Тур­ке­стан­ско­го фрон­та в февр. 1920 взя­ли Хи­ву, а в сент. – Бу­ха­ру; Хи­вин­ское хан­ст­во и Бу­хар­ский эми­рат бы­ли ли­к­ви­ди­ро­ва­ны и про­воз­гла­ше­ны Хо­резм­ская на­род­ная со­вет­ская рес­пуб­ли­ка и Бу­хар­ская на­род­ная со­вет­ская рес­пуб­ли­ка.

Пов­стан­че­ское дви­же­ние в Г. в. воз­ник­ло в 1918–19, а наи­боль­ше­го раз­ма­ха дос­тиг­ло в 1920–21. Це­лью пов­стан­цев бы­ло за­щи­тить де­рев­ню от по­ли­ти­ки «во­ен­но­го ком­му­низ­ма», про­во­див­шей­ся в РСФСР (гл. ло­зун­ги пов­станч. от­ря­дов – «со­ве­ты без ком­му­ни­стов» и сво­бо­да тор­гов­ли с.-х. про­дук­та­ми), а так­же от ре­к­ви­зи­ций и мо­би­ли­за­ций, ко­то­рые осу­ще­ст­в­ля­ли и боль­ше­ви­ки, и их про­тив­ни­ки. Пов­станч. от­ря­ды со­стоя­ли гл. обр. из кре­сть­ян (мно­гие из них де­зер­ти­ро­ва­ли из РККА и Бе­лых ар­мий), скры­ва­лись в ле­сах (от­сю­да их об­щее на­зва­ние – «зе­лё­ные») и поль­зо­ва­лись под­держ­кой ме­ст­но­го на­се­ле­ния. Пар­ти­зан­ская так­ти­ка борь­бы де­ла­ла их ма­ло­уяз­ви­мы­ми для ре­гу­ляр­ных войск. Пов­станч. от­ря­ды, не­ред­ко из так­тич. со­об­ра­же­ний, ока­зы­ва­ли со­дей­ст­вие «крас­ным» или «бе­лым», на­ру­шая ком­му­ника­ции и от­вле­кая от осн. бое­вых дей­ст­вий срав­ни­тель­но круп­ные во­ин­ские со­еди­не­ния; при этом их во­ен. ор­га­ни­за­ция ос­та­ва­лась не­за­ви­си­мой от ко­ман­до­ва­ния их со­юз­ни­ков. В ты­лу ар­мий Кол­ча­ка наи­бо­лее мно­го­числ. пов­станч. от­ря­ды дей­ст­во­ва­ли в Том­ской и Ени­сей­ской гу­бер­ни­ях, на Ал­тае, в рай­оне Се­ми­пала­тин­ска и до­ли­ны р. Амур. На­лё­ты на ж.-д. эше­ло­ны, осу­ще­ст­в­лён­ные пов­стан­ца­ми, в ре­шаю­щие дни на­сту­п­ле­ния Кол­ча­ка в 1919 на­ру­ша­ли под­воз снаб­же­ния и воо­ру­же­ний для войск. На юго-вос­то­ке Ук­раи­ны дей­ст­во­ва­ла Ре­во­люц.-пов­станч. ар­мия Ук­раи­ны Н. И. Мах­но, ко­то­рая в раз­ные пе­рио­ды сра­жа­лась про­тив укр. на­цио­на­ли­стов, герм. войск, час­тей РККА и ВСЮР.

В ты­лу РККА пер­вое круп­ное по­встанч. дви­же­ние воз­ник­ло в мар­те – апр. 1919 и по­лу­чи­ло на­зва­ние «ча­пан­ная вой­на». В кон. 1920 – нач. 1921 мно­го­ты­сяч­ные кре­сть­ян­ские от­ря­ды дей­ст­во­ва­ли в По­вол­жье, на До­ну, Ку­ба­ни и Сев. Кав­ка­зе, в Бе­ло­рус­сии и Центр. Рос­сии. Са­мы­ми круп­ны­ми вы­сту­п­ле­ния­ми бы­ли Там­бов­ское вос­ста­ние 1920–21 и За­пад­но­си­бир­ское вос­ста­ние 1921. Вес­ной 1921 на зна­чит. тер­ри­то­рии РСФСР сов. власть в де­рев­не фак­ти­че­ски пе­ре­ста­ла су­ще­ст­во­вать. Ши­рокий раз­мах кре­сть­ян­ско­го пов­станч. дви­же­ния на­ря­ду с Крон­штадт­ским вос­ста­ни­ем 1921 за­ста­вил боль­ше­ви­ков за­ме­нить по­ли­ти­ку «во­ен­но­го ком­му­низ­ма» НЭПом (март 1921). Од­на­ко гл. оча­ги вос­ста­ний бы­ли по­дав­ле­ны сов. вой­ска­ми толь­ко ле­том 1921 (отд. от­ря­ды про­дол­жа­ли со­про­тив­ле­ние до 1923). В не­ко­то­рых рай­онах, напр. в По­вол­жье, вос­ста­ния пре­кра­ти­лись из-за раз­ра­зив­ше­го­ся в 1921 го­ло­да.

Ито­ги Гра­ж­дан­ской вой­ны. В ре­зуль­та­те 5-лет­ней воо­руж. борь­бы сов. рес­пуб­ли­ки объ­е­ди­ни­ли б. ч. тер­ри­то­рии быв. Рос. им­пе­рии (за ис­клю­че­ни­ем Поль­ши, Фин­лян­дии, Лит­вы, Лат­вии, Эс­то­нии, Бес­са­ра­бии, Зап. Ук­раи­ны и Зап. Бе­ло­рус­сии). Гл. при­чи­на по­бе­ды боль­ше­ви­ков в Г. в. – под­держ­ка осн. мас­сой на­се­ле­ния их ло­зун­гов («Мир – на­ро­дам!», «Зем­ля – кре­сть­я­нам!», «Фаб­ри­ки – ра­бо­чим!», «Вся власть Со­ве­там!») и дек­ре­тов (осо­бен­но Дек­ре­та о зем­ле), а так­же стра­те­гич. пре­иму­ще­ст­ва их по­ло­же­ния, праг­ма­тич. по­ли­ти­ка сов. ру­ко­во­дства и раз­дроб­лен­ность сил про­тив­ни­ков сов. вла­сти. Кон­троль над обеи­ми сто­ли­ца­ми (Пет­ро­град, Мо­ск­ва) и центр. рай­она­ми стра­ны дал СНК воз­мож­ность опи­рать­ся на круп­ные люд­ские ре­сур­сы (где да­же в мо­мент наи­боль­ше­го про­дви­же­ния про­тив­ни­ков боль­ше­ви­ков про­жи­ва­ло ок. 60 млн. чел.) для по­пол­не­ния РККА; ис­поль­зо­вать во­ен. за­па­сы быв. рос. ар­мии и срав­ни­тель­но раз­ви­тую сис­те­му ком­му­ни­ка­ций, по­зво­ляв­шую бы­ст­ро пе­ре­бра­сы­вать вой­ска на наи­бо­лее уг­ро­жае­мые уча­ст­ки фрон­та. Ан­ти­боль­ше­вист­ские си­лы бы­ли раз­де­ле­ны тер­ри­то­ри­аль­но и по­ли­ти­че­ски. Они не смог­ли вы­ра­бо­тать еди­ную по­ли­тич. плат­фор­му («бе­лое» офи­цер­ст­во по большей части вы­сту­па­ло за мо­нар­хич. строй, а эсе­ров­ские пра­ви­тель­ст­ва – за рес­пуб­ли­кан­ский), а так­же со­гла­со­вать вре­мя сво­их на­сту­п­ле­ний и вви­ду сво­его ок­ра­ин­но­го рас­по­ло­же­ния бы­ли вы­ну­ж­де­ны ис­поль­зо­вать по­мощь ка­за­ков и нац. пра­ви­тельств, ко­то­рые не под­дер­жи­ва­ли пла­ны «бе­лых» вос­соз­дать «еди­ную и не­де­ли­мую Рос­сию». По­мощь ан­ти­боль­ше­ви­ст­ским си­лам со сто­ро­ны иностр. дер­жав бы­ла не­дос­та­точ­ной для то­го, что­бы по­мочь им дос­тичь ре­шаю­ще­го пе­ре­ве­са над про­тив­ни­ком. Мас­со­вое кре­сть­ян­ское дви­же­ние, на­прав­лен­ное про­тив сов. вла­сти, не сов­пав по вре­ме­ни с гл. бит­ва­ми Г. в., не мог­ло сверг­нуть власть боль­ше­ви­ков из-за сво­ей обо­ро­нит. стра­те­гии, не­со­гла­со­ван­ных дей­ст­вий и ог­ра­ни­чен­но­сти це­лей.

Со­вет­ское гос-во соз­да­ло в ус­ло­ви­ях Г. в. мощ­ные воо­руж. си­лы (к но­яб. 1920 на­счи­ты­ва­ли св. 5,4 млн. чел.) с чёт­кой ор­га­ни­зац. струк­ту­рой и цен­тра­ли­зов. ру­ко­во­дством, в чьих ря­дах слу­жи­ли ок. 75 тыс. офи­це­ров и ге­не­ра­лов быв. рос. ар­мии (ок. 30% от чис­лен­но­сти её офи­цер­ско­го со­ста­ва), опыт и зна­ния ко­то­рых сыг­ра­ли важ­ную роль в по­бе­дах РККА на фрон­тах Г. в. Наи­бо­лее от­ли­чи­лись сре­ди них И. И. Ваце­тис, А. И. Его­ров, С. С. Ка­ме­нев, Ф. К. Ми­ро­нов, М. Н. Ту­ха­чев­ский и др. Уме­лы­ми вое­на­чаль­ни­ка­ми ста­ли сол­да­ты, мат­ро­сы и ун­тер-офи­це­ры быв. рос. ар­мии: В. К. Блюхер, С. М. Бу­дён­ный, Г. И. Ко­тов­ский, Ф. Ф. Рас­коль­ни­ков, В. И. Ча­па­ев и др., а так­же не имев­шие во­ен. об­ра­зо­ва­ния М. В. Фрун­зе, И. Э. Якир и др. Макс. чис­лен­ность (к сер. 1919) Бе­лых ар­мий со­став­ля­ла ок. 600 (по др. дан­ным, ок. 300) тыс. чел. Из во­ен. ру­ко­во­ди­те­лей Бе­ло­го дви­же­ния вид­ную роль в Г. в. сыг­ра­ли ге­не­ра­лы М. В. Алек­се­ев, П. Н. Вран­гель, А. И. Де­ни­кин, А. И. Ду­тов, Л. Г. Кор­ни­лов, Е. К. Мил­лер, Г. М. Се­мё­нов, Я. А. Сла­щёв, Н. Н. Юде­нич, адм. А. В. Кол­чак и др.

Г. в. при­нес­ла ог­ром­ные ма­те­ри­аль­ные и люд­ские по­те­ри. Она до­вер­ши­ла раз­вал хо­зяй­ст­ва, на­ча­тый в го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны (пром. про­из-во к 1920 со­став­ля­ло 4–20% от уров­ня 1913, с.-х. про­из-во со­кра­ти­лось поч­ти вдвое). Пол­но­стью ока­за­лась дез­ор­га­ни­зо­ван­ной фи­нан­со­вая си­сте­ма го­су­дар­ст­ва: на тер­ри­то­рии Рос­сии в го­ды Г. в. на­хо­ди­лось в об­ра­ще­нии св. 2 тыс. ви­дов де­неж­ных зна­ков. Са­мым яр­ким по­ка­за­те­лем кри­зи­са стал го­лод 1921–22, ко­то­рым бы­ло ох­ва­че­но св. 30 млн. чел. Мас­со­вое не­дое­да­ние и свя­зан­ные с ним эпи­де­мии обу­сло­ви­ли вы­со­кую смерт­ность. Без­воз­врат­ные по­те­ри сов. войск (уби­то, умер­ло от ран, про­па­ло без вес­ти, не вер­ну­лось из пле­на и др.) со­ста­ви­ли ок. 940 тыс. чел., са­ни­тар­ные – ок. 6,8 млн. чел.; их про­тив­ни­ки (по не­пол­ным дан­ным) толь­ко уби­ты­ми по­те­ря­ли св. 225 тыс. чел. Об­щее чис­ло по­гиб­ших в го­ды Г. в., по раз­ным оцен­кам, со­ста­ви­ло от 10 до 17 млн. чел., при­чём до­ля во­ен. по­терь не пре­вы­ша­ла 20%. Под влия­ни­ем Г. в. из стра­ны эмиг­ри­ро­ва­ло до 2 млн. чел. (см. раз­дел «Эмиг­ра­ция» в томе «Рос­сия»). Г. в. вы­зва­ла раз­ру­ше­ние тра­диц. эко­но­мич. и об­ществ. свя­зей, ар­хаи­за­цию об­ще­ст­ва и усу­гу­би­ла внеш­не­по­ли­тич. изо­ля­цию стра­ны. Под влия­ни­ем Г. в. сфор­ми­ро­ва­лись ха­рак­тер­ные чер­ты сов. по­ли­тич. сис­те­мы: цен­тра­ли­за­ция гос. управ­ле­ния и на­сильств. по­дав­ле­ние внутр. оп­по­зи­ции.

Исторические источники:

Де­ни­кин А. И. Очер­ки рус­ской сму­ты: В 5 т.Па­риж, 1921–1926. М., 2006. Т. 1–3;

Ди­рек­ти­вы ко­ман­до­ва­ния фрон­тов Крас­ной Ар­мии (1917–1922 гг.). М., 1971–1978. Т. 1–4.

Иллюстрации:

Пла­кат «Год про­ле­тар­ской дик­та­ту­ры, ок­тябрь 1917 – ок­тябрь 1918». Архив БРЭ;

«От­че­го вы не в ар­мии?». Аги­та­ци­он­ный пла­кат Бе­ло­го дви­же­ния. Архив БРЭ;

У вхо­да в зда­ние ко­ман­дую­ще­го Доб­ро­воль­че­ской ар­ми­ей. Город Ека­те­ри­но­дар. 1918. На пе­ред­нем пла­не (слева направо): А. И. Де­ни­кин, А. С. Лу­ком­ский, А. М. Дра­го­ми­ров. Архив БРЭ;

Бри­тан­ские тан­кив Но­во­рос­сий­ске. 1919. Архив БРЭ;

«Вступ­ле­ние пол­ка име­ни Во­ло­дар­ско­го в Но­во­чер­касск в 1920 году». Ху­дож­ник М. Б. Гре­ков. Архив БРЭ;

«На поль­ский фронт». Аги­та­ци­он­ный пла­кат. Ху­дож­ник И. А. Ма­лю­тин. Текст В. В. Мая­ков­ско­го. 1920. Архив БРЭ.

Автор статьи: Л. Г. Но­ви­ко­ва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)