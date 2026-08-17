ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ
Военно-политическое и социальное противостояние в России в 1917 - 1922 гг.
Осн. боевые действия в Г. в. в целях захвата и удержания власти велись между РККА и вооруж. силами Белого движения – Белыми армиями (отсюда установившиеся названия гл. противников в Г. в. – «красные» и «белые»). Составной частью Г. в. являлись также вооруж. борьба на нац. «окраинах» быв. Рос. империи (попытки провозгласить независимость вызывали отпор со стороны «белых», выступавших за «единую и неделимую Россию», а также руководства РСФСР, видевшего в росте национализма угрозу завоеваниям революции) и повстанч. движение населения против войск противоборствующих сторон. Г. в. сопровождалась боевыми действиями на территории России войск стран Четверного союза, а также войск стран Антанты (см. Иностранная военная интервенция в России 1918–22).
В совр. историч. науке мн. вопросы, связанные с историей Г. в., остаются дискуссионными, среди них – вопросы о хронологич. рамках Г. в. и её причинах. Большинство совр. исследователей считают первым актом Г. в. бои в Петрограде во время осуществлённой большевиками Октябрьской революции 1917, а временем её окончания – разгром «красными» последних крупных антибольшевистских вооруж. формирований в окт. 1922. Часть исследователей считают, что период Г. в. охватывает только время наиболее активных боевых действий, которые велись с мая 1918 по нояб. 1920. Среди наиболее важных причин Г. в. принято выделять глубокие социальные, политич. и нац.-этнич. противоречия, существовавшие в Рос. империи и обострившиеся в результате Февр. революции 1917, а также готовность широко использовать насилие для достижения своих политич. целей всеми её участниками (см. «Белый террор» и «Красный террор»). Некоторые исследователи видят в иностр. интервенции причину особой ожесточённости и длительности Гражд. войны.
Ход вооруж. борьбы между «красными» и «белыми» можно разделить на 3 этапа, которые различаются по составу участников, интенсивности боевых действий и условиям внешнеполитич. обстановки.
На первом этапе (окт./нояб. 1917 – нояб. 1918) происходило формирование вооруж. сил противоборствующих сторон и осн. фронтов борьбы между ними. В этот период Г. в. шла в условиях продолжавшейся 1-й мировой войны и сопровождалась активным участием во внутр. борьбе в России войск стран Четверного союза и Антанты.
В окт. – нояб. 1917, в ходе Окт. революции 1917, большевики подавили вооруж. выступления сторонников Врем. правительства в Петрограде, его окрестностях (см. Керенского – Краснова выступление 1917) и в Москве. К кон. 1917 на б. ч. Европ. России была установлена сов. власть. Первые крупные выступления против большевиков произошли на казачьих территориях Дона, Кубани и Юж. Урала (см. в статьях Каледина выступление 1917–18, Кубанская рада и Дутова выступление 1917–18). В первые месяцы Г. в. боевые действия велись отд. отрядами, гл. обр. вдоль линий железных дорог, за крупные населённые пункты и ж.-д. узлы (см. «Эшелонная война»). Весной 1918 локальные стычки стали перерастать в более масштабные вооруж. столкновения.
Разгон Учредительного собрания и заключение Брестского мира 1918 усилили оппозицию политике СНК по всей стране. Созданные в феврале – мае подпольные антибольшевистские организации (Союз защиты Родины и свободы, Союз возрождения России, Национальный центр) попытались объединить силы, боровшиеся против сов. власти, и получить иностр. помощь, занимались переправкой добровольцев в центры сосредоточения антибольшевистских сил. В это время территория РСФСР сократилась из-за продвижения герм. и австро-венг. войск (продолжалось и после заключения Брестского мира 1918): в февр. – мае 1918 они заняли Украину, Белоруссию, Прибалтику, часть Закавказья и Юга Европ. России. Весной 1918 страны Антанты, стремившиеся противостоять герм. влиянию в России, высадили вооруж. десанты в Мурманске, Архангельске и Владивостоке, что привело к падению здесь власти СНК. Начавшееся в мае Чехословацкого корпуса выступление 1918 ликвидировало сов. власть в Поволжье, на Урале и в Сибири, а также отрезало Туркестанскую сов. республику в Ср. Азии от РСФСР.
Непрочность сов. власти и поддержка со стороны интервентов способствовали созданию летом и осенью 1918 ряда антибольшевистских, преим. эсеровских, правительств: Комитета членов Учредительного собрания (Комуч; июнь, Самара), Временного сибирского правительства (июнь, Омск), Верховного управления Северной области (август, Архангельск), Уфимской директории (сентябрь, Уфа).
В апр. 1918 на территории Донского казачьего войска создана Донская армия, которая к концу лета вытеснила сов. войска с территории Области войска Донского. Добровольческая армия (начала формироваться в нояб. 1917), состоявшая преим. из офицеров и юнкеров быв. рос. армии, в авг. 1918 заняла Кубань (см. в ст. Кубанские походы Добровольческой армии).
Успехи противников большевиков вызвали реформирование РККА. Вместо добровольч. принципа формирования армии в мае 1918 в РСФСР введена всеобщая воинская повинность. За счёт привлечения в РККА офицеров быв. рос. армии (см. Военспец) был усилен командный состав, учреждён институт военных комиссаров, в сент. 1918 создан РВСР (пред. – Л. Д. Троцкий) и введена должность главкома Вооруж. сил Республики (И. И. Вацетис). Также в сентябре вместо завес, существовавших с марта 1918, были образованы фронтовые и армейские объединения РККА. В ноябре учреждён Совет рабочей и крестьянской обороны (пред. – В. И. Ленин). Укреплению армии сопутствовало упрочение внутр. положения в РСФСР: после поражения левых эсеров восстания 1918 на территории республики не осталось организов. оппозиции большевикам.
В результате в начале осени 1918 РККА сумела изменить ход вооруж. борьбы: в сент. 1918 она остановила наступление войск Поволжской народной армии Комуча (началось в июле), к ноябрю оттеснила их к Уралу. На первом этапе Царицына обороны 1918–19 части РККА отбили попытки Донской армии овладеть Царицыном. Успехи РККА несколько стабилизировали положение РСФСР, но ни одна из сторон не смогла в ходе боевых действий получить решающий перевес.
На втором этапе (нояб. 1918 – март 1920) произошли главные сражения между РККА и Белыми армиями, наступил перелом в Г. в. В связи с завершением 1-й мировой войны в этот период резко сократилось участие войск интервентов в Г. в. Уход герм. и австро-венг. войск с территории страны позволил СНК вернуть под свой контроль значит. часть Прибалтики, Белоруссии и Украины. Несмотря на высадку в нояб. – дек. 1918 дополнит. воинских частей стран Антанты в Новороссийске, Одессе и Севастополе, продвижение брит. войск в Закавказье, непосредств. участие войск Антанты в Г. в. оставалось ограниченным, и к осени 1919 осн. контингент союзных войск был выведен с территории России. Иностр. государства продолжали оказывать антибольшевистским правительствам и вооруж. отрядам материально-технич. помощь.
В кон. 1918 – нач. 1919 произошла консолидация антибольшевистского движения; руководство им от эсеровских и казачьих правительств перешло в руки консервативного «белого» офицерства. В результате переворота в Омске 18.11.1918 была свергнута Уфимская директория и к власти пришёл адм. А. В. Колчак, объявивший себя Верховным правителем Рос. гос-ва. 8.1.1919 на основе Добровольческой и Донской армий созданы Вооружённые силы Юга России (ВСЮР) под команд. ген.-л. А. И. Деникина.
Первыми решительное наступление начали Колчака армии. В кон. 1918 Сибирская армия преодолела Уральский хребет и взяла Пермь. В марте 1919 последовало общее Колчака наступление 1919. Наибольшего успеха достигли войска Зап. армии ген.-л. М. В. Ханжина, которые овладели Уфой (март), а в конце апреля вышли на подступы к Волге. Появилась возможность соединения армий Колчака с ВСЮР, создалась угроза сов. власти в центр. районах РСФСР. Однако в мае 1919 части РККА, усиленные пополнениями, перехватили инициативу и в ходе контрнаступления Восточного фронта 1919 разбили противника и отбросили его к Уралу. В результате предпринятого командованием РККА наступления Восточного фронта 1919–20 сов. войска заняли Урал и б. ч. Сибири (в ноябре 1919 захвачен Омск, в марте 1920 – Иркутск).
На Сев. Кавказе против власти СНК выступили горские правительства, опиравшиеся на воен. помощь стран Четверного союза. После вывода иностр. войск с территории т. н. Горской республики она была занята частями ВСЮР, под давлением которых в конце мая 1919 Горское правительство прекратило свою деятельность.
Первые поражения армий Колчака совпали с началом Московского похода Деникина 1919, представлявшего собой самую серьёзную угрозу власти большевиков за годы Г. в. Его первоначальному успеху способствовала нехватка у РККА резервов, которые находились на Вост. фронте, а также массовый приток во ВСЮР казаков в результате проводившейся руководством РСФСР политики «расказачивания». Наличие казачьей конницы и хорошо подготовленных воен. кадров позволило ВСЮР овладеть Донбассом и Областью войска Донского, взять Царицын и занять б. ч. Украины. Попытки сов. войск контратаковать противника в ходе августовского наступления 1919 не увенчались успехом. В августе – сентябре оборона РККА была дезорганизована Мамонтова рейдом 1919. В октябре ВСЮР заняли Орёл, создав угрозу Туле и Москве. Наступление ВСЮР было остановлено, а затем сменилось стремит. отступлением вследствие предпринятого руководством РККА контрнаступления Южного фронта 1919 (было осуществлено после крупных мобилизаций в РСФСР и создания Первой конной армии, которая позволила ликвидировать преимущество ВСЮР в кавалерии), слабости контроля ВСЮР над занятыми территориями и желания казачества ограничиться обороной Области войска Донского и Кубани. В ходе наступления Южного и Юго-Восточного фронтов 1919–20 части РККА вынудили ВСЮР отойти на Сев. Кавказ и в Крым.
Летом – осенью 1919 последовало наступление на Петроград Сев. корпуса (с 19 июня Сев. армия, с 1 июля Северо-Западная армия) под общим команд. ген. от инф. Н. Н. Юденича (см. Петрограда оборона 1919). В окт. – нояб. 1919 оно было остановлено, Сев.-Зап. армия разбита, а её остатки отошли на территорию Эстонии.
На севере Европ. части России сформированные Временным правительством Северной области (преемник Верховного управления Сев. области) Северной области войска, поддержанные союзным экспедиц. корпусом, вели боевые действия с частями сов. Сев. фронта. В февр. – марте 1920 войска Сев. области прекратили своё существование (этому способствовали неудачи Белых армий на гл. направлениях и вывод союзного экспедиц. корпуса с территории области), части РККА заняли Архангельск и Мурманск.
На третьем этапе (март 1920 – окт. 1922) осн. борьба происходила на периферии страны и не представляла непосредств. угрозы сов. власти в центре России.
К весне 1920 самым крупным из «белых» воинских формирований являлась «Русская армия» (сформирована из остатков ВСЮР) ген.-л. П. Н. Врангеля, располагавшаяся в Крыму. В июне, воспользовавшись отвлечением осн. сил РККА на польск. фронт (см. Советско-польская война 1920), эта армия предприняла попытку захватить и укрепиться в сев. уездах Таврической губ., а также высадила в июле и августе десанты на побережье Сев. Кавказа, чтобы поднять на новое выступление против РСФСР казаков Области войска Донского и Кубани (см. Десанты «Русской армии» 1920). Все эти планы потерпели поражение, в октябре – ноябре «Русская армия» в ходе контрнаступления Южного фронта 1920 и Перекопско-Чонгарской операции 1920 была разбита (её остатки эвакуировались в Константинополь). После поражения Белых армий в нояб. 1920 – янв. 1921 на территории Сев. Кавказа были образованы Дагестанская АССР и Горская АССР.
Последние бои Г. в. происходили в Вост. Сибири и на Дальнем Востоке. В 1920–22 наиболее крупными антибольшевистскими формированиями там являлись Дальневосточная армия ген.-л. Г. М. Семёнова (контролировала район Читы) и Земская рать ген.-л. М. К. Дитерихса (контролировала Владивосток и часть Приморья). Им противостояли Народно-революц. армия (НРА) Дальневосточной республики (создана руководством РСФСР в апр. 1920, чтобы избежать воен. столкновения с Японией, сохранявшей воен. присутствие на Дальнем Востоке), а также отряды «красных» партизан. В окт. 1920 НРА овладела Читой и вынудила отряды Семёнова уйти по КВЖД в Приморье. В результате Приморской операции 1922 Земская рать была разбита (её остатки эвакуировались в Гензан, а затем в Шанхай). С установлением сов. власти на Дальнем Востоке завершились осн. сражения Гражд. войны.
Вооруженная борьба на национальных «окраинах» бывшей Российской империи разворачивалась одновременно с осн. битвами между РККА и Белыми армиями. В ходе её возникали и ликвидировались разл. нац.-гос. образования и политич. режимы, устойчивость которых зависела от их умения успешно лавировать между «красными» и «белыми», а также поддержки со стороны третьих держав.
Право на нац. самоопределение Польши было признано ещё Врем. правительством весной 1917. Во время Г. в. Польша не желала усиления ни одного из противников и в период гл. сражений сохраняла нейтралитет, добиваясь одновременно междунар. признания в европ. столицах. Столкновение с сов. войсками последовало в ходе сов.-польск. войны 1920, уже после поражения гл. сил «белых». В результате Польше удалось сохранить независимость и расширить свои границы (утверждены Рижским мирным договором 1921).
Финляндия провозгласила независимость сразу после Окт. революции в Петрограде. Закрепить её позволил союз с Германией, а затем со странами Антанты. Вопреки надеждам командования Белых армий на активную финл. помощь в походе на Петроград, участие Финляндии в Г. в. ограничилось вторжением финл. отрядов на территорию Карелии, получившим отпор со стороны РККА (см. Карельская операция 1921).
В Прибалтике образование независимых государств Эстонии, Латвии и Литвы – это результат одновременного ослабления России и Германии и расчётливой политики нац. правительств. Эст. и латв. руководство смогло привлечь на свою сторону осн. массу населения под лозунгами земельной реформы и противодействия нем. баронам, в то время как герм. оккупация в 1918 не позволила укрепиться органам сов. власти. В дальнейшем дипломатич. поддержка стран Антанты, неустойчивое положение сов. власти в регионе и успехи нац. армий вынудили руководство РСФСР заключить в 1920 мирные договоры с Эстонией (февраль), Литвой (июль) и Латвией (август).
На Украине и в Белоруссии нац. движение было ослаблено отсутствием единства по вопросу о будущем обществ.-политич. устройстве этих стран, а также большей популярностью социальных, а не нац. лозунгов среди населения. После Окт. революции в Петрограде Центральная рада в Киеве и Белорусская рада (см. Белорусские рады) в Минске отказались признать власть СНК, однако не смогли упрочить своё положение. Этому мешали наступления как сов., так и герм. войск. На Украине сменявшие друг друга нац.-гос. образования были непрочны. Созданная в апр. 1918 Украинская держава во главе с гетманом П. П. Скоропадским существовала только за счёт поддержки Германии, а Украинская народная республика С. В. Петлюры сохранялась, пока её гл. противники (РСФСР и ВСЮР) были заняты на др. фронтах Г. в. Белорус. нац. правительства целиком зависели от поддержки находившихся на их территории герм. и польск. армий. Летом 1920 после поражения осн. Белых армий и вывода с территории Украины и Белоруссии польск. оккупац. войск там была установлена власть УССР и БССР.
В Закавказье ход Г. в. предопределили конфликты между нац. правительствами. Созданный в нояб. 1917 в Тифлисе Закавказский комиссариат заявил о непризнании власти СНК. Провозглашённая Закавказским сеймом (созван Закавказским комиссариатом) в апр. 1918 Закавказская демократич. федеративная республика уже в мае в связи с подходом тур. войск распалась на Груз. демократич. республику, Азерб. демократич. республику и Республику Армения с разной политич. ориентацией: азербайджанцы действовали в союзе с турками; грузины и армяне искали опоры у Германии (её войска вошли в Тифлис и др. города Грузии в июне 1918), а затем стран Антанты (в нояб. – дек. 1918 в Закавказье введены брит. войска). После прекращения интервенции стран Антанты в авг. 1919 нац. правительства оказались неспособны восстановить экономику и увязли в пограничных конфликтах, разгоревшихся между Турцией, Грузией, Азербайджаном и Арменией. Это позволило РККА в ходе Бакинской операции 1920 и Тифлисской операции 1921 распространить сов. власть на Закавказье.
В Средней Азии осн. боевые действия развернулись на территории Туркестана. Там большевики опирались на рус. поселенцев, что обострило существовавшие религ. и нац. конфликты и оттолкнуло от сов. власти значит. часть мусульм. населения, которая широко участвовала в антисоветском движении – басмачестве. Препятствием для установления сов. власти в Туркестане была также брит. интервенция (июль 1918 – июль 1919). Войска сов. Туркестанского фронта в февр. 1920 взяли Хиву, а в сент. – Бухару; Хивинское ханство и Бухарский эмират были ликвидированы и провозглашены Хорезмская народная советская республика и Бухарская народная советская республика.
Повстанческое движение в Г. в. возникло в 1918–19, а наибольшего размаха достигло в 1920–21. Целью повстанцев было защитить деревню от политики «военного коммунизма», проводившейся в РСФСР (гл. лозунги повстанч. отрядов – «советы без коммунистов» и свобода торговли с.-х. продуктами), а также от реквизиций и мобилизаций, которые осуществляли и большевики, и их противники. Повстанч. отряды состояли гл. обр. из крестьян (многие из них дезертировали из РККА и Белых армий), скрывались в лесах (отсюда их общее название – «зелёные») и пользовались поддержкой местного населения. Партизанская тактика борьбы делала их малоуязвимыми для регулярных войск. Повстанч. отряды, нередко из тактич. соображений, оказывали содействие «красным» или «белым», нарушая коммуникации и отвлекая от осн. боевых действий сравнительно крупные воинские соединения; при этом их воен. организация оставалась независимой от командования их союзников. В тылу армий Колчака наиболее многочисл. повстанч. отряды действовали в Томской и Енисейской губерниях, на Алтае, в районе Семипалатинска и долины р. Амур. Налёты на ж.-д. эшелоны, осуществлённые повстанцами, в решающие дни наступления Колчака в 1919 нарушали подвоз снабжения и вооружений для войск. На юго-востоке Украины действовала Революц.-повстанч. армия Украины Н. И. Махно, которая в разные периоды сражалась против укр. националистов, герм. войск, частей РККА и ВСЮР.
В тылу РККА первое крупное повстанч. движение возникло в марте – апр. 1919 и получило название «чапанная война». В кон. 1920 – нач. 1921 многотысячные крестьянские отряды действовали в Поволжье, на Дону, Кубани и Сев. Кавказе, в Белоруссии и Центр. России. Самыми крупными выступлениями были Тамбовское восстание 1920–21 и Западносибирское восстание 1921. Весной 1921 на значит. территории РСФСР сов. власть в деревне фактически перестала существовать. Широкий размах крестьянского повстанч. движения наряду с Кронштадтским восстанием 1921 заставил большевиков заменить политику «военного коммунизма» НЭПом (март 1921). Однако гл. очаги восстаний были подавлены сов. войсками только летом 1921 (отд. отряды продолжали сопротивление до 1923). В некоторых районах, напр. в Поволжье, восстания прекратились из-за разразившегося в 1921 голода.
Итоги Гражданской войны. В результате 5-летней вооруж. борьбы сов. республики объединили б. ч. территории быв. Рос. империи (за исключением Польши, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии, Бессарабии, Зап. Украины и Зап. Белоруссии). Гл. причина победы большевиков в Г. в. – поддержка осн. массой населения их лозунгов («Мир – народам!», «Земля – крестьянам!», «Фабрики – рабочим!», «Вся власть Советам!») и декретов (особенно Декрета о земле), а также стратегич. преимущества их положения, прагматич. политика сов. руководства и раздробленность сил противников сов. власти. Контроль над обеими столицами (Петроград, Москва) и центр. районами страны дал СНК возможность опираться на крупные людские ресурсы (где даже в момент наибольшего продвижения противников большевиков проживало ок. 60 млн. чел.) для пополнения РККА; использовать воен. запасы быв. рос. армии и сравнительно развитую систему коммуникаций, позволявшую быстро перебрасывать войска на наиболее угрожаемые участки фронта. Антибольшевистские силы были разделены территориально и политически. Они не смогли выработать единую политич. платформу («белое» офицерство по большей части выступало за монархич. строй, а эсеровские правительства – за республиканский), а также согласовать время своих наступлений и ввиду своего окраинного расположения были вынуждены использовать помощь казаков и нац. правительств, которые не поддерживали планы «белых» воссоздать «единую и неделимую Россию». Помощь антибольшевистским силам со стороны иностр. держав была недостаточной для того, чтобы помочь им достичь решающего перевеса над противником. Массовое крестьянское движение, направленное против сов. власти, не совпав по времени с гл. битвами Г. в., не могло свергнуть власть большевиков из-за своей оборонит. стратегии, несогласованных действий и ограниченности целей.
Советское гос-во создало в условиях Г. в. мощные вооруж. силы (к нояб. 1920 насчитывали св. 5,4 млн. чел.) с чёткой организац. структурой и централизов. руководством, в чьих рядах служили ок. 75 тыс. офицеров и генералов быв. рос. армии (ок. 30% от численности её офицерского состава), опыт и знания которых сыграли важную роль в победах РККА на фронтах Г. в. Наиболее отличились среди них И. И. Вацетис, А. И. Егоров, С. С. Каменев, Ф. К. Миронов, М. Н. Тухачевский и др. Умелыми военачальниками стали солдаты, матросы и унтер-офицеры быв. рос. армии: В. К. Блюхер, С. М. Будённый, Г. И. Котовский, Ф. Ф. Раскольников, В. И. Чапаев и др., а также не имевшие воен. образования М. В. Фрунзе, И. Э. Якир и др. Макс. численность (к сер. 1919) Белых армий составляла ок. 600 (по др. данным, ок. 300) тыс. чел. Из воен. руководителей Белого движения видную роль в Г. в. сыграли генералы М. В. Алексеев, П. Н. Врангель, А. И. Деникин, А. И. Дутов, Л. Г. Корнилов, Е. К. Миллер, Г. М. Семёнов, Я. А. Слащёв, Н. Н. Юденич, адм. А. В. Колчак и др.
Г. в. принесла огромные материальные и людские потери. Она довершила развал хозяйства, начатый в годы 1-й мировой войны (пром. произ-во к 1920 составляло 4–20% от уровня 1913, с.-х. произ-во сократилось почти вдвое). Полностью оказалась дезорганизованной финансовая система государства: на территории России в годы Г. в. находилось в обращении св. 2 тыс. видов денежных знаков. Самым ярким показателем кризиса стал голод 1921–22, которым было охвачено св. 30 млн. чел. Массовое недоедание и связанные с ним эпидемии обусловили высокую смертность. Безвозвратные потери сов. войск (убито, умерло от ран, пропало без вести, не вернулось из плена и др.) составили ок. 940 тыс. чел., санитарные – ок. 6,8 млн. чел.; их противники (по неполным данным) только убитыми потеряли св. 225 тыс. чел. Общее число погибших в годы Г. в., по разным оценкам, составило от 10 до 17 млн. чел., причём доля воен. потерь не превышала 20%. Под влиянием Г. в. из страны эмигрировало до 2 млн. чел. (см. раздел «Эмиграция» в томе «Россия»). Г. в. вызвала разрушение традиц. экономич. и обществ. связей, архаизацию общества и усугубила внешнеполитич. изоляцию страны. Под влиянием Г. в. сформировались характерные черты сов. политич. системы: централизация гос. управления и насильств. подавление внутр. оппозиции.
Исторические источники:
Деникин А. И. Очерки русской смуты: В 5 т.Париж, 1921–1926. М., 2006. Т. 1–3;
Директивы командования фронтов Красной Армии (1917–1922 гг.). М., 1971–1978. Т. 1–4.
Иллюстрации:
Плакат «Год пролетарской диктатуры, октябрь 1917 – октябрь 1918». Архив БРЭ;
«Отчего вы не в армии?». Агитационный плакат Белого движения. Архив БРЭ;
У входа в здание командующего Добровольческой армией. Город Екатеринодар. 1918. На переднем плане (слева направо): А. И. Деникин, А. С. Лукомский, А. М. Драгомиров. Архив БРЭ;
Британские танкив Новороссийске. 1919. Архив БРЭ;
«Вступление полка имени Володарского в Новочеркасск в 1920 году». Художник М. Б. Греков. Архив БРЭ;
«На польский фронт». Агитационный плакат. Художник И. А. Малютин. Текст В. В. Маяковского. 1920. Архив БРЭ.
Автор статьи: Л. Г. Новикова.